В Самаре есть два вуза, включенные в рейтинг журнала Forbes. Редакция решила узнать, какие университеты выпускают молодых людей, которые могут попасть в политическую элиту страны. Учебные заведения оценивали по 10 параметрам, и распределены по трем группа: качество образования, качество выпускников и «фактор Forbes». Исследователи использовали данные мониторинга эффективности деятельности более 600 учреждений высшего образования, который был проведен Министерством образования России. Учитывали и сведения о трудоустройстве выпускников. Также были изучены биографии представителей российской элиты, попавшей в список Forbes. Журнал оценивал вузы по 100 балльной системе, но ни один из вузов страны столько не набрал. Самая высокая оценка – 50,73 балла у Российской экономической школы. Два самарских вуза, попавшие в рейтинг – Самарский национальный исследовательский университет имени Королева на 55 месте с 37,46 балла и Самарский государственный технический университет на 76 строчке с 36,56 балла. о
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