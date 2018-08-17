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Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России
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17 августа 2018, 01:12
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Видео: в Самаре торжественно открылся 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта по плаванию
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17 августа 2018, 12:57
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В Тольятти мужчина изнасиловал соседку по даче
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17 августа 2018, 12:19
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Преподаватель из Новокуйбышевска «оценила» экзамен в 25 тысяч
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17 августа 2018, 11:55
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В самарские «Крылья Советов» перешел экс-защитник «Анжи»
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16 августа 2018, 09:05
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Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги
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15 августа 2018, 01:46
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Форвард Сергей Корниленко вернулся в общую группу «Крыльев Советов»
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15 августа 2018, 10:51