Пламя охватило участок в 170 квадратных метров. Пожар случился на улице Фрунзе в поселке Маяк, под Новокуйбышевском.
Сообщение о возгорании в частном доме поступило 13 января в 7:55. На тушениt направили 18 человек личного состава на 5 единицах спецтехники. На локализацию пламени у пожарных ушло около часа. В 9:09 пожар был ликвидирован полностью, передает ГУ МЧС по Самарской области.
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