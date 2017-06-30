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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Кто проследит за строительством жилья для детей-сирот?

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28 июня 2017, 06:01
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В Самаре подешевела аренда элитных квартир

Аналитики рынка недвижимости сообщили о снижении стоимости аренды элитных квартир в Самаре. В прошлом году аренда десяти самых дорогих апартаментов составляла от 70 000 до 150 000 рублей в месяц. Сейчас расценки ниже: 50–120 тысяч рублей в месяц, выяснили специалисты портала 
22 июня 2017, 01:06
Российским бизнесменам приходится селиться в съемных квартирах

Российским бизнесменам приходится селиться в съемных квартирах

Российские бизнесмены в командировках все чаще останавливаются на съемных квартирах. Такое жилье, как правило, стоит намного дешевле гостиниц. Об этом говорится в отчете, подготовленном экспертами из Национального агентства финансовых исследований. В целом в командировки ездит 71 процент предпринимателей. Среди них 

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В Рощинском кавалера ордена Мужества с тремя детьми выгоняют из квартиры

В Рощинском кавалера ордена Мужества с тремя детьми выгоняют из квартиры

Кавалер ордена Мужества Алексей Клоков с тремя детьми будет вынужден выселиться из квартиры в Рощинском. Такое решение принял Самарский областной суд. Как уже рассказывала «ТЕРРА», Клоковы оказались в числе десятков других семей, которые получили в прошлом году письма от Минобороны 

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Квартирный ценопад: новый обзор стоимости жилья в Самаре

Квартирный ценопад: новый обзор стоимости жилья в Самаре

Стоимость недвижимости в Самаре продолжает падать, сообщает Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке за месяц снизилась почти на 5,5 тысячи рублей. При этом, цены уменьшаются одинаково для жилья с любым количеством комнат. Максимальная 

29 мая 2017, 02:12
Майор, насмерть сбивший контрактника, считает, что не нарушал ПДД

Майор, насмерть сбивший контрактника, считает, что не нарушал ПДД

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28 апреля 2017, 11:37
Майор, сбивший 4 контрактников в Рощинском, получил 2 года колонии

Майор, сбивший 4 контрактников в Рощинском, получил 2 года колонии

Речь об аварии на дороге в поселке Рощинский Волжского района, когда Мазда СХ-5 сбила идущих по обочине четверых контрактников. ЧП произошло год назад. За рулем иномарки был майор Алексей Усов, заместитель начальника по вооружению узла связи войсковой части 59292. Один 

13 апреля 2017, 10:36
В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных

В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных

Остаться на улице под новый год рискуют десятки жителей военного городка Рощинский Самарской области. Людям пришли письма от регионального управления жилищного обеспечения Минобороны России с извещением о том, что они должны освободить занимаемые ими квартиры в ближайшее время "в связи 

26 декабря 2016, 07:15
В Тольятти женщину выселяют из квартиры в общежитие за долг по ЖКХ

В Тольятти женщину выселяют из квартиры в общежитие за долг по ЖКХ

Завтра, в пятницу, 18 сентября, тольяттинские судебные приставы приступят к исполнению решения суда о выселении должника в Комсомольском районе. Женщине, не заплатившей за услуги ЖКХ 286 тысяч рублей, придется переехать.

Раньше она проживала в квартире на улице Зелёной. Теперь 
17 сентября 2015, 09:41
В Самарской области завершились проверочные сборы резервистов

В Самарской области завершились проверочные сборы резервистов

В ночь на понедельник как по тревоге были подняты несколько сотен жителей области, пребывающих в запасе. Они стали участниками масштабных боевых учений в поселке Рощинский. Здесь же развернулся полевой лагерь, который стал для резервистов на время сборов домом. Задачу организовать 
15 сентября 2015, 08:17
Самарскую семью с двумя детьми выселяют из квартиры

Самарскую семью с двумя детьми выселяют из квартиры

Во вторник, 4 августа, Самарский областной суд в очередной раз подтвердил правомочность выселения из квартиры семьи с двумя маленькими детьми. Как уже рассказывала "ТЕРРА", собственник жилья Сергей Акимов подарил его своей гражданской жене, которая и продала недвижимость семье Потаповых, взявшей 
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Верховный суд не будет рассматривать дело о выселении самарской семьи

История с выселением из собственной квартиры самарской семьи с двумя маленькими детьми получила продолжение. Напомним, бывший собственник Сергей Акимов пытается оспорить сделки дарения и последующей продажи недвижимости. Сначала он презентовал двушку своей гражданской жене Юлии Жаворонковой, а та в свою 
10 апреля 2015, 07:20
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