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«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле
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6 октября 2018, 05:21
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В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе
Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не …
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6 октября 2018, 11:45
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В блогах. Минтруд: "Кому нужен друг? Забирайте скорее!"
Минтруд Самарской области через "Твиттер" обратился к жителям региона с просьбой помочь пристроить кота. "Давайте все поможем найти пушистому дом! Его на днях ночью подобрали на остановке - сидел замерзал. Изначально кот был чистым. Но его помыли еще …
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6 октября 2018, 04:29
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В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева
Экс-президент самарских "Крыльев Советов" Виктор Развеев опубликовал в "Фейсбуке" послание покинувшему сегодня расположение клуба Андрею Тихонову. "Уважаемый Андрей Валерьевич! - пишет Развеев. - От имени болельщиков и ветеранов клуба примите наши ИЗВИНЕНИЯ за то, что ничем не смогли помочь …
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6 октября 2018, 04:20
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Подрядчиков заставят отремонтировать 14 самарских дорог за свой счет
Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг самарских дорог, у которых заканчивается срок гарантийного обслуживания. Всего в городе насчитывается 14 таких трасс. Список был размещен в социальных сетях и их пользователям предложили оценить текущее состояние дорожного полотна. В итоге был высказан …
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2 октября 2018, 10:16
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Гарантийный ремонт Южного моста начался в Самаре
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26 сентября 2018, 03:25
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В Самаре перекроют три дороги
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21 сентября 2018, 01:33
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В Самаре перекроют дорогу из-за строительства газопровода
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20 сентября 2018, 05:50