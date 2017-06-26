Об этом сегодня, 12 февраля, сообщила пресс-служба прокуратуры области. Исаклинский районный суд приговорил директора детского оздоровительного лагеря «Самараагроздравница» Гусева к полутора годам условно. Его обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, мужчина получил деньги из областного бюджета на …