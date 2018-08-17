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Материалы по теме:

Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Геннадий Киселев получил вызов в юношескую сборную России по футболу U-20, которая проведет товарищеские матчи со сверстниками из сборной Хорватии. Игры запланированы в хорватском городе Чаковец.
 
- В расположении сборной Киселев будет со 2 по 8 
17 августа 2018, 01:12
Видео: в Самаре торжественно открылся 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта по плаванию

Видео: в Самаре торжественно открылся 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта по плаванию

В эти минуты на площади Славы в Самаре проходит открытие 50-го чемпионата мира Международного совета военного спорта по плаванию.

На соревнованиях выступят более 200 пловцов из 13 стран мира. Все спортсмены уже прибыли в областную столицу и готовы к 
17 августа 2018, 12:57
В Тольятти мужчина изнасиловал соседку по даче

В Тольятти мужчина изнасиловал соседку по даче

В Тольятти задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании. По материалам полиции, в ночь с 14 на 15 июля в одном из садовых товариществ Ставропольского района 39-летний мужчина напал на соседку по даче и надругался над ней.

32-летняя пострадавшая рассказала 
17 августа 2018, 12:19
Преподаватель из Новокуйбышевска «оценила» экзамен в 25 тысяч

Преподаватель из Новокуйбышевска «оценила» экзамен в 25 тысяч

Суд Новокуйбышевска рассмотрел уголовное дело в отношении преподавателя одного из колледжей города. Женщину признали виновной в получении взятки.

По версии следствия, в конце апреля этого года педагог получила от студентки 25 тысяч рублей. Взятка была платой за проставление экзамена 
17 августа 2018, 11:55
В самарские «Крылья Советов» перешел экс-защитник «Анжи»

В самарские «Крылья Советов» перешел экс-защитник «Анжи»

В самарских «Крыльях Советов» появился еще один новичок: в клуб на правах свободного агента перешел бывший защитник «Анжи» Мирал Самарджич. 31-летний словенец подписал контракт с командой сроком на один год. 
 
«Новый клуб, новый вызов, Крылья Советов Самара», - написал Самарджич в 
16 августа 2018, 09:05
Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой в Премьер-лиге по результатам трех туров. На трех матчах с участием волжан побывали 93 053 зрителя. Средняя посещаемость игры составила 31017 человек.

Рекорд посещаемости 1 тура удалось побить во время игры между 
15 августа 2018, 01:46
Форвард Сергей Корниленко вернулся в общую группу «Крыльев Советов»

Форвард Сергей Корниленко вернулся в общую группу «Крыльев Советов»

Во вторник, 14 августа, самарские «Крылья Советов» начали подготовку к игре четвёртого тура российской премьер-лиги против московского «Локомотива». В общую группу вернулся форвард Сергей Корниленко, который получил травму в игре с «Оренбургом». В предыдущем матче с «Ростовом» он на поле 
15 августа 2018, 10:51
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