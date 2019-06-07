В рамках продолжающегося в северной столице Петербургского международного экономического форума делегация Самарской области заключила ряд соглашений с крупными компаниями. Ряд договоренностей был достигнут 7 июня.
Одно из соглашений было заключено с «Газпромбанком». Стороны намерены совместно укреплять экономический и промышленный потенциал области, участвовать в реализации государственных программ и инвестиционных проектов, в том числе в формате ГЧП, способствовать привлечению российских и иностранных инвестиций. В числе приоритетных направлений — развитие банковского сектора и обеспечение организаций и населения широким спектром высококачественных банковских услуг, совершенствование электронной системы госзакупок, развитие программ кредитования физических лиц и предпринимателей.
Новым партнером региона стало АО «СИТРОНИКС». Эта организация разрабатывает цифровые стратегии для регионов, аккумулирует лучшие решения отраслевых специалистов в рамках реализации нацпроектов «Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Цифровая экономика». Совместная деятельность будет вестись в сфере цифровых платформ управления, IT решений для медицины, сельского хозяйства и его подотраслей. Среди приоритетов – обмен опытом и лучшими практиками по управлению массивами данных, совершенствованию сервисов взаимодействия с населением, а также запуск проекта «Умный город» и создание интеллектуальной транспортной системы.
Кроме того, 30 муниципалитетов губернии получат средства на социально-экономическое развитие от НК «Роснефть». Кроме того, компания профинансирует реконструкцию здания школы по улице Миронова, д. 11 в Новокуйбышевске и детского сада №33 «Буратино», а также строительство двух участков дороги по улице Чернышевского. В Отрадном на средства нефтяников реконструируют детскую школу искусств и Парк культуры и отдыха. В Сызрани обновят школу №21 и обустроят прилегающую к ней спортивную площадку. В Самаре построят плавательный бассейн в Куйбышевском районе.
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