Самарская область и «Ростех» подписали дорожную карту по развитию регионального НОЦ 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума был подписан очередной документ, направленный на развитие создаваемого в регионе научно-образовательного центра. Речь идет о дорожной карте по взаимодействию между областным правительством, участниками НОЦ и «Ростехом». Свои подписи под документом поставили Губернатор …