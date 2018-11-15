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В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель
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15 ноября 2018, 11:27
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Депутат Госдумы от Самарской области опубликовал меню парламентской столовой
Депутат Государственной думы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн опубликовал в своем микроблоге в Твиттере меню парламентской столовой и снимки собственного обеда. Сделал он это в ответ на реплику пользователя о том, что в думской столовой можно …
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15 ноября 2018, 10:30
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Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре
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15 ноября 2018, 09:57
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В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков
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15 ноября 2018, 09:11
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В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей
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8 ноября 2018, 04:17
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В блогах: в Самарской области подсчитали барсуков
Вячеслав Лебедев, руководитель областного департамента охоты и рыболовства, сообщил в "Твиттере" о завершении учета численности барсука на территории охотничьих угодий региона. Работы проводились с 1 мая по 30 июня в целях госмониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания. Сначала …
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26 октября 2018, 10:57
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В России хотят создать список собак, владельцам которых нужна спецподготовка
В Совете Федерации России предложили создать список пород собак, владельцам которых нужна спецподготовка. По мнению сенаторов, нужно строго регламентировать владение животными, особенно такими, которые могут представлять опасность для человека. Это, например, овчарки, ротвейлеры, алабаи, бультерьеры, доги. Мера направлена на избежание …
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16 октября 2018, 10:06
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В блогах. Минтруд: "Кому нужен друг? Забирайте скорее!"
Минтруд Самарской области через "Твиттер" обратился к жителям региона с просьбой помочь пристроить кота. "Давайте все поможем найти пушистому дом! Его на днях ночью подобрали на остановке - сидел замерзал. Изначально кот был чистым. Но его помыли еще …
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6 октября 2018, 04:29