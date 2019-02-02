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В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега
В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега, передает КТВ-ЛУЧ. Сосновую аллею на Монгоре, где любят гулять горожане, украсили снежные коты, леший и мышонок. Раньше, возможно, этот же мастер «слепил» там же пса, кота и других зверей. О необычных …
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2 февраля 2019, 02:27
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В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело
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1 февраля 2019, 02:24
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Опасный переполох: в Самаре проверили 26 зданий после сообщений о минировании
В четверг, 31 января, в областной столице в связи с анонимными сообщениями об угрозе заминирования были проверены 26 объектов - торговые центры, административные здания, учреждения здравоохранения и образования. Правоохранительные органы работали слаженно. Напомним, аналогичная история была в минувший вторник. Тогда …
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31 января 2019, 10:06
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В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской
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31 января 2019, 01:59
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В центре Самары стреляли в инвалида, который заступился за собак
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31 января 2019, 07:51
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«Чтобы детки не упали!»: В Сызрани 80-летняя старушка почистила уличную лестницу от снега
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12 января 2019, 04:21
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Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой
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10 декабря 2018, 09:30
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Синоптики рассказали, какая погода будет в начале недели в Самаре
Приволжское УГМС сообщило прогноз погоды на начало будущей рабочей недели. По данным синоптиков, снегопады практически прекратятся. В понедельник ожидается лишь небольшой снег, а вторник и среда пройдут и вовсе без существенных осадков. Сильных холодов также не ожидается: дневные температуры …
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9 декабря 2018, 03:55
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Видео: в Похвистнево «Ладу Калину» «намотало» на бетонный столб, водитель попал в реанимацию
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23 июля 2018, 09:57
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Мужчина спас утопающую женщину в Тольятти
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12 июля 2018, 01:51
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Росгвардейцы спасли утопающего болельщика в Самаре
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10 июля 2018, 01:15
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Полицейский помог самарской семье спасти кошку
Пресс-служба регионального главка рассказала историю о том, как участковый полицейский помог семье вернуть домой кошку. Животное покинуло свое жилище из-за нелепой случайности. Кошка, гуляя по карнизу, сорвалась вниз и убежала из двора.
После нескольких дней поисков хозяева обнаружили пушистую питомицу в …
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18 июня 2018, 01:12
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Ураган сорвал крышу с ТЦ в Самарской области
Вчера, 29 апреля, стал известен еще один итог прохождения шквалистого ветра по Самарской области. В соцсетях появляются новые фотографии из разных населенных пунктов губернии, где жители рассказывают о последствиях урагана, пишет TLTgorod
Очередные фото пришли из Похвистнево.
Как …
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30 апреля 2018, 08:06
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Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти
В Министерстве внутренних дел России прошла церемония награждения офицеров, которые отличились во время службы. На мероприятии присутствовали стражи порядка из 16 регионов страны.
В числе приглашенных был и наш земляк, руководитель линейного отдела полиции Тольятти Айдын Камбаров. Он получил медаль «За …
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17 апреля 2018, 11:35
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Товарный поезд сбил насмерть человека под Похвистнево
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3 февраля 2018, 02:30
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Житель Похвистневского района отобрал у отца деньги, угрожая ножом
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10 января 2018, 04:13
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