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Материалы по теме:

Безработный житель Тольятти разгромил венчальный храм Петра и Февронии

Безработный житель Тольятти разгромил венчальный храм Петра и Февронии

В среду, 27 декабря, в полицию Тольятти поступило сообщение о погроме в венчальном храме Петра и Февронии в Автозаводском районе. Утром прихожане обнаружили, что двери в храм выломаны, внутри разром. Иконы, по предварительным данным, не злоумышленники не тронул. Было ли 
27 декабря 2017, 01:30
Израильские археологи нашли древний храм при помощи беспилотника

Израильские археологи нашли древний храм при помощи беспилотника

Ученые из Израиля при помощи дрона нашли развалины старинного храма в одном из южных регионов страны. Как рассказывает РИА Новости, постройка относится к периоду 2200-летней давности. Речь идет о времени существования одного из осколков великой некогда империи Александра Македонского.
Это 

1 декабря 2017, 10:17
В Самарской области идет сбор средств на возрождение храма

В Самарской области идет сбор средств на возрождение храма

Сызранская епархия заявила о намерении восстановить один из древнейших храмов на территории Самарской области. Речь идет о старой церкви в честь Казанской иконы Божией Матери 1813 года постройки, находящейся в селе Новая Рачейка. Местные власти уже выделили благоустроенное помещение для 

24 ноября 2017, 08:58
В Ташле отмечали 100 лет со дня явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»

В Ташле отмечали 100 лет со дня явления чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»

В селе Ташла Ставропольского района  Самарской области в минувшую субботу был большой праздник. Там отмечали  100 лет со дня явления  чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед». Согласно преданию, уроженке Ташлы, временно проживавшей  в соседнем селе, во сне явилась Царица 

23 октября 2017, 12:46
СК по Татарстану проверяет откровенную фотосессию девушки в храме

СК по Татарстану проверяет откровенную фотосессию девушки в храме

Как сообщили в СУ СКР по региону, фотосессия 23-летней модели из Набережных Челнов стала предметом доследственной проверки.

Фотоснимки девушки в будуарном прозрачном платье на фоне обстановки недействующего храма были опубликованы в онлайн-версии журнала «Совет да любовь».

Следствие полагает, что в действиях автора 

25 июля 2017, 08:27
В Тольятти полиция раскрыла кражу иконы

В Тольятти полиция раскрыла кражу иконы

На днях в отдел полиции №22 УМВД по городу Тольятти обратился за помощью 64-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из его комнаты, расположенной в одном из домов по улице 40 лет Победы, была похищена деревянная расписная икона. По словам заявителя, 
9 января 2016, 11:35

В Храме Всех Святых в Самаре на иконе появилась

В Храме Всех Святых в Самаре на иконе появилась "божья роса"

В Храме Всех Святых в Самаре во время съёмок сюжета на иконе появилась "божья роса". В здании церкви, расположенном  на улице Тухачевского, проходило открытие первого в России иконостаса для слепых и слабовидящих прихожан. Объёмные иконы изготовлены художником Александром Прокофьевым и 
21 сентября 2015, 08:13
В Самару прибудет чудотворная икона Пресвятой Богородицы

В Самару прибудет чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Песчанская"

В Самару прибудет чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Песчанская". Приложиться к святыни можно с 7 по 10 августа в храме святой блаженной Матроны Московской. Первое упоминание об иконе относится к 1754 году. Тогда она находилась в одной из церквей г. Изюм 
6 августа 2015, 10:57
Стали известны подробности гибели 12-летнего мальчика в песчаном карьере

Стали известны подробности гибели 12-летнего мальчика в песчаном карьере

Вчера, 12 августа, в Самарской области было обнаружено тело ребенка. По данному факту следственный отдел проводит проверку.
Как стало известно, 12-летний мальчик погиб в километре от поселка Волжский в карьере для намыва песка, сообщает ИА «Волга Ньюс».
В 
13 августа 2014, 06:52
В Самарской области 12-летний мальчик погиб в водоотводной трубе

В Самарской области 12-летний мальчик погиб в водоотводной трубе

Вчера, 12 августа, около 20:30 в поселке Волжский был найден труп ребенка, сообщает областное СУ СК РФ. Тело 12-летнего мальчика находилось на дне песчаного карьера.
Следственным отделом по Красноглинскому району проводится доследственная проверка. Для установления точной причины смерти ребенка назначена 

13 августа 2014, 04:09
В Самарской области отправят на лечение мужчину, причинившего сыну смерть по неосторожности

В Самарской области отправят на лечение мужчину, причинившего сыну смерть по неосторожности

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Волжский, по вине которого погиб трехлетний ребенок, сообщает региональное СУ СК РФ.
29 января текущего года в своем доме мужчина играл с сыном. Ребенок случайно облил его водой из кружки, после чего 

9 апреля 2014, 06:46
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