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«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан. 
 
В частности, чиновники побывали в автобусах № 1,50 и 51 14 августа. Замечания жителей Красноглинского района касаются расписания и 
14 августа 2018, 05:35
На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон

На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон

На склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон. Напомним, что этим летом во время ливней этот участок на Московском шоссе был размыт. 

Напомним, что склон около Ботанического сада реконструировали во время капремонта Московского шоссе в 2015 году. 
14 августа 2018, 04:35
На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta

На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta

Тольяттинский «АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, у автомобилей которого предусмотрено четыре типа кузова - седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Премьерный показ запланирован на конец августа, новинку покажут на Московском международном автосалоне. Измененная Lada Granta отличается новой передней частью 
14 августа 2018, 03:52
В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.

Во время проверки 
14 августа 2018, 02:07
В начале недели в Самарской области обещают жару до +32 градусов, дожди и грозы

В начале недели в Самарской области обещают жару до +32 градусов, дожди и грозы

Новая рабочая неделя в Самарской области начнется с жары под +32 градуса, также возможны дожди и грозы. Об этом  сообщили в Приволжском УГМС. 
 
В понедельник, 13 августа, переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть западный ветер со скоростью 
13 августа 2018, 09:09
В блогах: Самару затопило...

В блогах: Самару затопило...

Сегодня Самару затопило. Сильный дождь накрыл город в обеденное время. Многие улицы превратились в настоящие горные речки. Горожане штурмовали пешеходные переходы по щиколотку в воде. Все, естественно, намокли. Жесть. Вода оказалась и в подвалах многих домов.

"Это не Венеция. 
8 августа 2018, 05:18
Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе

С середины недели погода в Самарской области резко изменится. Холодный фронт из центральных районов России переместится на Среднюю Волгу и на смену жаре принесет прохладный воздух и грозовые дожди. К концу недели новый антициклон вытеснит фронтальные облачные поля, осадки прекратятся, 
8 августа 2018, 02:43
Самарцев ждут жаркие выходные

Самарцев ждут жаркие выходные

На погоду в Самарской области влияет обширный антициклон. К выходным облачные поля постепенно рассеются, воздушная масса будет прогреваться и температура воздуха повысится.
 
«Кратковременные дожди в отдельных районах ожидаются лишь в конце рабочей недели», - говорится в сообщении Приволжского УГМС.
 
На выходных 
3 августа 2018, 10:24
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