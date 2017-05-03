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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Деньги на ветер: в Совфеде предлагают компенсировать средства за отдых на российских курортах

Деньги на ветер: в Совфеде предлагают компенсировать средства за отдых на российских курортах

В комитете по соцполитике появилась идея возвращать налоговый вычет гражданам России, которые отдыхают на отечественных курортах. В настоящее время вычет можно получить лишь на сумму, израсходованную на лечение. Он не может быть выше 30% цены соответствующей путевки.
Авторы инициативы намерены 

20 апреля 2017, 11:37
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Минфин России и областной главк полиции намерены обжаловать решение о компенсации Татьяне Ерилкиной

Минфин России и областной главк полиции не хотят выплачивать компенсацию за незаконное уголовное преследование бывшего председателя правления банка "Волга-Кредит" Татьяны Ерилкиной. Они намерены обжаловать решение суда, обязавшего ведомства заплатить женщине 110 тысяч рублей.
Напомним, топ-менеджеру вменяли в вину кражу векселей 

20 марта 2017, 11:59
В блогах: как оформляют компенсацию за детский сад в Самаре

В блогах: как оформляют компенсацию за детский сад в Самаре

Самарчанка Татьяна Турчан рассказала в "Фейсбуке", что с 1 января 2017 года оформить компенсацию части родительской платы за детсад - гиблое дело.

"Я подавала документы в МФЦ. Не верьте, что справку о составе семьи там запросят сами - 
26 января 2017, 02:30
Около 8 млрд рублей может быть направлено на компенсацию оплаты услуг ЖКХ льготникам губернии

Около 8 млрд рублей может быть направлено на компенсацию оплаты услуг ЖКХ льготникам губернии

Всего в Самарской области имеют право рассчитывать на субсидии 550 тысяч инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, бюджетников села, ликвидаторов различных аварий и представителей других категорий граждан. Между тем, из полутора тысяч поставщиков коммунальных услуг около 200 не предоставляют 

13 января 2017, 03:45
В России одобрили установку черных ящиков в автомобилях

В России одобрили установку черных ящиков в автомобилях

Правительство России одобрило установку чёрных ящиков в автомобилях, сообщают «Известия». Вице-премьер Аркадий Дворкович распорядился создать межведомственную рабочую группу для подготовки внедрения интеллектуальных телематических систем.

Речь идет о сборе, обработке и передаче информации о местоположении и состоянии машины. В частности, о нагрузке 

10 ноября 2016, 04:52
СМИ: российские автомобили оснастят «черными ящиками» с 2020 года

СМИ: российские автомобили оснастят «черными ящиками» с 2020 года

Правительство России предложило оборудовать автомобили черными ящиками - терминалами ГЛОНАСС, которые смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Минпромторгу, Минтрансу, Минэкономразвития, Минкомсвязи и госкомпании ГЛОНАСС поручено подготовить план внедрения проекта. Устройства станут обязательными для всех машин, произведенных после 2020 года. Эксперты 

6 октября 2016, 03:34
Более 300 тыс. образцов компьютерных вирусов появляется в мире ежедневно

Более 300 тыс. образцов компьютерных вирусов появляется в мире ежедневно

Специалисты «Лаборатории Касперского» оценили число ежедневно появляющихся на нашей планете компьютерных вирусов. Оказывается, оно превышает 300 тысяч образцов.
Десять лет назад, по сведениям экспертов компании, это число не превышало 1,4 тысячи. За период с 2006 года угроза поражения персональных компьютеров 

28 сентября 2016, 04:24
Новый айтрекер определит, куда смотрит пользователь сайта

Новый айтрекер определит, куда смотрит пользователь сайта

Западные ученые создали компьютерную программу, с помощью которой возможно установить, какая часть монитора оказывается в поле зрения юзера.

Программа-айтрекер доступна для свободного пользования без всякой платы. Ученые говорят, что она отслеживает взгляд, определяя позицию лица человека. С помощью градации серого повышает 

2 июня 2016, 02:19
Система перехвата телефонных разговоров не нарушит прав граждан

Система перехвата телефонных разговоров не нарушит прав граждан

В России разработана программа перехвата телефонных разговоров в офисах. Как сообщается отечественными СМИ, ее созданием занималась компания InfoWatch под руководством Натальи Касперской.
По словам разработчиков, подобная система безопасности направлена на уменьшение утечки данных из различных структур. При помощи программы станет 

11 мая 2016, 11:26
Аэропорт «Курумоч» вошел в список хабов федерального значения

Аэропорт «Курумоч» вошел в список хабов федерального значения

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25 апреля 2016, 11:08
Утверждены программы содействия переселению для регионов России

Утверждены программы содействия переселению для регионов России

Правительство Российской Федерации разработало и утвердило программы по осуществлению помощи в переселении наших соотечественников, проживающих на данный момент за рубежом и изъявивших желание по тем или иным причинам вернуться на историческую родину. В списке, в частности, фигурируют Псковская, Тверская области, 
6 ноября 2015, 11:49
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На сайтах школ появятся данные о денежных сборах с родителей

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22 октября 2015, 01:43
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