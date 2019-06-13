|
В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка
|
13 июня 2019, 12:36
|
Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек
Горящий лес в районе железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе тушат 155 человек, которые используют 44 единицы техники. Напомним, что сигнал о возгорании поступил дежурным в 17:10 — в 51 квартале Большецаревщинского лесничества загорелся лес. Пламя заняло площадь в …
|
12 июня 2019, 10:21
|
Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека
Стали известны подробности возгорания в Волжском районе около железнодорожной станции Курумоч. По информации регионального МЧС, произошел природный пожар.
|
12 июня 2019, 06:53
|
Дым видно издалека: около станции Курумоч горит лес
В среду, 12 июня, в Самарской области возник сильный пожар. По словам очевидцев в соцсетях, около железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе горит лес. Рядом находятся товарные составы и дачный массив. Говорят, что вспыхнула лесопосадка вдоль железнодорожных путей, на …
|
12 июня 2019, 06:15
|
Каждые 12 минут - пожар: в Самарской области 116 раз тушили загоревшийся мусор и сухую траву
|
12 июня 2019, 01:49
|
На Красной Глинке в Самаре утонул подросток
В понедельник, 10 июня, произошла трагедия на Волге в районе Красной Глинки в Самаре. Сотрудники оперативных служб во второй половине дня вытащили из реки тело 16-летнего парня и передали полицейским, пишет «Волга Ньюс». Очевидцы рассказали в соцсетях, что молодой …
|
11 июня 2019, 09:24
|
В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta
|
10 июня 2019, 04:38
|
В реке Большой Кинель погибла 27-летняя девушка
|
10 июня 2019, 11:00
|
В Тольятти спасатели освободили застрявшую в заборе косулю
В выходные тольяттинские спасатели вызволили из беды дикое животное: в санатории «Прилесье» в заборе застряла косуля.
|
10 июня 2019, 09:36
|
В Самарской области в ДТП 3 человека погибли и 4 - пострадали
|
7 июня 2019, 09:06
|
Под Сызранью мужчина упал в колодец и погиб
В четверг, 6 июня, произошла трагедия в Сызранском районе. Вечером, в 18:00 в поселке Междуреченск упал в технический колодец мужчина в возрасте примерно 60 лет.
- Пострадавший хрипел от боли, когда на место происшествия прибыли спасатели, - цитирует слова …
|
7 июня 2019, 08:27
|
В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы
Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую …
|
4 июня 2019, 01:39
|
В Самарской области автобус сбил насмерть пешехода
В четверг, 23 мая, в Ставропольском районе произошла смертельная авария. Автобус ГАЗ-322132 под управлением 40-летнего водителя ехал по трассе Тольятти-Ташелка со стороны Автограда в направлении села Ташелка. На 26 километре дороги автобус сбил 57-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в …
|
24 мая 2019, 02:04
Мы Вам перезвоним!