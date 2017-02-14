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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 февраля 2017г 
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Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
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