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23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

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«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В среду, 22 мая, под колеса легковушки в Тольятти угодил ребенок. Примерно в 19:00 водитель автомобиля «Лада Калина» двигался по парковочной площадке. При выезде на улице Дзержинского в районе дома № 16а он сбил 11-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть 
23 мая 2019, 04:21
В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В Автограде произошла авария, в которой по вине взрослых пострадал маленький ребенок. Как сообщили в отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, примерно в 19:00 21 мая водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по Южному шоссе в районе дома № 
23 мая 2019, 09:37
На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

В среду, 22 мая, произошла смертельная авария на трассе около поселка Новосемейкино в Красноярском районе области. Как рассказал очевидец в группе «ДТП Самара», около Новосемейкино водитель фуры сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобилисты, 
22 мая 2019, 05:05
В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой

В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой

В среду, 22 мая, примерно в час дня в столице 63-го региона случилось ДТП с участием служебной машины. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского столкнулись «Шевроле Кобальт» и полицейская «Шкода Октавия». 
22 мая 2019, 04:16
В Самарской области «десятка» перевернулась в кювете: три человека в больнице

В Самарской области «десятка» перевернулась в кювете: три человека в больнице

В понедельник, 20 мая, авария с пострадавшими произошла в Ставропольском районе области. Ночью, в 03:30 24-летний водитель ехал на ВАЗ-21102 по трассе село Сосновый Солонец - Севрюкаево в направлении последнего. На 5 километре автодороги автомобилист не смог выбрать безопасную скорость 
21 мая 2019, 03:49
В Самаре две иномарки столкнулись на трамвайных путях

В Самаре две иномарки столкнулись на трамвайных путях

В Самаре произошло ДТП с двумя пострадавшими. Примерно в 08:13 24-летний водитель на «Мицубиси Лансер» двигался по улице Красноармейской в сторону Спортивной. На одном из участков мужчина нарушил ПДД, выехав на трамвайные пути встречного направления. Там легковушка врезалась в «Шевроле 

21 мая 2019, 02:23
В Новокуйбышевске лоб в лоб столкнулись «десятка» и Kia Soul: есть пострадавшие

В Новокуйбышевске лоб в лоб столкнулись «десятка» и Kia Soul: есть пострадавшие

Во вторник, 21 мая, произошла жесткая дорожная авария в Новокуйбышевске. На улице Промышленной, неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ столкнулись вазовская «десятка» и иномарка Kia Soul. На месте работают сотрудники «скорой помощи» и Госавтоинспекции. У иномарки полностью разбита передняя часть, снесен бампер, 
21 мая 2019, 12:51
В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

Накануне поздно вечером в отдел полиции «Похвистневский» Самарской области позвонила пенсионерка. Бабушка очень просила ей помочь: дверь занесло снегом, и она оказалась буквально замурована в доме.
 
Пожилая женщина также рассказала, что ей нездоровится и в любой момент может потребоваться 
2 февраля 2019, 03:52
Видео: в Похвистнево «Ладу Калину» «намотало» на бетонный столб, водитель попал в реанимацию

Видео: в Похвистнево «Ладу Калину» «намотало» на бетонный столб, водитель попал в реанимацию

В воскресенье, 22 июля, произошла серьезная авария в Самарской области. Она случилась примерно в 16:00 напротив УКОНа на автодороге Самара - Бугуруслан. По словам очевидцев, отечественная легковушка «Лада Калина» обгоняла другую машину, и в этот момент ее подрезал темный автомобиль 
23 июля 2018, 09:57
Ураган сорвал крышу с ТЦ в Самарской области

Ураган сорвал крышу с ТЦ в Самарской области

Вчера, 29 апреля, стал известен еще один итог прохождения шквалистого ветра по Самарской области. В соцсетях появляются новые фотографии из разных населенных пунктов губернии, где жители рассказывают о последствиях урагана, пишет TLTgorod
 
Очередные фото пришли из Похвистнево.
Как 
30 апреля 2018, 08:06
Товарный поезд сбил насмерть человека под Похвистнево

Товарный поезд сбил насмерть человека под Похвистнево

35-летний мужчина шел вдоль железнодорожных путей в наушниках.
3 февраля 2018, 02:30
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