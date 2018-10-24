12
55
25
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23.10.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

За проезд в самарском общественном транспорте можно будет расплатиться банковской картой

За проезд в самарском общественном транспорте можно будет расплатиться банковской картой

В ближайшем будущем в самарском муниципальном транспорте может быть внедрена возможность оплаты проезда с помощью банковских карт. Об этом сообщили представители Дептранса в ответ на обращение жителей города. Пользователи "Твиттера" посетовали, что расплатиться с помощью карты за проезд уже возможно 

16 октября 2018, 01:39
В блогах: в Самаре все-таки подорожает проезд в маршрутках с 25 до 30 рублей?

В блогах: в Самаре все-таки подорожает проезд в маршрутках с 25 до 30 рублей?

"Вопрос принят", - именно такими словами отреагировал в "Твиттере" департамент транспорта мэрии Самары на жалобы жителей о грядущем с 1 ноября подорожании проезда в маршрутках - с 25 сразу до 30 рублей.

По словам горожан, грозные объявления висят на 
9 октября 2018, 11:27
На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты

На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты

В трамваях, которые едут по маршруту S5, начнут принимать для оплаты транспортные карты. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на профильный департамент. Сроки  начала действия электронных проездных пока не уточняются.

Напомним, трамвайный маршрут S5 работает в Самаре в 
28 августа 2018, 11:15
Вырастет цена проезда в электричках по Самаре

Вырастет цена проезда в электричках по Самаре

В Самаре с понедельника, 18 июня, повысят стоимость проезда в электричках на участках в границах города. Об изменении тарифа сообщила «Самарская пригородная пассажирская компания». Речь об участках: Самара – Зубчаниновка, Мирная - Самара – Конструкторская, Самара – Конструкторская, Самара – 

14 июня 2018, 12:21
В Самаре закончились дачные транспортные карты

В Самаре закончились дачные транспортные карты

В Самаре закончились "Садово-дачные транспортные карты", впервые выпущенные в этом году властями города вместо прежних сезонок для дачников. Реализация новых проездных началась 28 апреля в отделениях почты, на станциях метро и в двух пунктах ООО "Транспортная карта". Однако уже через 

5 мая 2018, 06:59
В блогах: Дептранс следит за тобой

В блогах: Дептранс следит за тобой

Блогеру Андрею Седогину не понравилось нововведение самарского гордепартамента транспорта, которое позволяет "счастливым обладателям транспортных карт просмотреть историю поездок и платежей по ним". "Я считаю, что это вмешательство в частную жизнь пассажиров. При большом желании узнать номер карты любого человека 
12 октября 2015, 09:28
В Самаре на маршруты 2 и 67 выйдут новые автобусы

В Самаре на маршруты 2 и 67 выйдут новые автобусы

В областном центре продолжается замена и обновление подвижного состава городского транспорта.
Для маршрутов №2 и №67 закуплены 45 низкопольных автобусов. Планируется, что на 2-м маршруте «Газели» полностью заменят вместительными автобусами, в которых будут действовать льготы и можно будет оплатить проезд 

5 ноября 2014, 04:37
В Самаре ещё на 4 коммерческих маршрутах будут принимать транспортные карты

В Самаре ещё на 4 коммерческих маршрутах будут принимать транспортные карты

Оплату проезда с помощью транспортных карт будут принимать коммерческие автобусы, следующие по четырем маршрутам. Об этом стало известно накануне, 13 марта, на заседании комитета Думы г. о. Самара по развитию инфраструктуры и ЖХК. Планируется, что в 2014 году транспортные карты 

14 марта 2014, 11:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх