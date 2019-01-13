Ночью в Самаре горел завод «Экран» В ночь с субботы на воскресенье, с 12 на 13 января, на проспекте Кирова в Самаре случился пожар завода «Экран». Загорелся административный корпус. На тушение отправили 67 пожарных на 22 единицах спецтехники. По предварительной версии МЧС, в здании по неустановленной …