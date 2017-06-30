В военном городке Рощинский разгорелся новый скандал с выселением людей из их квартир. Один из домов признали аварийным и требующим срочного расселения. Местные жители называют это аферой.
О том, что их дом аварийный, жители этой пятиэтажки в поселке Рощинский узнали 19 июня. Некая челябинская компания "ТЕХПРОФ" по заказу "464 территориального отделения эксплуатации и контроля за оказанием услуг" провела экспертизу состояния здания. И уже через 5 дней жителям сообщили, что им в срочном порядке предстоит покинуть свои квартиры. Однако у людей возникли сомнения в достоверности и объективности проверки.
Елена Долженко, житель дома №13 в пос. Рощинский:
- Экспертиз никаких не было, были проверки по поводу фасада, отмостки, это было, хотели делать ремонты, а так, чтобы экспертиза или еще что-то - это не проводилось.
Василий Волков, житель дома №13 в Пос. Рощинский:
- Во вторую половину дома, отдельно стоящую, никогда не заходил и никогда не обследовал. Основная масса жильцов считает, что дом требует капитального ремонта без выселения, ремонт кровли и подвального помещения.
При расселении дома часть жителей получит альтернативное служебное жилье. Тем, у кого квартиры приватизированы, достанутся квадратные метры в Волжском районе, к которому и относится Рощинский. А кто-то может остаться даже без какой-либо компенсации. Местные жители связывают эту историю с давним процессом выселения граждан. Терра уже рассказывала о ситуации, когда сотням жителей поселка стали приходить уведомления о необходимости покинуть служебные квартиры в связи с тем, что они больше не имеют отношения к министерству обороны. Отвечать на вопросы нашей съемочной группы даже после официального запроса в "464 территориальном отделении эксплуатации и контроля за оказанием услуг" до сих пор не стали. Более того, коллеги руководителя учреждения попытались выставить нашу съемочную группу из здания силой.
- Не надо распускать руки!
- Не ломитесь сюда!
- Я постучалась в приемную!
- Вы к себе домой, что ли, зашли?
- Я в приемную постучалась. Руки не распускайте и представьтесь, будьте любезны.
- Почему я должен представляться? Володь, ты уберешь их или нет?
- Что значит "уберешь"?
Между тем, предписание о расселении данного дома обязывает включиться в работу другую подведомственную минобороны организацию - "Центррегионжилье".
Игорь Самсонов, начальник 1 отдела ФГКУ "Центральное региональное управление жилищного обеспечения" Министерства обороны РФ:
- Дом, согласно этого предписания, представляет опасность для жителей, для нахождения там граждан. Соответственно, нами, первым отделом, были приняты меры по максимальному спасению жизней граждан, проживающих в этом доме. Выселяет только суд и никто не может быть произвольно лишен жилища, в соответствии с Конституцией РФ.
Проблемы жителей 13 дома в поселке Рощинский здесь, сейчас волнуют многих. Люди просто боятся, что эти жильцы - всего лишь первые в череде массовых выселений с формулировкой "Из аварийного жилья".
Чтобы привлечь внимание к проблеме, местные жители собираются выйти на митинг 8 июля у здания администрации поселка Рощинский. Общественники также формируют пакет бумаг в различные инстанции и требуют провести независимую экспертизу состояния их дома. Терра будет следить за развитием событий.