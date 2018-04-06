В Самаре бывший инкассатор стал подозреваемым по уголовному делу о присвоении и растрате.По версии силовиков, он украл пакет с миллионом рублей и купил себе машину и несколько гаджетов. Преступление было совершено в Самарском районе. В полицию в конце марта обратились сотрудники банка. Они сообщили, что в ходе внутренней проверки недосчитались денег. Выявилась несдача сейф-пакета с одним миллионом рублей – 200 купюр номиналом по 5000. Банкиры заподозрили одного из инкассаторов, которые должны были охранять деньги, того, кто незадолго до исчезновения миллиона написал заявление об увольнении. Полицейские установили, что он живет в Самаре, разыскали и задержали. Это 23-летний парень.
«Он не стал отрицать, что присвоил чужое. Кроме того, молодой человек рассказал о судьбе похищенного миллиона рублей: часть денег он потратил на покупку автомобиля, сотовых телефонов, акустическую систему и прочие вещи», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По версии силовиков, подозреваемый успел потратить 700 тысяч рублей. Остаток в 300 тысячи нашли в его квартире. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ - «Присвоение и растрата», за это преступление предусмотрено наказание в виде заключения на срок до шести лет.
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