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После дождя под воду ушла улица Красных Коммунаров в Самаре
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19 июля 2018, 01:28
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Грозы, ливни и град ожидаются в Самарской области
В начале новой рабочей недели в Самарской области установится жаркая погода, местами с грозовыми дождями днем и вечером, сообщили в Приволжском УГМС.
В ночь на вторник, 17 июля, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть восточный …
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16 июля 2018, 01:36
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Срочно от МЧС: грозы с сильным ветром ожидаются в Самарской области
В ближайшие несколько часов погода в некоторых районах Самарской области может серьезно ухудшиться. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. Специалисты информируют о сильной грозе, которая будет сопровождаться ветром с порывами 15-18 метров в секунду.
Чтобы не стать жертвой несчастного случая, жителей …
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13 июля 2018, 03:49
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Жару до +34 обещают в выходные в Самаре
По данным Гидрометцентра России во второй декаде июля средняя температура воздуха на территории страны будет выше обычной для этого времени года на три градуса по Цельсию.
На выходных синоптики Приволжского УГМС прогнозируют жару и в Самарской области. В …
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13 июля 2018, 01:16
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Засуха и суховеи «оккупировали» несколько районов Самарской области
В Самарской области из-за дефицита осадков, ветреной и жаркой погоды специалисты зафиксировали опасные явления. В Клявлино, Безунчуке, Новодевичьем, Кротовке, Челно-Вершинах наблюдается почвенная засуха. В Большой Глушице, Кинель-Черкассах, Сызрани, Аглосе, Серноводске, в населенном пункте «Авангард» в Алексеевском районе сейчас фиксируют суховеи, …
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13 июля 2018, 10:00
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Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник вечером в Самаре
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10 июля 2018, 04:34
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Срочное предупреждение от МЧС: в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться в Самарской области
Региональное управление МЧС предупредило об очередных неблагоприятных изменениях в погоде. По информации Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Непогода может сохраниться до конца дня 9 июля.
В связи с ненастьем могут произойти обрывы …
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9 июля 2018, 03:02
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Людей эвакуировали из ТРК «Вива Лэнд» в Самаре
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9 июля 2018, 01:42
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Пожар тушили на рынке "Шапито" в Самаре
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9 июля 2018, 10:50
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В воскресенье был побит 42-летний рекорд осадков в Самаре
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9 июля 2018, 09:49
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Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области
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7 июня 2018, 04:55
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В Подстепках 11 человек тушили дачный дом
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22 января 2018, 01:51