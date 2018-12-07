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Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин
Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на …
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7 декабря 2018, 05:15
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Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»
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7 декабря 2018, 04:46
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В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя прокурора Промышленного района, которого подозревают в получении взятки, а еще одно дело завели на предполагаемого посредника.
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7 декабря 2018, 04:01
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Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти
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7 декабря 2018, 03:19
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Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти
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7 декабря 2018, 02:38
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На стадионе «Самара Арена» усыпят газон
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7 декабря 2018, 11:33
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«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда
Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило …
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7 декабря 2018, 11:06
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На печать квитанций в Самаре потратят 17 млн рублей
«Самараэнергосбыт» потратит почти 17 млн рублей на квитанции, следует из сообщения на портале госзакупок. Один из крупнейших поставщиков электроэнергии в Самаре объявил аукцион на оказание услуг по предпечатной подготовке, формированию данных печати, распечатке, конвертованию, упаковке и доставке счетов населению для …
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7 декабря 2018, 08:30
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«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год
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7 декабря 2018, 08:17
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В Самаре при получении взяток задержали двух заместителей прокуроров и посредника
В Самаре разгорается новый коррупционный скандал. По предварительной информации, при получении взяток на общую сумму в 500 тысяч рублей задержаны заместитель прокурора Промышленного района Олег Анищенко, заместитель прокурора Железнодорожного района Валерий Улитин и посредник - адвокат облколлегии Юлия Пожидаева. Об …
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6 декабря 2018, 09:01
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Подробности ареста высокопоставленного налоговика в Самаре
Еще одно громкое коррупционное дело начало расследоваться в Самарской области. Суд решил отправить под арест начальника контрольного отдела регионального управления Федеральной налоговой службы Александра Петрова. Напомним, его задержали в понедельник сотрудники управления ФСБ по Самарской области по подозрению в получении …
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30 ноября 2018, 10:12
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В Самаре завели уголовное дело на начальника контрольного отдела УФНС
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28 ноября 2018, 08:58
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В Тольятти на взятке поймали чиновника из Автозаводского района
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27 ноября 2018, 09:09