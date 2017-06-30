В ночь на понедельник как по тревоге были подняты несколько сотен жителей области, пребывающих в запасе. Они стали участниками масштабных боевых учений в поселке Рощинский. Здесь же развернулся полевой лагерь, который стал для резервистов на время сборов домом. Задачу организовать