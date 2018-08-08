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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 07.08.2018 
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Напомню, 
8 августа 2018, 04:22
В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

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«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ

Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе 
8 августа 2018, 01:58
Как повлияют новые санкции США на курс рубля

Как повлияют новые санкции США на курс рубля

Конгресс США готовит новые санкции против России. Они коснутся как отдельных политиков и бизнесменов, так и целых отраслей экономики, например, нефтяной. Тем временем, российские власти продолжают создавать резервы иностранных денег на случай возможных финансовых сложностей и для поддержки курса рубля. 
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Что ждать от введения утилизационного сбора на велосипеды

Что ждать от введения утилизационного сбора на велосипеды

Правительство готовит сюрприз для российских велосипедистов, которых, по примерным оценкам, насчитывается 33 миллиона. Цены на эти транспортные средства могут вырасти. Это произойдет, если Кабмин все-таки решит ввести по аналогии с автомобилями утилизационные сборы на велосипеды. Сейчас Минпромторг прорабатывает вопрос о 
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Территорию опережающего развития создадут в Чапаевске

Территорию опережающего развития создадут в Чапаевске

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Теперь Чапаевск 
18 июля 2018, 11:05
Самарская делегация вернулась с международного экономического форума в Петербурге

Самарская делегация вернулась с международного экономического форума в Петербурге

Самарская делегация вернулась с международного экономического форума, который проходил в Санкт-Петербурге. Наш регион представлял там свои проекты. По итогам мероприятия подписано более 15 соглашений о сотрудничестве. Глава региона Дмитрий Азаров выделил договор с Агентством по технологическому развитию. Он предусматривает реализацию 

28 мая 2018, 05:13
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