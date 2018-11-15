12
00
43
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель

В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель

Стало известно, что на месте масштабной коммунальной аварии на Московском шоссе в областной столице случилось ЧП - под землю ушла легковушка. Напомним, что авария произошла в ночь на четверг, 15 ноября. На проезжей части Московского шоссе на участке от улицы 
15 ноября 2018, 11:27
Депутат Госдумы от Самарской области опубликовал меню парламентской столовой

Депутат Госдумы от Самарской области опубликовал меню парламентской столовой

Депутат Государственной думы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн опубликовал в своем микроблоге в Твиттере меню парламентской столовой и снимки собственного обеда. Сделал он это в ответ на реплику пользователя о том, что в думской столовой можно 
15 ноября 2018, 10:30
Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре

Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре

Стало известно, что за сооружение строят около здания Фабрики-кухни на Ново-Садовой в Самаре. Напомним, что ранее горожане подняли вопрос в соцсетях - они переживали, что у будущего филиала Третьяковской галереи возводят гараж или что-то подобное. Объект находится по соседству с 
15 ноября 2018, 09:57
В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков

В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков

Следственный отдел по Кировскому району областной столицы завел два уголовных дела в отношении 16-летней и 17-летней девушек. Их подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 23 октября 16-летняя подозреваемая купила наркотик массой более 60 грамм, 
15 ноября 2018, 09:11
В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей

В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей

В Самаре ищут подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных животных, а также будет вывозить их трупы. Соответствующий лот разместили на сайте госзакупок. Городская казна может выделить на эту статью расходов около 8 млн рублей. Планируется, что за эту сумму 
8 ноября 2018, 04:17
В блогах: в Самарской области подсчитали барсуков

В блогах: в Самарской области подсчитали барсуков

Вячеслав Лебедев, руководитель областного департамента охоты и рыболовства, сообщил в "Твиттере" о завершении учета численности барсука на территории охотничьих угодий региона. Работы проводились с 1 мая по 30 июня в целях госмониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания. Сначала 
26 октября 2018, 10:57
В России хотят создать список собак, владельцам которых нужна спецподготовка

В России хотят создать список собак, владельцам которых нужна спецподготовка

В Совете Федерации России предложили создать список пород собак, владельцам которых нужна спецподготовка. По мнению сенаторов, нужно строго регламентировать владение животными, особенно такими, которые могут представлять опасность для человека. Это, например, овчарки, ротвейлеры, алабаи, бультерьеры, доги. Мера направлена на избежание 
16 октября 2018, 10:06
В блогах. Минтруд:

В блогах. Минтруд: "Кому нужен друг? Забирайте скорее!"

Минтруд Самарской области через "Твиттер" обратился к жителям региона с просьбой помочь пристроить кота. "Давайте все поможем найти пушистому дом! Его на днях ночью подобрали на остановке - сидел замерзал. Изначально кот был чистым. Но его помыли еще 
6 октября 2018, 04:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх