Остаться на улице под новый год рискуют десятки жителей военного городка Рощинский Самарской области. Людям пришли письма от регионального управления жилищного обеспечения Минобороны России с извещением о том, что они должны освободить занимаемые ими квартиры в ближайшее время "в связи с утратой связи с министерством обороны". Кому и почему действительно грозит выселение?
После развода с супругом Анна Настоящая осталась в поселке Рощинский. Здесь женщина живет с сыном больше 20 лет. Три года назад ей впервые пришло письмо от регионального управления жилищного обеспечения, в котором говорилось о том, что она должна освободить помещение, поскольку утратила связь с министерством обороны. Этой осенью её вновь "попросили на выход".
Анна Настоящая, житель поселка Рощинский:
- Почему я, как пенсионер по старости, обязана освободить это жилье без предоставления жилья, когда срок исковой давности со стороны Министерства обороны истек, и это был ответ дан мне генеральной прокуратурой РФ.
Несмотря на участие в боевых действиях, государственные награды и более 10 лет верной службы в вооруженных силах, в аналогичной ситуации оказался Андрей Порецков и его семья. Письмо с извещением о предстоящем выселении он получил месяц назад. На пенсию он вышел уже как сотрудник МВД.
Андрей Порецков, житель поселка Рощинский:
- Руководство ГУВД по Самарской области обращалось в "Центр регион жилье" с просьбой предоставить мне все же право проживать в данном жилье до обеспечения меня по линии Министерства внутренних дел, тем не менее, на это был получен отказ из организации «Центр регион жилье».
История с выселением граждан, утерявших связь с министерством обороны, началась еще в 2013 году. Терра уже рассказывала, как письма "счастья" тогда получили сотни людей. Более шестисот квартир по заявлению тогда были переданы в собственность муниципалитета Рощинский и приватизированы жителями. Вторая волна охватила примерно 150 квартир. Сегодня в местной администрации разводят руками.
Сергей Деникин, глава администрации городского поселения Рощинский:
- Написаны мною письма Меркушкину, главе Самарской области, был у нас глава администрации Волжского района, чтобы передать все здания и сооружения в муниципальную собственность, нам пришел отказ от министра обороны, нельзя нам передавать, потому что это военный городок.
По официальным данным, новые письма разосланы почти 130 семьям. При этом выселить людей можно только через суд. Извещения же - повод обратиться людям в региональное управление жилобеспечения минобороны, чтобы доказать свое право на занимаемую территорию.
Игорь Самсонов, начальник 1 отдела ФГКУ "Центральное региональное управление жилищного обеспечения" Министерства обороны РФ:
- Либо давайте ему эту квартиру отдадим, пусть он дальше там живет, либо, извините, эту квартиру мы освободим, если он прослужил, например, пять лет и был уволен в связи с назначением ему уголовного наказания. Если есть хотя бы элементарное сомнение, что мы выиграем суд, то мы просто не подаем эти документы.
Эксперты объясняют, в каждом отдельном случае требуется детальный разбор.
Дмитрий Самигуллин, управляющий партнер адвокатского бюро:
- По всей видимости, можно дать совет привлекать как можно больше внимания к этой проблеме. Потому что проблема носит и юридический, и социальный характер. Подобного рода дела характерны деталями, а дьявол кроется в деталях именно в подобного рода кейсах и случаях.
Тем временем, первые судебные разбирательства с жителями рощинских квартир уже начались. За год было заслушано около 30 дел. В большинстве случаев, в процессе выигрывает министерство обороны. Терра продолжит следить за развитием событий.