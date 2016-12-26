В понедельник квартиры почти 4000 жителей столицы губернии остались без отопления. В Куйбышевском районе произошел порыв на обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 279 миллиметров. Находится он в зоне ответственности компании СУТЭК. Сообщение о коммунальной аварии по адресу улица Стадионная, 4 поступило около полудня. По данным МЧС, под отключение попали 15 домов, в которых зарегистрировано 516 детей. На месте происшествия работает аварийная бригада, привлечено 11 специалистов и шесть единиц техники.
Как сообщил "ТЕРРЕ" первый зам главы администрации Самары Владимир Василенко, теплоноситель начал поступать в батареи примерно в 15-30.