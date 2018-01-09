В храм Рождества Христова, расположенный в поселке Волжский, привезли икону с частицей мощей Святой Матроны Московской. Считается, что она помогает в решении самых разных проблем и особо покровительствует семьям, которые стремятся иметь детей. Прикоснуться к святыне все желающие могут вплоть до 20 января.
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Безработный житель Тольятти разгромил венчальный храм Петра и Февронии
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27 декабря 2017, 01:30
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Израильские археологи нашли древний храм при помощи беспилотника
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1 декабря 2017, 10:17
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В Самарской области идет сбор средств на возрождение храма
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24 ноября 2017, 08:58
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В Ташле отмечали 100 лет со дня явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»
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23 октября 2017, 12:46
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СК по Татарстану проверяет откровенную фотосессию девушки в храме
Как сообщили в СУ СКР по региону, фотосессия 23-летней модели из Набережных Челнов стала предметом доследственной проверки.
Фотоснимки девушки в будуарном прозрачном платье на фоне обстановки недействующего храма были опубликованы в онлайн-версии журнала «Совет да любовь».
Следствие полагает, что в действиях автора …
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25 июля 2017, 08:27
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В Тольятти полиция раскрыла кражу иконы
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9 января 2016, 11:35
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В Храме Всех Святых в Самаре на иконе появилась "божья роса"
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21 сентября 2015, 08:13
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В Самару прибудет чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Песчанская"
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6 августа 2015, 10:57
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Стали известны подробности гибели 12-летнего мальчика в песчаном карьере
Вчера, 12 августа, в Самарской области было обнаружено тело ребенка. По данному факту следственный отдел проводит проверку.
Как стало известно, 12-летний мальчик погиб в километре от поселка Волжский в карьере для намыва песка, сообщает ИА «Волга Ньюс».
В …
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13 августа 2014, 06:52
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В Самарской области 12-летний мальчик погиб в водоотводной трубе
Вчера, 12 августа, около 20:30 в поселке Волжский был найден труп ребенка, сообщает областное СУ СК РФ. Тело 12-летнего мальчика находилось на дне песчаного карьера.
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13 августа 2014, 04:09
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В Самарской области отправят на лечение мужчину, причинившего сыну смерть по неосторожности
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9 апреля 2014, 06:46