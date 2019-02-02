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Материалы по теме:

В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега

В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега

В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега, передает КТВ-ЛУЧ. Сосновую аллею на Монгоре, где любят гулять горожане, украсили снежные коты, леший и мышонок. Раньше, возможно, этот же мастер «слепил» там же пса, кота и других зверей. О необычных 
2 февраля 2019, 02:27
В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

Высокопоставленного правоохранителя из Сызрани наказали рублём за нежелание исполнять свои прямые обязанности. В поле зрения силовиков попал  начальник отдела уголовного розыска Сызранского ЛО МВД России на транспорте  Руслан Курмакаев. К нему поступило заявление от «РЖД» о краже на сумму в 

1 февраля 2019, 02:24
Опасный переполох: в Самаре проверили 26 зданий после сообщений о минировании

Опасный переполох: в Самаре проверили 26 зданий после сообщений о минировании

В четверг, 31 января, в областной столице в связи с анонимными сообщениями об угрозе заминирования были проверены 26 объектов - торговые центры, административные здания, учреждения здравоохранения и образования. Правоохранительные органы работали слаженно. Напомним, аналогичная история была в минувший вторник. Тогда 
31 января 2019, 10:06
В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

Самарская полиция ищет свидетелей скандального инцидента со стрельбой на улице Ленинской. По предварительным данным, конфликт возник в девять часов утра в среду, 30 января, около дома № 199 по Ленинской. Проезжавшие на машине мужчины заметили стаю собак, которые угрожали женщине, 
31 января 2019, 01:59
В центре Самары стреляли в инвалида, который заступился за собак

В центре Самары стреляли в инвалида, который заступился за собак

В среду, 30 января, на пересечении улиц Ярмарочной и Ленинской в областной столице произошел скандальный инцидент, который очевидцы засняли на видео. Участниками конфликта стали четверо самарцев. По словам свидетелей, один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и направил его 
31 января 2019, 07:51
«Чтобы детки не упали!»: В Сызрани 80-летняя старушка почистила уличную лестницу от снега

«Чтобы детки не упали!»: В Сызрани 80-летняя старушка почистила уличную лестницу от снега

Жителей Сызрани привело в состояние настоящего шока трудолюбие 80-летней бабушки, которая невзирая на преклонные годы решила сама почистить от снега большую уличную лестницу. Сызранцы знают, что очисткой участка должны заниматься соответствующие службы города, однако бабулькой все же восхищаются.
 
12 января 2019, 04:21
Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой

Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой

Жители областной столицы пожаловались чиновникам на качество уборки самарских улиц. По их словам, на автомагистралях скапливается много снега, его не убирают вовремя и посыпают реагентами. После этого даже при температуре -10 на трассах слякоть и грязь.
 
- Беспросветная грязь везде. 
10 декабря 2018, 09:30
Синоптики рассказали, какая погода будет в начале недели в Самаре

Синоптики рассказали, какая погода будет в начале недели в Самаре

Приволжское УГМС сообщило прогноз погоды на начало будущей рабочей недели. По данным синоптиков, снегопады практически прекратятся. В понедельник ожидается лишь небольшой снег, а вторник и среда пройдут и вовсе без существенных осадков. Сильных холодов также не ожидается: дневные температуры 
9 декабря 2018, 03:55
Видео: в Похвистнево «Ладу Калину» «намотало» на бетонный столб, водитель попал в реанимацию

Видео: в Похвистнево «Ладу Калину» «намотало» на бетонный столб, водитель попал в реанимацию

В воскресенье, 22 июля, произошла серьезная авария в Самарской области. Она случилась примерно в 16:00 напротив УКОНа на автодороге Самара - Бугуруслан. По словам очевидцев, отечественная легковушка «Лада Калина» обгоняла другую машину, и в этот момент ее подрезал темный автомобиль 
23 июля 2018, 09:57
Мужчина спас утопающую женщину в Тольятти

Мужчина спас утопающую женщину в Тольятти

11 июля в Тольятти едва не погибла местная жительница. Женщина упала в Волгу в районе набережной. В это время по улице Коммунистической шел мужчина. Он заметил утопающую и бросился ей на выручку. Тольяттинец достал пострадавшую из реки и оказал ей 
12 июля 2018, 01:51
Росгвардейцы спасли утопающего болельщика в Самаре

Росгвардейцы спасли утопающего болельщика в Самаре

На днях бойцы ОМОН, патрулировавшие акваторию Волги на катере, заметили на пирсе речного вокзала мужчину. Он сильно спешил и из-за этого оступился. Пострадавший ударился головой и упал в воду.

Росгвардейцы быстро сориентировались и поспешили на выручку утопающему. Прыгнуть в воду силовики 

10 июля 2018, 01:15
Полицейский помог самарской семье спасти кошку

Полицейский помог самарской семье спасти кошку

Пресс-служба регионального главка рассказала историю о том, как участковый полицейский  помог семье вернуть домой кошку. Животное покинуло свое жилище из-за нелепой случайности. Кошка, гуляя по карнизу, сорвалась вниз и убежала из двора.

После нескольких дней поисков хозяева обнаружили пушистую питомицу в 

18 июня 2018, 01:12
Ураган сорвал крышу с ТЦ в Самарской области

Ураган сорвал крышу с ТЦ в Самарской области

Вчера, 29 апреля, стал известен еще один итог прохождения шквалистого ветра по Самарской области. В соцсетях появляются новые фотографии из разных населенных пунктов губернии, где жители рассказывают о последствиях урагана, пишет TLTgorod
 
Очередные фото пришли из Похвистнево.
Как 
30 апреля 2018, 08:06
Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти

Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти

В Министерстве внутренних дел России прошла церемония награждения офицеров, которые отличились во время службы. На мероприятии присутствовали стражи порядка из 16 регионов страны.

В числе приглашенных был и наш земляк, руководитель линейного отдела полиции Тольятти Айдын Камбаров. Он получил медаль «За 

17 апреля 2018, 11:35
Товарный поезд сбил насмерть человека под Похвистнево

Товарный поезд сбил насмерть человека под Похвистнево

35-летний мужчина шел вдоль железнодорожных путей в наушниках.
3 февраля 2018, 02:30
Житель Похвистневского района отобрал у отца деньги, угрожая ножом

Житель Похвистневского района отобрал у отца деньги, угрожая ножом

На днях в полицию обратился 66-летний житель Похвистневского района. Он рассказал, что его родной сын угрожал ему убийством, требуя денег. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал своему отпрыску 100 рублей.

Полицейские проверили места, где мог находиться подозреваемый, и обнаружили его. Свою 

10 января 2018, 04:13
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