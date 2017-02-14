Как стало известно ТЕРРЕ, накануне свой пост оставил первый заместитель генерального директора ЗАО "Поволжский страховой альянс" Григорий Беньковский, фактически руководивший самарским филиалом компании. Он решил прекратить трудовую деятельность и выйти на пенсию - в мае господину Беньковскому исполнится 69 лет. Должность руководителя заняла его заместитель Юлия Муравицкая. Напомним, "Поволжский страховой альянс" - один из немногих оставшихся на рынке местных игроков. Компания аффилирована известному сызранскому бизнесмену Владимиру Симонову.