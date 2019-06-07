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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Материалы по теме:

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил выставку Самарской области на ПМЭФ

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил выставку Самарской области на ПМЭФ

7 июня полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил стенд Самарской области, представленный на Петербургском международном экономическом форуме. Экскурсию для него провел губернатор Дмитрий Азаров.

Помимо уже имеющихся достижений региона, на демонстрационной площадке представлены и проекты, которые планируется реализовать в ближайшем 

7 июня 2019, 09:35
Самарская область и «Ростех» подписали дорожную карту по развитию регионального НОЦ

Самарская область и «Ростех» подписали дорожную карту по развитию регионального НОЦ

7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума был подписан очередной документ, направленный на развитие создаваемого в регионе научно-образовательного центра. Речь идет о дорожной карте по взаимодействию между областным правительством, участниками НОЦ и «Ростехом». Свои подписи под документом поставили Губернатор 

7 июня 2019, 08:39
В регионе создадут зону тестирования интеллектуальной транспортной системы

В регионе создадут зону тестирования интеллектуальной транспортной системы

В скором времени в нашем регионе появится зона тестирования интеллектуальной транспортной системы. Ее планируется организовать на участке скоростной автомагистрали Самара – Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. Соглашение о создании зоны ИТС подписали в рамках Петербургского международного экономического форума исполняющий 

6 июня 2019, 10:29
Самарский НОЦ будет сотрудничать с ведущим российским центром компетенций

Самарский НОЦ будет сотрудничать с ведущим российским центром компетенций

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром Самарской области и  Центром компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе Санкт-Петербургского политехнического университета. Документ скрепили подписями губернатор Дмитрий Азаров и 

6 июня 2019, 10:03
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