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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Инициатива связана с торжественностью самого момента. Если законопроект будет поддержан, то будет объявлен конкурс на написание текста клятвы.
При этом некоторые служители народа 

21 ноября 2014, 03:25
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