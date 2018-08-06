ЧП случилось на юге Красноярского края в понедельник днем. В городе Минусинске при проведении ремонтных работ обрушился один из пролетов моста, в результате чего шесть человек получили травмы разной степени тяжести. Один из них доставлен в реанимацию.

Известно, что вышеупомянутый …