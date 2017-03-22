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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Дилер джипов и «УАЗов» выиграл в Самаре суд у Росреестра

Дилер джипов и «УАЗов» выиграл в Самаре суд у Росреестра

Самарская компания «Эхо», дилер автомобилей Jeep, Fiat, Ravon, SsangYong и «УАЗ», победила в суде областное управление Росреестра. Автодилер требовал признать незаконными результаты проверки соблюдения им земельного законодательства.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в декабре прошлого года по инициативе городского 
22 марта 2017, 12:44
Экс-руководителю управления Росприроднадзора региона грозит тюремное заключение

Экс-руководителю управления Росприроднадзора региона грозит тюремное заключение

27 марта в Ленинском райсуде Самары ожидается оглашение приговора по делу Александра Тергалинского - бывшего руководителя регионального управления Росприроднадзора.
21 марта 2017, 07:30
Самарского бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука могут признать банкротом

Самарского бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука могут признать банкротом

В областной арбитражный суд поступило заявление о банкротстве известного самарского бизнесмена, бывшего сенатора Андрея Ищука. С иском обратился некий гражданин Дмитрий Вольнов. Сведения о сумме долга Ищука в материалах дела отсутствуют. По данным Реестра исполнительных производств, с предпринимателя сейчас взыскивают 

21 марта 2017, 04:12
Полиция Самары подозревает работников кафе в нанесении увечий посетителям

Полиция Самары подозревает работников кафе в нанесении увечий посетителям

ЧП произошло в кафе "Дукат", расположенном на пересечении улиц Тухачевского и Киевской. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц".
По версии следствия, работники точки общепита поссорились с посетителями и взялись за ножи и ножницы. 

21 марта 2017, 03:17
В Самаре осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

В Самаре осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

Приволжский окружной военный суд приговорил Бахтиёрбека Холматова к лишению свободы с содержанием в колонии строгого режима на девять лет.
Сейчас именно в Самаре рассматриваются уголовные дела подобной направленности, возбужденные в сорока регионах страны. Холматов был задержан сотрудниками ФСБ в республике 

20 марта 2017, 04:45
Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены начальника Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.

Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в 

15 марта 2017, 08:50
Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
Согласно материалам дела, в мае прошлого года 

13 марта 2017, 05:57
На Урале экс-полицейский осужден за ритуальные убийства

На Урале экс-полицейский осужден за ритуальные убийства

Суд Свердловской области огласил вердикт по делу экс-полицейского Арсена Байрамбекова. За совершение шести ритуальных и заказных убийств он получил 13 лет и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
Как установило следствие, в 2014 году Байрамбеков, много времени уделявший 

10 марта 2017, 03:24
В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца

В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца

Для расследования убийства одномесячной девочки в Самаре создана специальная следственно-оперативная группа, сообщили в СУ СК России по Самарской области. 

Как уже сообщала "ТЕРРА", малышка была обнаружена мертвой 7 марта, дома в Промышленном районе. На голове младенца были ссадины 
10 марта 2017, 12:08
В Тольятти заведующая детским садом

В Тольятти заведующая детским садом "Дружба" получала зарплату за "несуществующих" работников

Женщина обвиняется в мошенничестве с использованием должностных полномочий.
Прокурорская проверка установила, что Людмила Мордасова получила из бюджета Автограда 148 тысяч рублей на зарплаты лицам, которые никогда не работали в детсаду № 170 "Дружба" и были трудоустроены фиктивно. Таким образом заведующая 

9 марта 2017, 04:17
В Самаре ищут пропавший с охраняемой стоянки 25-тонный кран

В Самаре ищут пропавший с охраняемой стоянки 25-тонный кран

В Куйбышевском районе Самары с охраняемой стоянки пропал 25-тонный кран. Заявление о краже в правоохранительные органы поступило 7 марта. Гусеничный кран ДЭК-251 используется для строительства домов. Он находился на охраняемой стоянке по улице Утевской. Когда именно он исчез, точно не 
9 марта 2017, 02:44
В Тольятти пьяный картежник убил подругу

В Тольятти пьяный картежник убил подругу

Тольяттинские полицейские расследуют убийство местной жительницы. 39-летнюю женщину госпитализировали с травмой головы в бессознательном состоянии. В больнице пациентка умерла. По версии силовиков, смертельное ранение ей причинил мужчина, с которым она играла в карты. Хозяин квартиры заподозрил подругу в жульничестве и 

9 марта 2017, 02:32
Молодого самарца подозревают в убийстве матери и отца топором

Молодого самарца подозревают в убийстве матери и отца топором

26-летний самарец признался в убийстве отца и матери. По предварительным данным следственного комитета региона, причиной стала семейная ссора. Родители якобы постоянно придирались к нему, и он хотел от них таким образом «освободиться». Преступление произошло 23 февраля в многоэтажке на улице 

28 февраля 2017, 11:15
Видео в блогах: в Самаре ограбили ящик с пожертвованиями

Видео в блогах: в Самаре ограбили ящик с пожертвованиями

В Самаре мужчина попал на видео во время кражи ящика с пожертвованиями для бездомных животных, сообщают в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)". Кража случилась 1 февраля в одной из самарских ветклиник. Интересного клиента сняли установленные в помещении камеры. Мужчина 
3 февраля 2017, 04:55
В Самарской области задержали банду овцекрадов

В Самарской области задержали банду овцекрадов

В Самарской области заведено уголовное дело на похитителей скота, передает сайт областного главка полиции.
 
Злоумышленники пытались украсть овец из сарая в поселке Нижнеозерецкий Приволжского района. Их преступное намерение раскрыл владелец скота и сообщил в полицию.
 
Полицейские установили личности 
16 января 2017, 10:13
В Москве украли коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей

В Москве украли коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей

В новогодние праздники из квартиры одного из домов в центре Москвы была украдена коллекция наручных мужских часов стоимостью более 6 миллионов рублей. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД.
Преступление было совершено на улице Малой 

9 января 2017, 10:11
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