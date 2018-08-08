«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью 8 августа в Сызранском районе произошло ДТП, участниками которого стали сразу три автомобиля. Все случилось на так называемом «шигонском перекрестке». Фургон на базе ВАЗ-2107 с грузом конфет сворачивал с федеральной трассы на дорогу в сторону Шигон. Водитель машины начал объезжать …