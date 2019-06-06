Упавшие ветки дерева заблокировали движение трамваев на улице Ставропольской в Самаре Вечером 31 мая в Самаре оказалось заблокировано движение трамваев на улице Ставропольской. На пересечении с улицей Ново-Вокзальной с одного из деревьев упали ветки. Одна перегородила пути, а вторая легла на контактную … Вечером 31 мая в Самаре оказалось заблокировано движение трамваев на улице Ставропольской. На пересечении с улицей Ново-Вокзальной с одного из деревьев упали ветки. Одна перегородила пути, а вторая легла на контактную