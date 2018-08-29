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Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре
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29 августа 2018, 03:00
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Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы
Жители Самары высказали очередные нарекания на работу общественного транспорта. В этот раз они коснулись автобусного маршрута №61. Сейчас его обслуживают муниципальные машины средней вместимости. Большие низкопольные автобусы на линии отсутствуют. Их-то жители города и просят вновь вывести на маршрут, чтобы …
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29 августа 2018, 02:24
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«По техническим причинам»: в Самаре закрыли «Парк Хаус»
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29 августа 2018, 01:58
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Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов
В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись …
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29 августа 2018, 12:48
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До среды в Самаре будет тепло и сухо
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27 августа 2018, 10:52
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Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре
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24 августа 2018, 09:28
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Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Самарской области
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22 августа 2018, 05:02
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В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы
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20 августа 2018, 08:32
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В начале недели в Самарской области обещают жару до +32 градусов, дожди и грозы
Новая рабочая неделя в Самарской области начнется с жары под +32 градуса, также возможны дожди и грозы. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
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13 августа 2018, 09:09
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В выходные самарцев ждет жара до +33
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26 июля 2018, 04:40