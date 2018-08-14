|
«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий
Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан.
|
14 августа 2018, 05:35
|
На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон
|
14 августа 2018, 04:35
|
На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta
Тольяттинский «АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, у автомобилей которого предусмотрено четыре типа кузова - седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Премьерный показ запланирован на конец августа, новинку покажут на Московском международном автосалоне. Измененная Lada Granta отличается новой передней частью …
|
14 августа 2018, 03:52
|
В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме
В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.
Во время проверки …
|
14 августа 2018, 02:07
|
В начале недели в Самарской области обещают жару до +32 градусов, дожди и грозы
Новая рабочая неделя в Самарской области начнется с жары под +32 градуса, также возможны дожди и грозы. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
|
13 августа 2018, 09:09
|
В блогах: Самару затопило...
|
8 августа 2018, 05:18
|
Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе
|
8 августа 2018, 02:43
|
Самарцев ждут жаркие выходные
На погоду в Самарской области влияет обширный антициклон. К выходным облачные поля постепенно рассеются, воздушная масса будет прогреваться и температура воздуха повысится.
«Кратковременные дожди в отдельных районах ожидаются лишь в конце рабочей недели», - говорится в сообщении Приволжского УГМС.
|
3 августа 2018, 10:24