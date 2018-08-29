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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Во вторник, 28 августа, под колесами машины в Самаре оказалась девушка-пешеход. В 16:55 28-летний водитель ехал на своей иномарке Mitsubishi по Стара-Загоре в направлении улицы Георгия Димитрова. По пути автомобилист сбил 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть в неположенном месте, 
29 августа 2018, 03:00
Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы

Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы

Жители Самары высказали очередные нарекания на работу общественного транспорта. В этот раз они коснулись автобусного маршрута №61. Сейчас его обслуживают муниципальные машины средней вместимости. Большие низкопольные автобусы на линии отсутствуют. Их-то жители города и просят вновь вывести на маршрут, чтобы 
29 августа 2018, 02:24
«По техническим причинам»: в Самаре закрыли «Парк Хаус»

«По техническим причинам»: в Самаре закрыли «Парк Хаус»

В среду, 29 августа, в Самаре так и не открылся торговый центр «Парк Хаус». Сотрудники магазинов, расположенных в молле, не смогли попасть на работу, а на дверях здания красовалось объявление, что оно закрыто по «техническим причинам».
 
- Лихие девяностые возвращаются. 
29 августа 2018, 01:58
Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись 

29 августа 2018, 12:48
До среды в Самаре будет тепло и сухо

До среды в Самаре будет тепло и сухо

В последние дни лета-2018 обещают комфортную погоду: по сведениям Гидрометцентра России, в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса выше обычной для этого времени года. До среды, 29 августа, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, в дневные 
27 августа 2018, 10:52
Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре

Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре

По данным Гидрометцентра России в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается выше на 2 градуса типичной для этого времени года, будет теплее, чем обычно. Что касается Самарской области, то до конца недели на погоду в регионе будет влиять область 
24 августа 2018, 09:28
Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Самарской области

Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Самарской области

В середине рабочей недели в Самарской области холодный атмосферный фронт из Атлантики с кратковременными дождями вытеснит тепло на восток. Температура воздуха в дневные часы и по ночам заметно снизится, давление будет расти. Осадки прекратятся и до конца недели погоду региона 
22 августа 2018, 05:02
В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы

В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы

В первый день новой рабочей недели в Самарской области сохранится прохладная погода без осадков. В понедельник, 20 августа, температура воздуха не поднимется выше + 25 градусов по Цельсию, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.В последующие дни станет теплее 
20 августа 2018, 08:32
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В начале недели в Самарской области обещают жару до +32 градусов, дожди и грозы

В начале недели в Самарской области обещают жару до +32 градусов, дожди и грозы

Новая рабочая неделя в Самарской области начнется с жары под +32 градуса, также возможны дожди и грозы. Об этом  сообщили в Приволжском УГМС. 
 
В понедельник, 13 августа, переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть западный ветер со скоростью 
13 августа 2018, 09:09
В выходные самарцев ждет жара до +33

В выходные самарцев ждет жара до +33

Грядущие выходные в Самарской области будут по-настоящему жаркими: синоптики прогнозируют до +33 градусов и никаких дождей. По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде июля средняя температура воздуха будет на 2 градуса выше средних показателей для этого времени года.
 
В ночь на 
26 июля 2018, 04:40
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