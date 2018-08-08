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90% страхового возмещения получили вкладчики самарского "Газбанка"
Вкладчики лишенного лицензии самарского "Газбанка" уже получили назад свои свыше 16 млрд рублей. Это 90 процентов от общего объема страховой ответственности организации, информирует Агентство по страхованию вкладов. Выплаты производятся через «Сбербанк», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.
Напомню, …
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8 августа 2018, 04:22
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В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»
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8 августа 2018, 03:34
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Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе
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8 августа 2018, 02:43
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«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью
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8 августа 2018, 02:05
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«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ
Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе …
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8 августа 2018, 01:58
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Как повлияют новые санкции США на курс рубля
Конгресс США готовит новые санкции против России. Они коснутся как отдельных политиков и бизнесменов, так и целых отраслей экономики, например, нефтяной. Тем временем, российские власти продолжают создавать резервы иностранных денег на случай возможных финансовых сложностей и для поддержки курса рубля. …
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6 августа 2018, 11:07
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Что ждать от введения утилизационного сбора на велосипеды
Правительство готовит сюрприз для российских велосипедистов, которых, по примерным оценкам, насчитывается 33 миллиона. Цены на эти транспортные средства могут вырасти. Это произойдет, если Кабмин все-таки решит ввести по аналогии с автомобилями утилизационные сборы на велосипеды. Сейчас Минпромторг прорабатывает вопрос о …
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30 июля 2018, 05:50
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Территорию опережающего развития создадут в Чапаевске
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18 июля 2018, 11:05
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Самарская делегация вернулась с международного экономического форума в Петербурге
Самарская делегация вернулась с международного экономического форума, который проходил в Санкт-Петербурге. Наш регион представлял там свои проекты. По итогам мероприятия подписано более 15 соглашений о сотрудничестве. Глава региона Дмитрий Азаров выделил договор с Агентством по технологическому развитию. Он предусматривает реализацию …
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28 мая 2018, 05:13