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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Жительница Оренбурга отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей из-за промерзших окон

Жительница Оренбурга отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей из-за промерзших окон

Жительница Оренбурга отсудила 100 тысяч рублей у установщика некачественных окон. Женщина решила установить стеклопакеты в своем жилище. Свои услуги ей предложил местный предприниматель и попросил за всю работу и сами окна 35 тысяч рублей.

Конфликт разгорелся после завершения процесса установки. Оказалось, 

6 апреля 2018, 05:15
Санацией «АвтоВАЗбанка» займется ЦБ

Санацией «АвтоВАЗбанка» займется ЦБ

Центробанк России сам займется санацией «АвтоВАЗбанка» вместо «Промсвязьбанка». Регулятор возложил функции временной администрации по управлению тольяттинским кредитным учреждением на Фонд консолидации банковского сектора. Речь идет о дочернем подразделении ЦБ, специально созданном в 2017 году для финансового оздоровления несостоятельных банков. Теперь 

6 апреля 2018, 03:10
Выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка»

Выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка»

Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения по вкладам клиентам «АктивКапитал Банка». Победителями конкурса по отбору банков-агентов стали Сбербанк и ВТБ, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

«Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также 
6 апреля 2018, 10:16
Пенсионеры «АктивКапитал Банка» идут на почту

Пенсионеры «АктивКапитал Банка» идут на почту

Жители Самарской области, которые получали пенсию через лишившийся лицензии «АктивКапитал Банк»,  в апреле смогут сделать это на почте по месту жительства. При этом им необходимо будет написать заявление о выборе нового способа доставки  денег. Это можно сделать в отделении ПФР, 
5 апреля 2018, 12:27
Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

В Самарской области по итогам 2017-го, организации заняли у банков 570 миллиардов рублей, что на 5 процентов больше, чем в 2016-м. Население получило займов на 187 миллиардов рублей. Прирост составил 28 процентов. Относительно ипотеки показатели тоже растут. В прошлом году 

4 апреля 2018, 08:01
12% россиян тратят на отпуск больше 500 тысяч рублей

12% россиян тратят на отпуск больше 500 тысяч рублей

Специалисты сервиса бронирования билетов «Туту.ру» провели опрос среди своих клиентов для того, чтобы выяснить, сколько денег они готовы потратить на отпуск. В нем приняли участие 6,2 тысячи человек.

Оказалось, что 12% россиян тратят на отдых более 500 тысяч рублей. 
3 апреля 2018, 01:21
Прибыль ТоАЗа упала

Прибыль ТоАЗа упала

Чистая прибыль компании "Тольяттиазот" по итогам прошлого года упала более чем на 440 миллионов рублей. Об этом говорится в опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия. В 2017-м оно заработало 842 миллиона, тогда как в 2016-м 1 миллиард 283 миллиона. Выручка уменьшилась с 

27 марта 2018, 05:04
В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей

В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей

В будущем хоккейном сезоне бюджет тольяттинской «Лады» составит 800 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор автозаводцев Владимир Вдовин. По его словам, 60% денег будут направлены из областного бюджета. Остальное финансирование обеспечат АвтоВАЗ, как титульный спонсор, а также собственные заработки 

22 марта 2018, 03:19
В Санкт-Петербурге исчез инкассатор с 30 млн рублей

В Санкт-Петербурге исчез инкассатор с 30 млн рублей

17 августа сотрудник питерского банка «Открытие» исчез с внушительной денежной суммой из служебной автомашины. 
17 августа 2015, 03:47
В Свердловской области мужчина застрелился в инкассаторской машине

В Свердловской области мужчина застрелился в инкассаторской машине

В городе Березовский Свердловской области водитель инкассаторской машины совершил самоубийство. Трагедия произошла около стен банка. Когда инкассаторы вышли из машины, водитель заперся в кабине и выстрелил себе в голову.
Есть свидетель, который утверждает, что в момент происшествия к машине никто 
20 марта 2015, 06:17
Пойман инкассатор, похитивший 60 млн рублей в Татарстане

Пойман инкассатор, похитивший 60 млн рублей в Татарстане

В Татарстане правоохранители задержали инкассатора, который, выстрелив в своего коллегу, похитил из машины 60 млн рублей. Преступник задержан в Республике Марий Эл. Также задержан его сообщник. У мужчин изъято оружие и денежные средства.
Напомним, как ранее сообщала «ТЕРРА», 23 
29 января 2015, 03:14
В Татарстане инкассатор украл несколько десятков миллионов рублей

В Татарстане инкассатор украл несколько десятков миллионов рублей

В пятницу, 23 января, в Зеленодольске была ограблена инкассаторская машина.
По сообщениям МВД Татарстана, один из инкассаторов выстрелил в напарника и ранил его, после чего похитил денежные средства. Нанесенный ущерб составляет несколько десятков миллионов рублей, более точные цифры не известны.

23 января 2015, 03:14
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