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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

Самарский НОЦ будет сотрудничать с ведущим российским центром компетенций

Самарский НОЦ будет сотрудничать с ведущим российским центром компетенций

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром Самарской области и  Центром компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе Санкт-Петербургского политехнического университета. Документ скрепили подписями губернатор Дмитрий Азаров и 

6 июня 2019, 10:03
Проект «Бесконечная флэшка» закрыт

Проект «Бесконечная флэшка» закрыт

Изобретатель из Самары Алексей Чуркин объявил о закрытии резонансного проекта по созданию "Бесконечной флэшки". Flashsafe он пытался вместе со своей командой раскрутить за три года. Накануне молодой человек признал, что не достиг успеха и больше не может соревноваться с облачными 

6 июня 2019, 05:44
Дмитрий Азаров возглавил самарскую делегацию на ПМЭФ

Дмитрий Азаров возглавил самарскую делегацию на ПМЭФ

Весь политико-экономический бомонд России и мира ближайшие 2-3 дня проведет в Санкт-Петербурге, где в среду стартовал Международный экономический форум, который проводится с 1997 года. В городе на Неве собрались 12000 представителей власти и бизнеса из 140 стран. Делегацию Самарской области 

6 июня 2019, 01:45
Самара получит деньги на перевозку людей в метро

Самара получит деньги на перевозку людей в метро

Самаре выделят 549 млн рублей субсидий на перевозку граждан в метро. Соответствующее решение приняли в областном правительстве. Средства будут направлены на возмещение недополученных доходов метрополитеном. В настоящее время самарская подземка ежедневно перевозит около 40-45 тысяч человек, этого недостаточно для самоокупаемости. 

4 июня 2019, 05:36
Владельцам электросамокатов в Германии разрешили ездить по дорогам

Владельцам электросамокатов в Германии разрешили ездить по дорогам

Владельцы электросамокатов в Германии получили официальное разрешение на езду по проезжим частям и велодорожкам. Таким образом, правовой статус этого вида транспорта теперь приравнен к велосипедам. При этом отмечается, что находиться на проезжей части смогут только те водители электросамокатов, которым исполнилось 
4 июня 2019, 03:43
Упавшие ветки дерева заблокировали движение трамваев на улице Ставропольской в Самаре

Упавшие ветки дерева заблокировали движение трамваев на улице Ставропольской в Самаре

Вечером 31 мая в Самаре оказалось заблокировано движение трамваев на улице Ставропольской. На пересечении с улицей Ново-Вокзальной с одного из деревьев упали ветки. Одна перегородила пути, а вторая легла на контактную 
31 мая 2019, 05:37
В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

Китайские инженеры разработали новый поезд на магнитной подушке, который станет самым быстрым в мире после его ввода в эксплуатацию. Транспортное средство создает компания CRRC. Ожидается, что состав сможет развивать скорость до 600 километров в час.

Поезда на электромагнитной подушке 
28 мая 2019, 01:55
700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»

700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»

В Самарской области направят 700 млн рублей на развитие «Бережливых поликлиник», сообщает региональное правительство. Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. Деньги выделят на ремонт, оборудование и на внедрение «бережливого производства». В 2019 году на новые технологии перейдут 
26 февраля 2019, 07:51
Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев. 
 
- Теперь инженерный состав цеха эксплуатации канализации обеспечен 
26 февраля 2019, 05:59
Скоро начнутся продажи китайского смартфона за 140 тысяч рублей

Скоро начнутся продажи китайского смартфона за 140 тысяч рублей

В скором времени на российский рынок выйдет премиальный смартфон от китайской компании Huawei. Модель носит название Porsche Design Huawei Mate 20 RS. В качестве базы для создания аппарата стал флагман Mate 20 Pro. Российским покупателям будет доступна версия с 8 

30 ноября 2018, 02:42
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