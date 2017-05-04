До Дня Победы остаются считанные дни, и в регионе уже начали чествовать ветеранов Великой Отечественной войны. Одним из первых поздравления с наступающим праздником получил 96-летний Павел Хлопцев. В годы войны он трудился на Калининском фронте - ремонтировал самолеты. Потом 35 лет проработал в органах внутренних дел. Вышел в отставку в должности полковника. На парад 9 мая Павел Михайлович рискует не попасть - возраст берет свое, а потому цветы и подарки от бывших коллег ему преподнесли дома представители Общественного совета, работающего при ГУВД по Самарской области. В преддверии Дня Победы они намерены навестить 14 семей ветеранов, которые после войны посвятили свою жизнь охране порядка внутри страны.
Виктор Полянский, член Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области: «Нашей молодежи важно знать, как воевали наши ветераны. Память чтобы у них осталась о вас, чтобы помнили - наша спокойная нынешняя жизнь зависела от вашей ратной работы, ваших подвигов. Спасибо, Пал Михалыч, что воевали, а потом еще служили в МВД».
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