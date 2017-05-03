В Самарской области программу «Формирование комфортной городской среды» профинансируют лишь на 43 процента, говорится в постановлении правительства России. Федеральный кабмин 3 мая утвердил предельные индексы компенсации проекта для регионов.
100 процентов затрат получат из центра только Республика Крым и Севастополь. Больше чем на 90 процентов профинансируют большинство национальных республик, а также Орловскую, Кемеровскую, Кировскую, Костромскую и Ивановскую области, Ставропольский, Забайкальский и Алтайский края. Меньше всех получит Тюменская область - 14 процентов. Всего по федеральной программе регионам выделят около 25 млрд рублей.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в Самарской области на реализацию программы «комфортной городской среды» направят 927 млн рублей. С учетом установленного сегодня индекса, 400 млн поступят из федеральной казны, остальные средства придется изыскивать в бюджете губернии. Предполагается, что около 500 млн из суммы субсидии потратят на городские дворы. Оставшиеся деньги пойдут на восстановление знаковых объектов Самары, к которым, в частности, относится четвертая очередь набережной, площадь имени Куйбышева и ряд других.
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