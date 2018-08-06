Среди погибших в результате авиакатастрофы, которая произошла 4 августа в Красноярском крае оказался житель Самарской области. Согласно данным, опубликованным на сайте региональной администрации, речь идет о Сергее Веретенникове. О мужчине известно, что ему было 38 лет и он жил в поселке Новосемейкино. Погибший трудился вахтовиком в компании «Ванкор», которой и принадлежало упавшее воздушное судно.
Напомним, крушение вертолета Ми-8 произошло в Красноярском крае 4 августа в 180 километрах от города Игарки. В результате катастрофы погибли трое членов экипажа и 15 пассажиров.
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