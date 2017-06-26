В преддверии Чемпионата Мира по футболу 2018 года ряд сельских районов Самарской области готовятся принять туристов, как из российских регионов, так и из-за рубежа.
Туристы, решившие добраться до самарской глубинки, увидят и узнают много интересного. Например, в Исаклинском районе много исторических культовых сооружений. Старейшее из них - храм Михаила Архангела, построенный еще в 1781 году. При нем работали частное училище, земская школа и школа грамоты. В 1910-м году здание сгорело, но было вновь отстроено по старым чертежам. В храме сохранилась икона «Утоли моя печали», написанная монахами на Афоне в 1900-м году. А это одна из народных чувашских песен, передающихся из поколение в поколение. Артисты ансамбля «Селгусь» собирают фольклорный материал по всему Исаклинскому району.
Надежда Савельев, руководитель народного чувашского ансамбля "Селгусь"6
«Чуваши были всегда гостеприимны. Это же потомки булгарских племен и всегда жили как финно-угорские народы, так и славянские, и башкиры - все они концентрировались вокруг нас, чуваши гостеприимный народ, и сохранились как нация».
Здесь же, в селе Большое Микушкино, можно угоститься традиционным чувашским блюдом - шурпе. После трапезы, делегация отправляется дальше, к родникам, которых насчитывается больше 140.
Валерий Ятманкин, глава Исаклинского района Самарской области:
«Это край 100 ключей. Человек, мы знаем, состоит из воды, если хорошая качественная вода - и человек хороший. У каждого родника своя легенда, своя история и каждый житель-старожил может рассказать ту или иную историю про этот родник».
У родника в селе Старое Вечканово народ издавна проводил моления и праздники. Благодарил Господа за хороший урожай. В 2003 году здесь появился целый архитектурный ансамбль. Согласно народной молве, в солнечный день можно увидеть ангелов, которые сидят на золоченых крестах.
Здесь гостей встречает мордовский ансамбль «Умарина». Испив чистой воды, можно развлечься стрельбой из лука и метанием ножей. В селе Исаклы родника в честь Спаса нерукотворного. В 18 веке солдаты Преображенского полка возили эту воду к императорскому столу. Подводя итоги поездки, депутаты отметили, что развитие внутреннего туризма было бы невозможно без активной поддержки на законодательном уровне. В ближайшее время несколько туристических объектов района получат гранты на дальнейшее развитие. Возможно, что уже в 2018 году часть гостей чемпионата мира по футболу смогут увидеть и родники, и другие достопримечательности Исаклинского района.