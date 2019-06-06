В скором времени в нашем регионе зона тестирования интеллектуальной транспортной системы. Ее планируется организовать на участке скоростной автомагистрали Самара – Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. Соглашение о создании зоны ИТС подписали в рамках Петербургского международного экономического форума исполняющий обязанности первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и президент НП «ГЛОНАСС», со-руководитель рабочей группы НТИ «Автонет» Александр Гурко.
ИТС будет интегрированной с системой обмена данными между автомобилем и элементами дорожной инфраструктуры V2X. Она не только повышает безопасность дорожного движения, но и является фундаментом для создания интеллектуальной городской мобильности, служит катализатором улучшения транспортно-логистических услуг. Помимо повышения безопасности на дорогах и снижения смертности, новая технология добавляет удобство для водителя машины, а также станет стандартом для беспилотного транспорта.
«Благодаря сотрудничеству с партнерами, совместно с нашим технопарком «Жигулевская долина», мы в ближайшее время сможем увидеть, каким будет автомобиль через несколько лет. Наши специалисты получат доступ к современным разработкам и смогут поучаствовать в их улучшении, – подчеркнул Виктор Кудряшов. – Я уверен, новые технологии, созданные в рамках совместной работы, будут успешно внедряться в нашем регионе. А интеллектуальные транспортные системы – это элемент «умного города», который объединит целый ряд платформ и позволит совершенствовать бизнес во всех этих сферах».
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