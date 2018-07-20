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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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После дождя под воду ушла улица Красных Коммунаров в Самаре

После дождя под воду ушла улица Красных Коммунаров в Самаре

Ливень, который накрыл Самару вечером в среду, 18 июля, и продолжился в ночь на четверг, прибавил проблем коммунальщикам. Дороги в разных частях областной столицы буквально ушли под воду. Затопленной оказалась и улица Красных Коммунаров в Промышленном районе.
 
- Затопило улицу Красных 
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Грозы, ливни и град ожидаются в Самарской области

Грозы, ливни и град ожидаются в Самарской области

В начале новой рабочей недели в Самарской области установится жаркая погода, местами с грозовыми дождями днем и вечером, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на вторник, 17 июля, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть восточный 
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Срочно от МЧС: грозы с сильным ветром ожидаются в Самарской области

Срочно от МЧС: грозы с сильным ветром ожидаются в Самарской области

В ближайшие несколько часов погода в некоторых районах Самарской области может серьезно ухудшиться. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. Специалисты информируют о сильной грозе, которая будет сопровождаться ветром с порывами 15-18 метров в секунду.

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Жару до +34 обещают в выходные в Самаре

Жару до +34 обещают в выходные в Самаре

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13 июля 2018, 01:16
Засуха и суховеи «оккупировали» несколько районов Самарской области

Засуха и суховеи «оккупировали» несколько районов Самарской области

В Самарской области из-за дефицита осадков, ветреной и жаркой погоды специалисты зафиксировали опасные явления. В Клявлино, Безунчуке, Новодевичьем, Кротовке, Челно-Вершинах наблюдается почвенная засуха. В Большой Глушице, Кинель-Черкассах, Сызрани, Аглосе, Серноводске, в населенном пункте «Авангард» в Алексеевском районе сейчас фиксируют суховеи, 
13 июля 2018, 10:00
Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник вечером в Самаре

Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник вечером в Самаре

Во вторник, 10 июля, в Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер. По информации регионального ГУ МЧС, в ближайшие 1-2 часа местами будет гроза и ветер усилится до 15-20 м/с. Такая погода сохранится до конца этого дня.

Специалисты оперативного 
10 июля 2018, 04:34
Срочное предупреждение от МЧС: в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться в Самарской области

Срочное предупреждение от МЧС: в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться в Самарской области

Региональное управление МЧС предупредило об очередных неблагоприятных изменениях в погоде. По информации Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Непогода может сохраниться до конца дня 9 июля.

В связи с ненастьем могут произойти обрывы 

9 июля 2018, 03:02
Людей эвакуировали из ТРК «Вива Лэнд» в Самаре

Людей эвакуировали из ТРК «Вива Лэнд» в Самаре

В понедельник днем, 9 июля, персонал и посетителей вывели из торгово-развлекательного центра «Вива Лэнд» на площади Кирова в Самаре. В здании сработала пожарная сигнализация, на место событий тут же приехали сотрудники оперативных служб.
 
"Мы были внутри, запахло проводкой и включили сирену, 
9 июля 2018, 01:42
Пожар тушили на рынке

Пожар тушили на рынке "Шапито" в Самаре

В воскресенье вечером, 8 июля, произошел пожар на рынке «Шапито» в Промышленном районе Самары. По фотоснимкам очевидцев происшествия видно, что из одного из павильонов под зеленой крышей шел густой черный дым.
 
"Там огонь прорывался сквозь зеленую крышу, все бегали,тушили. Живу 
9 июля 2018, 10:50
В воскресенье был побит 42-летний рекорд осадков в Самаре

В воскресенье был побит 42-летний рекорд осадков в Самаре

В воскресенье, 8 июля, в Самаре выпало рекордное количество осадков. Над городом прошли ливень и гроза, которые принесли 23,3 мм влаги. Прежний рекорд был зафиксирован 42 года назад, в 1976 году. Вчерашние показатели превысили его на 5,9 мм. По
9 июля 2018, 09:49
Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области

Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие выходные. Ожидаются осадки, возможна гроза. Дождь начнется в ночь на субботу, 9 июня, днем продолжится в большинстве районов, но будет «небольшой, умеренный». Температура воздуха ночью от семи до 12 
7 июня 2018, 04:55
В Подстепках 11 человек тушили дачный дом

В Подстепках 11 человек тушили дачный дом


В воскресенье вечером, 21 января, в селе Подстепки в Самарской области произошел пожар.

На территории садоводческого некоммерческого товарищества «Приморский» загорелся дачный дом на площади в 40 квадратных метров. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 21:45, и 
22 января 2018, 01:51
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