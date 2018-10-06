Для проведения ремонтных работ на территории города будет перекрыто движение на нескольких улицах. Это необходимо для обеспечения безопасности. Ограничения будут действовать на следующих участках:

- до 08:00 22 сентября - по улице Средне-Садовая в районе пересечения с улицей Победы (по нечетной …