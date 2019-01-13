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Материалы по теме:

Ночью в Самаре горел завод «Экран»

Ночью в Самаре горел завод «Экран»

В ночь с субботы на воскресенье, с 12 на 13 января, на проспекте Кирова в Самаре случился пожар завода «Экран». Загорелся административный корпус. На тушение отправили 67 пожарных на 22 единицах спецтехники. По предварительной версии МЧС, в здании по неустановленной 
13 января 2019, 11:44
В Самаре на Барбошиной поляне сгорел троллейбус

В Самаре на Барбошиной поляне сгорел троллейбус

В Самаре в районе Барбошиной поляны сгорел троллейбус. ЧП случилось вчера, 12 января, около 10 часов вечера.
 
Как информирует региональное ГУ МЧС, транспортное средство начало гореть в отстойнике
 
По данным ведомства, никто не пострадал. Пассажиров внутри не было. 
13 января 2019, 11:16
В Тольятти 17 человек тушили горящий грузовик

В Тольятти 17 человек тушили горящий грузовик

В понедельник, 7 января, произошел крупный пожар в Автограде. Сигнал о возгорании в Тупиковом проезде в Центральном районе поступил в 18:59. Оказалось, что очевидцы увидели пламя в грузовике. На месте происшествия работали 17 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали четыре единицы 
8 января 2019, 12:38
В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой

В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой

В областной столице тушили стену двухэтажного дома. Сигнал о возгорании поступил дежурному в ночь на 5 января. Оказалось, что на улице Садовой в Самарском районе губернского центра загорелась стена двухэтажки на площади 1 квадратный метр. На место событий выехали 14 
6 января 2019, 12:37
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