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Материалы по теме:

В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В столице 63-го региона расследуют обстоятельства ЧП на Волге в Октябрьском районе. Вечером, в 20:05 в среду, 12 июня, в 200 метрах от острова Рождественский столкнулись катер и лодка. На месте происшествия работали двое сотрудников Поисково-спасательной службы Самарской области. Не 
13 июня 2019, 12:36
Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек

Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек

Горящий лес в районе железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе тушат 155 человек, которые используют 44 единицы техники. Напомним, что сигнал о возгорании поступил дежурным в 17:10 — в 51 квартале Большецаревщинского лесничества загорелся лес. Пламя заняло площадь в 
12 июня 2019, 10:21
Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека

Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека

Стали известны подробности возгорания в Волжском районе около железнодорожной станции Курумоч. По информации регионального МЧС, произошел природный пожар.

- Площадь уточняется, угрозы населенному пункту нет, - отметили в ведомстве. На место происшествия выехали 24 человека, которые используют 6 единиц техники. 
12 июня 2019, 06:53
Дым видно издалека: около станции Курумоч горит лес

Дым видно издалека: около станции Курумоч горит лес

В среду, 12 июня, в Самарской области возник сильный пожар. По словам очевидцев в соцсетях, около железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе горит лес. Рядом находятся товарные составы и дачный массив. Говорят, что вспыхнула лесопосадка вдоль железнодорожных путей, на 
12 июня 2019, 06:15
Каждые 12 минут - пожар: в Самарской области 116 раз тушили загоревшийся мусор и сухую траву

Каждые 12 минут - пожар: в Самарской области 116 раз тушили загоревшийся мусор и сухую траву

За сутки 11 июня в Самарской области 116 раз тушили загоревшийся мусор и сухую траву. Об этом информирует ГУ МЧС России по Самарской области.
 
То есть в среднем каждые 12 минут в области где-то что-то горит. Что стало причиной 
12 июня 2019, 01:49
На Красной Глинке в Самаре утонул подросток

На Красной Глинке в Самаре утонул подросток

В понедельник, 10 июня, произошла трагедия на Волге в районе Красной Глинки в Самаре. Сотрудники оперативных служб во второй половине дня вытащили из реки тело 16-летнего парня и передали полицейским, пишет «Волга Ньюс». Очевидцы рассказали в соцсетях, что молодой 
11 июня 2019, 09:24
В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В понедельник, 10 июня, в Красноглинском районе Самары произошла смертельная авария. В 14:00 на пересечении Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо столкнулись Lada Granta и мотоцикл. Молодой человек, который управлял байком, погиб на месте, а водитель легковушки — 37-летняя женщина 
10 июня 2019, 04:38
В реке Большой Кинель погибла 27-летняя девушка

В реке Большой Кинель погибла 27-летняя девушка

В воскресенье, 9 июня, спасатели работали на реке Большой Кинель в Усть-Кинельском. К оперативной службе обратились полицейские, которые рассказали, что в реке утонула 27-летняя девушка. Водолазный отряд выехал на место событий в 08:15, в 11:20 погибшую обнаружили в пяти метрах 
10 июня 2019, 11:00
В Тольятти спасатели освободили застрявшую в заборе косулю

В Тольятти спасатели освободили застрявшую в заборе косулю

В выходные тольяттинские спасатели вызволили из беды дикое животное: в санатории «Прилесье» в заборе застряла косуля. 
 
- Очевидцы сообщили - голова косули зажата между железными прутьями забора. Для освобождения животного потребовался гидравлический инструмент, - сообщил глава Центра гражданской защиты Андрей Дербенев. 
10 июня 2019, 09:36
В Самарской области в ДТП 3 человека погибли и 4 - пострадали

В Самарской области в ДТП 3 человека погибли и 4 - пострадали

В пятницу, 7 июня, в Самарской области случилась страшная авария на трассе. В 06:55 на 1028 километре федеральной автодороги М-5 в Красноярском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По предварительным данным,  травмы получили семь человек, трое пострадавших погибли. В обстоятельствах 
7 июня 2019, 09:06
Под Сызранью мужчина упал в колодец и погиб

Под Сызранью мужчина упал в колодец и погиб

В четверг, 6 июня, произошла трагедия в Сызранском районе. Вечером, в 18:00 в поселке Междуреченск упал в технический колодец мужчина в возрасте примерно 60 лет. 

- Пострадавший хрипел от боли, когда на место происшествия прибыли спасатели, - цитирует слова 
7 июня 2019, 08:27
В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы

В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы

Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую 
4 июня 2019, 01:39
В Самарской области автобус сбил насмерть пешехода

В Самарской области автобус сбил насмерть пешехода

В четверг, 23 мая, в Ставропольском районе произошла смертельная авария. Автобус ГАЗ-322132 под управлением 40-летнего водителя ехал по трассе Тольятти-Ташелка со стороны Автограда в направлении села Ташелка. На 26 километре дороги автобус сбил 57-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в 
24 мая 2019, 02:04
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