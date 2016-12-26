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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Цена квартир в самарских новостройках упала, а жилье на вторичном рынке, наоборот, подорожало

Цена квартир в самарских новостройках упала, а жилье на вторичном рынке, наоборот, подорожало

Аналитику по итогам ноября опубликовал областной фонд жилья и ипотеки. Впрочем, стоимость 1 квадратного метра  "вторички" подросла всего на 196 рублей, и эксперты оговариваются - это даже меньше величины допустимой погрешности. Если же говорить о динамике за год, то "квадрат" 

20 декабря 2016, 06:03
Средняя стоимость

Средняя стоимость "квадрата" жилья выросла на 422 рубля

Цены на квартиры в Самарской области, продающиеся на вторичном рынке, незначительно выросли. Такие данные содержатся в мониторинговом отчете областного фонда жилья и ипотеки по итогам ноября. В среднем стоимость 1 квадратного метра, по сравнению с октябрем, увеличилась на 422 рубля 

16 декабря 2016, 03:07
Под Тольятти заморожено строительство таунхаусов на 47 семей в микрорайоне

Под Тольятти заморожено строительство таунхаусов на 47 семей в микрорайоне "Березовка"

Стройка заморожена уже почти год. Часть таунхаусов на этапе котлована, другая - на этапе коробки. Коммуникации не подведены. До сих пор ожидают новоселья 47 семей. Застройщик микрорайона - инвестиционная компания "Недвижимость". С покупателями представители фирмы заключали предварительные договоры купли-продажи. Кроме 

6 декабря 2016, 05:01
221 миллион 279 тысяч рублей готова потратить мэрия Самары на закупку квартир

221 миллион 279 тысяч рублей готова потратить мэрия Самары на закупку квартир

Делается это в рамках областной программы «Развитие жилищного строительства до 2020 года» и муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Как говорится в сопроводительной документации, всего предполагается приобрести 218 одно-, двух- и 

23 ноября 2016, 03:21
Главком ВДВ Владимир Шаманов обсудил проблемы жителей поселка Рощинский

Главком ВДВ Владимир Шаманов обсудил проблемы жителей поселка Рощинский

В Рощинском живут действующие и ушедшие в отставку военнослужащие. Спустя 25 лет после возведения гарнизонного поселка Рощинский ни сами жилые дома, ни инфраструктура не ремонтировались. Ситуация критическая. Больше половины кровель требуют срочной замены. Система водоотведения изношена почти полностью. Большинство строений 

3 августа 2016, 09:20
В Самаре троих военнослужащих обвиняют в убийстве тольяттинского бизнесмена

В Самаре троих военнослужащих обвиняют в убийстве тольяттинского бизнесмена

31 год за решёткой на троих. Такое наказание запросил гособвинитель в Самарском гарнизонном суде.
25 марта 2016, 01:24
В Самарской области завершились проверочные сборы резервистов

В Самарской области завершились проверочные сборы резервистов

В ночь на понедельник как по тревоге были подняты несколько сотен жителей области, пребывающих в запасе. Они стали участниками масштабных боевых учений в поселке Рощинский. Здесь же развернулся полевой лагерь, который стал для резервистов на время сборов домом. Задачу организовать 
15 сентября 2015, 08:17
В Омске погиб десантник из Самарской области

В Омске погиб десантник из Самарской области

Опознаны тела уже 20 военнослужащих, погибших при обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске.
 
Телерадиокомпании "ТЕРРА" стало известно как минимум об одном погибшем уроженце Самарской области – это выходец из поселка Алькино Ранис Алтынбаев, которому месяц назад исполнился 21 год. Судя 
13 июля 2015, 10:23
В Самарской области определят лучших миротворцев ЦВО

В Самарской области определят лучших миротворцев ЦВО

Сегодня, 16 марта, на полигоне Рощинский в Самарской области начался смотр-конкурс по полевой выучке среди подразделений миротворческой бригады Центрального военного округа. Более 150 экипажей на бронетранспортерах 82АМ в течение недели будут бороться за звания лучшего командира, наводчика и водителя. Военнослужащие 
16 марта 2015, 05:14
В воинской части поселка Рощинский солдаты отравились

В воинской части поселка Рощинский солдаты отравились "спайсом"

ЧП в военной части поселка Рощинский. Два солдата-срочника, уроженцы Пермского края, попали в больницу с диагнозом «острое ингаляционное отравление неизвестным веществом». По предварительным данным, молодые люди перед тем, как пожаловались на плохое самочувствие, курили "спайс". Когда солдат осматривал врач, они 
10 марта 2015, 07:48
В Самарской области покончил с собой 12-летний мальчик

В Самарской области покончил с собой 12-летний мальчик

16 марта около 19 часов во дворе дома в поселке Рощинский найден труп 12-летнего мальчика, сообщает СУ СК РФ по Самарской области. Предположительно, ребенок совершил самоубийство через повешение. На месте происшествия произвела работы следственная группа. Органами Следственного комитета Российской Федерации 

17 марта 2014, 12:35
Командующий войсками ЦВО Николай Богдановский наградил двух самарских миротворцев

Командующий войсками ЦВО Николай Богдановский наградил двух самарских миротворцев

Знаком «Отличник Ракетных войск и артиллерии» награжден командир миномета 15-й отдельной мотострелковой бригады миротворческих сил (дислокация в п. Рощинский) младший сержант Ильгам Измайлов. Его вручил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Николай Богдановский (на фото) в ходе заседания Военного совета округа за 
25 ноября 2013, 12:17
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