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СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников
Руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов поведал журналистам, что на российском финансовом рынке активизировались злоумышленники, выдающие себя за юристов. Они сулят возвращение страховки, внесенной клиентом финансового учреждения при подписании кредита. Естественно, "специалисты" требуют за свои услуги немалое денежное вознаграждение.
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14 декабря 2017, 11:28
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«АК Банку» добавили капитала
Бенефициар «АктивКапитал Банка» Григорий Оганесян сделал взнос в уставный капитал кредитного учреждения. Соответствующие сведения опубликованы на портале раскрытия информации. Речь идет о передаче имущества ООО «Лира», которое оценили почти в 594,5 миллиона рублей. Отмечу, Григорий Оганесян является 100% владельцем «Лиры». …
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13 декабря 2017, 04:54
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ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать россиян к сдаче монет
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12 декабря 2017, 12:33
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Хакерская группировка успешно грабила банки РФ и США два года
Русскоязычная группировка киберпреступников MoneyTaker совершила ряд ограблений финансово-кредитных учреждений в Российской Федерации, Соединенных Штатах и Англии, осуществляя свою преступную деятельность в течение 2 лет. Только за последние полгода на счету злоумышленников порядка двух десятков хакерских атак.
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11 декабря 2017, 04:38
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Стартовал образовательный проект Банка России - повышение финансовой грамотности старшего поколения
Занятия пройдут в 25 регионах страны. В качестве пилотной площадки выбрали Самару. Первая лекция для пенсионеров прошла в экономическом университете.
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31 октября 2017, 02:04
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ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25%
Центробанк понизил ключевую ставку до 8,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. При этом Банк России будет учитывать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели. Инфляция остается вблизи четырех процентов, указано в сообщении.
«Отклонение инфляции …
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27 октября 2017, 03:41
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ЦБ выпустил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
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12 октября 2017, 01:15
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12 октября пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Ткачук презентуют новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей в четверг, 12 октября. Мероприятие запланировано в формате телемоста, который соединит российскую столицу, Владивосток и Севастополь.
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11 октября 2017, 08:27
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"Промсвязьбанк" завершил присоединение самарского "Первобанка"
Об этом официально заявили представители кредитного учреждения. С 1-ого июля все отделения "Первобанка" начали работать под новым брендом в привычном для клиентов режиме, говорится в сообщении. Сеть отделений "Промсвязьбанка" в Самарской области увеличится на 16 офисов и будет насчитывать 22 отделения. …
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4 июля 2016, 07:15
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Автовазбанк остался без президента
Полномочия президента Автовазбанка Елены Казымовой прекращены. Соответствующее решение принял совет директоров финансового учреждения. Временно исполняющим обязанности президента назначен член совета и директор департамента кредитования Юрий Фролов. Кто в итоге возглавит банк, пока неизвестно. Кандидатуру топ-менеджера согласовывает Центробанк. Напомним, Автовазбанк находится …
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25 декабря 2015, 03:31
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На присоединении «Автовазбанка» «Промсвязьбанк» заработал 22 миллиона рублей
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14 декабря 2015, 10:03
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Смена власти в «Первобанке»
Акционеры «Первобанка» досрочно прекратили полномочия председателя правления кредитного учреждения Андрея Гончарова. На его место назначена Татьяна Перемышлина. Она приступит к своим обязанностям 11 декабря, говорится в сообщении банка. Отметим, Гончаров руководил «Первобанком» с октября 2011 года. Татьяна Перемышлина с июня …
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11 декабря 2015, 09:28