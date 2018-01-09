В Самару прибудет чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Песчанская". Приложиться к святыни можно с 7 по 10 августа в храме святой блаженной Матроны Московской. Первое упоминание об иконе относится к 1754 году. Тогда она находилась в одной из церквей г. Изюм …