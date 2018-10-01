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Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках

Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках

Департамент транспорта Самары опроверг сообщение о повышении цен в маршрутках с 8 октября. Ведомство отреагировало на многочисленные посты в соцсетях об объявлениях в коммерческих автобусах. Жители города сразу по нескольким маршрутам увидели листовки о том, что с 8 октября 
1 октября 2018, 09:14
В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей

В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей

В понедельник, 1 октября, в Чапаевске открылся завод по производству сухих строительных смесей на основе гипса группы компаний «Кнауф». Создание нового производства - партнерский проект. Инженерная инфраструктура индустриального парка была возведена за счет областного бюджета, а немецкая фирма стала якорным 
1 октября 2018, 07:46
В блогах: рабочим АВТОВАЗа подарили

В блогах: рабочим АВТОВАЗа подарили "по конфетке: с изюмом, орехами и карамелью"

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВК" поведали, что на прошедшей неделе в честь Дня машиностроителя работникам цехов автозавода подарили "по целой конфетке: с изюмом, орехами и карамелью". Супер-пупер-презенты раздали прямо в столовой.

"С профессиональным праздником! Не отказывайте себе 
1 октября 2018, 07:20
В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»

В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»

В воскресенье утром, 30 сентября, в Самаре произошла авария с жертвами на берегу реки Самара под Южным мостом. 27-летний парень погиб под колесами собственной «Лады Приоры». Машина была припаркована на берегу реки за доками и поехала на владельца из-за неисправности 
1 октября 2018, 05:25
В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели уголовное дело на мужчину, который угрожал убийством бывшей жене. По словам пострадавшей, 37-летний мужчина пришел домой к экс-возлюбленной, чтобы забрать свои вещи. Они снова поссорились, и женщина попыталась уйти к соседке, чтобы не продолжать конфликт, однако, 
1 октября 2018, 11:42
В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру

В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру

В Сызрани служители Фемиды вынесли приговор по уголовному делу 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли в торговле наркотиками, и это далеко не первые его проблемы с законом.

По версии следствия, в апреле он продавал героин на улицах Сызрани. Когда мужчину 
1 октября 2018, 09:28
В Самаре сожгут 97 килограммов наркотиков

В Самаре сожгут 97 килограммов наркотиков

28 сентября в Самаре уничтожат 97 килограммов наркотиков. Эти запрещенные вещества были изъяты в рамках расследования уголовных дел в 2014-2018 годах. После их рассмотрения в судах к различным тюремным срокам были приговорены 58 преступников. Во время процессов изъятые вещества проходили 

28 сентября 2018, 02:56
В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жителей Хабаровского края подозревают в краже. Полицейским сообщили, что в Южный парк станции Сызрань-1 прибыл грузовой поезд, в котором была приоткрыта створка одного из вагонов. Оперативники выяснили, что не хватает части груза. Как сообщили в Сызранском линейном отделении 
27 сентября 2018, 03:11
В Торонто автоледи расстреляла пешехода и велосипедиста

В Торонто автоледи расстреляла пешехода и велосипедиста

Конфликт на дороге в Торонто закончился стрельбой и ранением двоих человек. Все произошло на днях на одном из городских перекрестков. 21-летняя автомобилистка что-то не поделила с девушкой-пешеходом. После словесной перепалки автоледи открыла багажник машины, достала пистолет и устроила пальбу. В 
3 июля 2018, 11:24
В блогах: «Этап чемпионата ФСИН России по стрельбе прошел в Самарской области»

В блогах: «Этап чемпионата ФСИН России по стрельбе прошел в Самарской области»

Блогер Нина Дюкова рассказала, что на базе управления ФСИН России по Самарской области провели отборочный чемпионат по стрельбе среди подразделений спецназначения Приволжского федерального округа. За выход в финал, который традиционно будет проводиться в Санкт-Петербурге, боролись 13 команд. В каждой 
26 февраля 2018, 10:50
Самарец подстрелил бизнесмена, который отказался отдать миллион

Самарец подстрелил бизнесмена, который отказался отдать миллион

В Самаре расследуют уголовное дело о вымогательстве. По данным правоохранителей, в офис самарского бизнесмена, торговавшего автокомплектующими, заявился мужчина, и потребовал отдать ему миллион рублей в качестве компенсации за якобы бракованный товар. Коммерсант визитеру отказал. Тогда посетитель выстрелил в предпринимателя. Пострадавший 

15 сентября 2017, 02:29
В Самаре неизвестный ворвался в банк и расстрелял охранника

В Самаре неизвестный ворвался в банк и расстрелял охранника

Самарские силовики разыскивают налетчика, ограбившего банк на улице Победы. Преступление было совершено во вторник, 12 сентября, около восьми часов вечера в здании "ЛОКО-банка", сообщает "Самарская газета". Грабитель, вооруженный пистолетом трижды выстрелил в охранника. По данным издания, пострадавший – пожилой 
15 сентября 2017, 12:41
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