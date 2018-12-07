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Материалы по теме:

Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на 
7 декабря 2018, 05:15
Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

В отдел полиции по Безенчукскому району обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что ему угрожали убийством. Прибывшие на место событий силовики пообщались с потерпевшим и выяснили, что этот человек живет вместе со своим братом, сестрой и бабушкой. Во время очередной посиделки 
7 декабря 2018, 04:46
В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело

В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя прокурора Промышленного района, которого подозревают в получении взятки, а еще одно дело завели на предполагаемого посредника.

По версии следствия, в четверг, 6 декабря, заместитель прокурора в своем рабочем кабинете получил через посредника 
7 декабря 2018, 04:01
Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти

Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти

В четверг, 6 декабря, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. В 20:20 24-летний водитель ехал по улице Диагональной в направлении Кунеевской на своем ВАЗ 2111. В какой-то момент он сбил пешехода — 48-летнего мужчину, который шел по левому краю проезжей 
7 декабря 2018, 03:19
Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

В пятницу, 7 декабря, в центре внимания городских властей, представителей прессы и общественников оказался парк имени 60-летия Советской власти. Напомним, что в течение последней недели тема не уходит с повестки - компания «Стройресурс» обратилась в мэрию за разрешением на разработку 
7 декабря 2018, 02:38
На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

Последний в 2018 году футбольный поединок на «Самара Арене» должен пройти в эту субботу, 8 декабря. На поле встретятся «Крылья Советов» и команда «Ростов». Начало матча запланировано на 13:30. Сейчас службы стадиона (это около 100 человек) занимаются подготовкой газона и 
7 декабря 2018, 11:33
«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило 
7 декабря 2018, 11:06
На печать квитанций в Самаре потратят 17 млн рублей

На печать квитанций в Самаре потратят 17 млн рублей

«Самараэнергосбыт» потратит почти 17 млн рублей на квитанции, следует из сообщения на портале госзакупок. Один из крупнейших поставщиков электроэнергии в Самаре объявил аукцион на оказание услуг по предпечатной подготовке, формированию данных печати, распечатке, конвертованию, упаковке и доставке счетов населению для 
7 декабря 2018, 08:30
«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год

«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год

Главный финансовый документ Самары утвержден. В четверг, 6 декабря, депутаты городской думы приняли бюджет на 2019 год. Как и раньше, основная часть средств пойдет на социальные нужды и инфраструктуру. 
 
Главным вопросом 53-го заседания городской думы стало утверждение бюджета Самары. В 
7 декабря 2018, 08:17
В Самаре при получении взяток задержали двух заместителей прокуроров и посредника

В Самаре при получении взяток задержали двух заместителей прокуроров и посредника

В Самаре разгорается новый коррупционный скандал. По предварительной информации, при получении взяток на общую сумму в 500 тысяч рублей задержаны заместитель прокурора Промышленного района Олег Анищенко, заместитель прокурора Железнодорожного района Валерий Улитин и посредник - адвокат облколлегии Юлия Пожидаева. Об 
6 декабря 2018, 09:01
Подробности ареста высокопоставленного налоговика в Самаре

Подробности ареста высокопоставленного налоговика в Самаре

Еще одно громкое коррупционное дело начало расследоваться в Самарской области. Суд решил отправить под арест начальника контрольного отдела регионального управления Федеральной налоговой службы Александра Петрова. Напомним, его задержали в понедельник сотрудники управления ФСБ по Самарской области по подозрению в получении 
30 ноября 2018, 10:12
В Самаре завели уголовное дело на начальника контрольного отдела УФНС

В Самаре завели уголовное дело на начальника контрольного отдела УФНС

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении начальника контрольного отдела УФНС России по Самарской области. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, еще двум местным жителям инкриминируют посредничество взяточничестве.

По версии следствия, в мае этого года начальник 
28 ноября 2018, 08:58
В Тольятти на взятке поймали чиновника из Автозаводского района

В Тольятти на взятке поймали чиновника из Автозаводского района

Следователи из Тольятти возбудили уголовное дело в отношении сотрудника администрации Автозаводского района, которого подозревают в получении взятки. По версии следствия, в ноябре злоумышленник получил от представителя ООО взятку - 12 тысяч рублей. Деньги были платой за то, что чиновник не 
27 ноября 2018, 09:09
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