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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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В последний миг: В США предотвратили крупнейшую в мировой истории авиакатастрофу

В последний миг: В США предотвратили крупнейшую в мировой истории авиакатастрофу

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При обрушении моста в Красноярском крае пострадали люди

ЧП случилось на юге Красноярского края в понедельник днем. В городе Минусинске при проведении ремонтных работ обрушился один из пролетов моста, в результате чего  шесть человек получили травмы разной степени тяжести. Один из них доставлен в реанимацию.
Известно, что вышеупомянутый 
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29 июня 2015, 12:30
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