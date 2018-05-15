Взносы на капремонт в Самарской области уже с середины следующего года могут увеличиться в полтора раза. Проект новых тарифов опубликован на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ. В ведомстве утверждают, что изменения вызваны удорожанием работ, однако эксперты связывают это с финансовым положением самого Фонда капитального ремонта. С 1 июля 2019 года взнос на капитальный ремонт могут повысить в полтора раза и сделать его единым для всех. Сейчас жители платят в зависимости от количества этажей в здании, если их до 5-ти — это почти 5,5 рублей за квадратный метр, в высотках — 6 рублей 27 копеек. Теперь же предлагается сумма в 8,5 рублей. Тем самым владельцу, к примеру, 45-метровой двухкомнатной квартиры в 9-этажном доме вместо 282 рублей придется выложить на сто больше. В официальном комментарии на сайте областного Министерства ЖКХ и энергетики сообщается, что увеличение продиктовано тем, что жители всё чаще выбирают более дорогостоящие виды ремонта. Подробности – в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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