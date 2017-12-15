Напомним, что последний был выбран в качестве санатора самарского кредитного учреждения в июле 2015 года и получил на эти цели кредит от Агентства по страхованию вкладов более чем на 18 миллиардов рублей. Таким образом, можно оценить дыру в балансе «Автовазбанка» …