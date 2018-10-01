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Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках
Департамент транспорта Самары опроверг сообщение о повышении цен в маршрутках с 8 октября. Ведомство отреагировало на многочисленные посты в соцсетях об объявлениях в коммерческих автобусах. Жители города сразу по нескольким маршрутам увидели листовки о том, что с 8 октября …
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1 октября 2018, 09:14
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В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей
В понедельник, 1 октября, в Чапаевске открылся завод по производству сухих строительных смесей на основе гипса группы компаний «Кнауф». Создание нового производства - партнерский проект. Инженерная инфраструктура индустриального парка была возведена за счет областного бюджета, а немецкая фирма стала якорным …
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1 октября 2018, 07:46
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В блогах: рабочим АВТОВАЗа подарили "по конфетке: с изюмом, орехами и карамелью"
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВК" поведали, что на прошедшей неделе в честь Дня машиностроителя работникам цехов автозавода подарили "по целой конфетке: с изюмом, орехами и карамелью". Супер-пупер-презенты раздали прямо в столовой.
"С профессиональным праздником! Не отказывайте себе …
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1 октября 2018, 07:20
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В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»
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1 октября 2018, 05:25
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В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу
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1 октября 2018, 11:42
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В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру
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1 октября 2018, 09:28
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В Самаре сожгут 97 килограммов наркотиков
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28 сентября 2018, 02:56
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В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара
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27 сентября 2018, 03:11
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В Торонто автоледи расстреляла пешехода и велосипедиста
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3 июля 2018, 11:24
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В блогах: «Этап чемпионата ФСИН России по стрельбе прошел в Самарской области»
Блогер Нина Дюкова рассказала, что на базе управления ФСИН России по Самарской области провели отборочный чемпионат по стрельбе среди подразделений спецназначения Приволжского федерального округа. За выход в финал, который традиционно будет проводиться в Санкт-Петербурге, боролись 13 команд. В каждой …
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26 февраля 2018, 10:50
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Самарец подстрелил бизнесмена, который отказался отдать миллион
В Самаре расследуют уголовное дело о вымогательстве. По данным правоохранителей, в офис самарского бизнесмена, торговавшего автокомплектующими, заявился мужчина, и потребовал отдать ему миллион рублей в качестве компенсации за якобы бракованный товар. Коммерсант визитеру отказал. Тогда посетитель выстрелил в предпринимателя. Пострадавший …
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15 сентября 2017, 02:29
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В Самаре неизвестный ворвался в банк и расстрелял охранника
Самарские силовики разыскивают налетчика, ограбившего банк на улице Победы. Преступление было совершено во вторник, 12 сентября, около восьми часов вечера в здании "ЛОКО-банка", сообщает "Самарская газета". Грабитель, вооруженный пистолетом трижды выстрелил в охранника. По данным издания, пострадавший – пожилой …
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15 сентября 2017, 12:41