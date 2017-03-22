В убийстве признали виновным 56-летнего Ивана Пензина. По версии следствия, в июле прошлого года он увидел в своем огороде мужчину и женщину, собиравших вишню. Хозяин сада возмутился. Незваные гости попросили прощения. Сказали, что не хотели нарушать ничьих прав собственности, просто место показалось им заброшенным. Пензин их извинений не принял и ударил мужчину ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Суд Похвистневского района приговорил подсудимого к 9 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.
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Дилер джипов и «УАЗов» выиграл в Самаре суд у Росреестра
Самарская компания «Эхо», дилер автомобилей Jeep, Fiat, Ravon, SsangYong и «УАЗ», победила в суде областное управление Росреестра. Автодилер требовал признать незаконными результаты проверки соблюдения им земельного законодательства.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в декабре прошлого года по инициативе городского …
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22 марта 2017, 12:44
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Экс-руководителю управления Росприроднадзора региона грозит тюремное заключение
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21 марта 2017, 07:30
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Самарского бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука могут признать банкротом
В областной арбитражный суд поступило заявление о банкротстве известного самарского бизнесмена, бывшего сенатора Андрея Ищука. С иском обратился некий гражданин Дмитрий Вольнов. Сведения о сумме долга Ищука в материалах дела отсутствуют. По данным Реестра исполнительных производств, с предпринимателя сейчас взыскивают …
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21 марта 2017, 04:12
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Полиция Самары подозревает работников кафе в нанесении увечий посетителям
ЧП произошло в кафе "Дукат", расположенном на пересечении улиц Тухачевского и Киевской. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц".
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21 марта 2017, 03:17
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В Самаре осужден за экстремизм гражданин Узбекистана
Приволжский окружной военный суд приговорил Бахтиёрбека Холматова к лишению свободы с содержанием в колонии строгого режима на девять лет.
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20 марта 2017, 04:45
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Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин
Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены начальника Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.
Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в …
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15 марта 2017, 08:50
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Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ
Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
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13 марта 2017, 05:57
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На Урале экс-полицейский осужден за ритуальные убийства
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10 марта 2017, 03:24
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В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца
Для расследования убийства одномесячной девочки в Самаре создана специальная следственно-оперативная группа, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Как уже сообщала "ТЕРРА", малышка была обнаружена мертвой 7 марта, дома в Промышленном районе. На голове младенца были ссадины …
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10 марта 2017, 12:08
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В Тольятти заведующая детским садом "Дружба" получала зарплату за "несуществующих" работников
Женщина обвиняется в мошенничестве с использованием должностных полномочий.
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9 марта 2017, 04:17
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В Самаре ищут пропавший с охраняемой стоянки 25-тонный кран
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9 марта 2017, 02:44
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В Тольятти пьяный картежник убил подругу
Тольяттинские полицейские расследуют убийство местной жительницы. 39-летнюю женщину госпитализировали с травмой головы в бессознательном состоянии. В больнице пациентка умерла. По версии силовиков, смертельное ранение ей причинил мужчина, с которым она играла в карты. Хозяин квартиры заподозрил подругу в жульничестве и …
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9 марта 2017, 02:32
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Молодого самарца подозревают в убийстве матери и отца топором
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28 февраля 2017, 11:15
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Видео в блогах: в Самаре ограбили ящик с пожертвованиями
В Самаре мужчина попал на видео во время кражи ящика с пожертвованиями для бездомных животных, сообщают в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)". Кража случилась 1 февраля в одной из самарских ветклиник. Интересного клиента сняли установленные в помещении камеры. Мужчина …
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3 февраля 2017, 04:55
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В Самарской области задержали банду овцекрадов
В Самарской области заведено уголовное дело на похитителей скота, передает сайт областного главка полиции.
Злоумышленники пытались украсть овец из сарая в поселке Нижнеозерецкий Приволжского района. Их преступное намерение раскрыл владелец скота и сообщил в полицию.
Полицейские установили личности …
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16 января 2017, 10:13
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В Москве украли коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей
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9 января 2017, 10:11