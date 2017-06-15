Почти 4 часа продолжалась пятнадцатая по счету "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. В адрес лидера страны поступило около 2 тысяч обращений. Президент успел ответить на 68 вопросов. При этом он сам отобрал один из вопросов поступивших в письменном виде от жителя Самарской области. Владимир Путин зачитал его с листа: "Губернатор Меркушкин лишает федеральных ветеранов каких-то пособий. Я даже не понимаю, о чем речь идет. Как это губернатор, любой, не только Николай Иванович Меркушкин, но и другие могут прекратить выплаты федеральным льготникам. Вот это мне непонятно. Я обязательно проверю. Просто хочу, чтобы знали, что я обратил внимание на этот вопрос". Кроме того, представителем колл-центра было отмечено, что из Самарской области поступает много жалоб на плохие дороги.Как сообщили ТЕРРЕ в пресс-службе правительства, сейчас они готовят комментарий по этим вопросам и предоставят его позже.
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С самыми успешными школьниками региона встретился губернатор
С самыми успешными школьниками региона встретился глава Самарской области Николай Меркушкин. Победителями акции "Губернаторский дневник" стали десять учеников, получивших в течение четверти наибольшее количество "пятерок". Это жители Большеглушицкого, Большечерниговского, Волжского, Пестравского, Сызранского районов, Самары и Новокуйбышевска.
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9 июня 2017, 05:01
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Губернатор назвал имя нового главного тренера ФК «Крылья Советов»
Новым главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов» станет Андрей Тихонов, сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Он заявил об этом в четверг, 1 июня, во время выступления на Петербургском экономическом форуме.
Как уже сообщала «ТЕРРА», Андрей Тихонов …
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1 июня 2017, 03:46
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Руководству ФК «Крылья Советов» поставили задачу вернуться в премьер-лигу
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился с руководством футбольного клуба «Крылья Советов». На встречу с главой региона пришли министр спорта, председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин, генеральный директор клуба Виталий Шашков, генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в …
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23 мая 2017, 10:23
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Губернатор Самарской области заработал на 300 тысяч рублей меньше
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22 мая 2017, 03:41
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В России на организацию похорон начнут выдавать наследникам до 100 тысяч рублей
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9 марта 2016, 09:59
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Путин и Обама могут встретиться на следующей неделе
На следующей неделе в рамках Генассамблеи ООН может произойти встреча российского и американского президентов. Пока обеими сторонами согласовываются различные нюансы возможного диалога. По сообщениям американской прессы, Барак Обама видит актуальность такого общения, прежде всего, в необходимости обсуждения ситуации на Украине …
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24 сентября 2015, 12:58
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Патриарх Кирилл проведет «прямую линию» для церковных соцработников
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28 августа 2015, 07:44
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Путин подарил киргизской школьнице щенка ньюфаундленда
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23 июля 2015, 02:50
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Девочка из Тольятти, попросившая тренажер у Владимира Путина, сделала первые шаги
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22 мая 2015, 10:47
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Сегодня Соне Бабич из Тольятти установили дома тренажер
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19 апреля 2015, 06:52
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Владимир Путин принял участие в закладке капсулы в основание нового стадиона в Самаре (ФОТО)
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки капсулы потомкам в основание нового стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре, сообщает ИТАР-ТАСС. Капсулу заложили руководитель Минспорта страны Виталий Мутко и врио губернатора Самарской области Николай Меркушкин. …
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21 июля 2014, 11:04
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Путин согласился на предложение Меркель
Президент России в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель согласился создать группу по расследованию ситуации в Крыму под эгидой ОБСЕ, сообщает Reuters.
Телефонный разговор между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным состоялся вечером 2 марта. В опубликованном сообщении говорится, что в …
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4 марта 2014, 11:16