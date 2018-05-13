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Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани
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17 апреля 2018, 09:59
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Мужчина на легковушке улетел в кювет в Самарской области
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10 апреля 2018, 06:02
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20-летняя автоледи попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре
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29 марта 2018, 02:21
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«ВАЗ 2115» и «Газель» столкнулись и врезались в снежный вал в Самаре
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22 марта 2018, 01:31
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В Сызрани мужчина едва не зарезал фельдшера
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25 января 2018, 04:52
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Каждый россиянин съедает за год более 112 килограммов картошки
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23 января 2018, 09:23
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В Самарской области раритетный "ГАЗ" улетел в кювет
15 января в Ставропольском районе области произошло смертельное ДТП. Раритетный автомобиль «ГАЗ-69» 1967 года выпуска ехал по дороге из Самары в сторону Димитровграда. Недалеко от трассы Тольятти-Димитровград мужчина не справился с управлением и внедорожник опрокинулся в кювет. Как сообщает группа …
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16 января 2018, 02:21
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Клятва россиянина: В Госдуме подготовят текст присяги для получающих российское гражданство
Госдума приступила к формированию рабочей группы по подготовке текста присяги для приема в российское гражданство. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на руководителя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
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7 июня 2017, 09:16
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В Самаре на стадионе ЧМ-2018 организуют 18 медпунктов
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3 марта 2017, 04:12
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Россиян могут обязать произносить клятву при получении паспорта
Депутат Госдумы Вадим Соловьев готовит законопроект о произнесении клятвы молодыми россиянами при получении паспорта, сообщают федеральные СМИ.
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21 ноября 2014, 03:25