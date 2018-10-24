Утром, 24 октября, стало известно о сбое в работе оборудования, обслуживающего транспортные карты. Сейчас специалисты работают над устранением неполадок. До того, как штатная работа системы будет восстановлена, проезд на муниципальных маршрутах осуществляется по предъявлению транспортной карты без предоставления билета. При этом отмечается, что проезд по льготным социальным картам осуществляется в обычном режиме. Сроки устранения неисправностей пока не называются.
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За проезд в самарском общественном транспорте можно будет расплатиться банковской картой
В ближайшем будущем в самарском муниципальном транспорте может быть внедрена возможность оплаты проезда с помощью банковских карт. Об этом сообщили представители Дептранса в ответ на обращение жителей города. Пользователи "Твиттера" посетовали, что расплатиться с помощью карты за проезд уже возможно …
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16 октября 2018, 01:39
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В блогах: в Самаре все-таки подорожает проезд в маршрутках с 25 до 30 рублей?
"Вопрос принят", - именно такими словами отреагировал в "Твиттере" департамент транспорта мэрии Самары на жалобы жителей о грядущем с 1 ноября подорожании проезда в маршрутках - с 25 сразу до 30 рублей.
По словам горожан, грозные объявления висят на …
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9 октября 2018, 11:27
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На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты
В трамваях, которые едут по маршруту S5, начнут принимать для оплаты транспортные карты. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на профильный департамент. Сроки начала действия электронных проездных пока не уточняются.
Напомним, трамвайный маршрут S5 работает в Самаре в …
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28 августа 2018, 11:15
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Вырастет цена проезда в электричках по Самаре
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14 июня 2018, 12:21
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В Самаре закончились дачные транспортные карты
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5 мая 2018, 06:59
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В блогах: Дептранс следит за тобой
Блогеру Андрею Седогину не понравилось нововведение самарского гордепартамента транспорта, которое позволяет "счастливым обладателям транспортных карт просмотреть историю поездок и платежей по ним". "Я считаю, что это вмешательство в частную жизнь пассажиров. При большом желании узнать номер карты любого человека …
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12 октября 2015, 09:28
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В Самаре на маршруты 2 и 67 выйдут новые автобусы
В областном центре продолжается замена и обновление подвижного состава городского транспорта.
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5 ноября 2014, 04:37
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В Самаре ещё на 4 коммерческих маршрутах будут принимать транспортные карты
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14 марта 2014, 11:26