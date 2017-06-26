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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

В Самарской области планируется развитие системы видеофиксации. До конца года  в регионе будет установлено около пятисот новых камер наблюдения. В Самаре они появятся на Московском шоссе, улице Ново-Садовой и в районе нового стадиона для ЧМ-2018, сообщили в региональном правительстве. По 

23 июня 2017, 11:15
Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018

Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018

Фонд капитального ремонта Самарской области обнародовал в «Самарской газете» список ста первых домов, которые отремонтируют к ЧМ-2018. Речь идет о ремонте фасадов и кровли зданий, которые расположены на гостевых туристических маршрутах. Отметим, всего планируют обновить 238 домов.

г. 
21 июня 2017, 07:14
На Грушинском фестивале хотят сэкономить три миллиона

На Грушинском фестивале хотят сэкономить три миллиона

До старта фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который традиционно пройдет на Мастрюковских озерах в первые выходные июля, осталось меньше 10 дней. В этом году расходы на праздник оптимизированы. Если в 2016-м из различных источников потратили 18 миллионов рублей, то 

20 июня 2017, 05:22
Мячи вместо гитар: 45-й Грушинский фестиваль перенесли из-за ЧМ-2018

Мячи вместо гитар: 45-й Грушинский фестиваль перенесли из-за ЧМ-2018

В 2018 году юбилейный 45-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в августе. Впервые в истории фестиваль перенесут с первых выходных июля. Проведение Груши в августе связано с чемпионатом мира по футболу 2018, матчи которого пройдут в том числе 

20 июня 2017, 11:08
В Самарской области в ДТП с фурой ранены трое парней и подросток

В Самарской области в ДТП с фурой ранены трое парней и подросток

В среду, 7 октября, в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Авария случилась на территории Исаклинского района. Примерно в восемь часов утра на 1141 км трассы М-5 «Урал» столкнулись «ВАЗ-21120» и фура DAF. В ДТП пострадали четыре человека.
8 октября 2015, 01:38
Водитель «ВАЗа» погиб в аварии на трассе М-5 «Урал» в Самарской области

Водитель «ВАЗа» погиб в аварии на трассе М-5 «Урал» в Самарской области

В понедельник, 5 октября, в Исаклинском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в семь часов вечера на 1135-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись два легковых автомобиля - «ВАЗ-2108» и «Лада Ларгус».

По предварительной информации, 32-летний водитель «восьмерки», ехавший со стороны 
6 октября 2015, 07:02
Два человека погибли в ДТП в Самарской области, есть фото

Два человека погибли в ДТП в Самарской области, есть фото

Сегодня, 27 сентября, около 22:00 в дежурную часть Управления ГИБДД ГУ МВД по Самарской области поступила информация о ДТП, произошедшем в Исаклинском районе.

По предварительным данным полиции, 29-летний водитель на ВАЗ-2110 выехал на встречку на автотрассе М-5 "Урал" и 
27 сентября 2015, 11:43
В Исаклинском районе осудили директора детского лагеря

В Исаклинском районе осудили директора детского лагеря

Об этом сегодня, 12 февраля, сообщила пресс-служба прокуратуры области. Исаклинский районный суд приговорил директора детского оздоровительного лагеря «Самараагроздравница» Гусева к полутора годам условно. Его обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, мужчина получил деньги из областного бюджета на 

12 февраля 2015, 05:59
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