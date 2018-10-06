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«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле

«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле

В субботу, 6 октября, на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» сражались за победу с московским «Динамо». Хозяева поля смогли выиграть со счетом 1:0. Единственный гол команда забила на 51-й минуте. Георгий Зотов обыграл на правом фланге Константина Рауша и сделал 
6 октября 2018, 05:21
В блогах:

В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе

Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не 
6 октября 2018, 11:45
В блогах. Минтруд:

В блогах. Минтруд: "Кому нужен друг? Забирайте скорее!"

Минтруд Самарской области через "Твиттер" обратился к жителям региона с просьбой помочь пристроить кота. "Давайте все поможем найти пушистому дом! Его на днях ночью подобрали на остановке - сидел замерзал. Изначально кот был чистым. Но его помыли еще 
6 октября 2018, 04:29
В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева

В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева

Экс-президент самарских "Крыльев Советов" Виктор Развеев опубликовал в "Фейсбуке" послание покинувшему сегодня расположение клуба Андрею Тихонову. "Уважаемый Андрей Валерьевич! - пишет Развеев. - От имени болельщиков и ветеранов клуба примите наши ИЗВИНЕНИЯ за то, что ничем не смогли помочь 
6 октября 2018, 04:20
Подрядчиков заставят отремонтировать 14 самарских дорог за свой счет

Подрядчиков заставят отремонтировать 14 самарских дорог за свой счет

Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг самарских дорог, у которых заканчивается срок гарантийного обслуживания. Всего в городе насчитывается 14 таких трасс. Список был размещен в социальных сетях и их пользователям предложили оценить текущее состояние дорожного полотна. В итоге был высказан 

2 октября 2018, 10:16
Гарантийный ремонт Южного моста начался в Самаре

Гарантийный ремонт Южного моста начался в Самаре

В Самаре стартовал гарантийный ремонт Южного моста. Работы идут с учетом замечаний, поступивших от автомобилистов. Сейчас идет ремонт подходов к мостовому переходу на площади 400 кв.м. После этого подрядчик приступит к приведению в порядок деформационных швов. Эта стадия работ начнется 

26 сентября 2018, 03:25
В Самаре перекроют три дороги

В Самаре перекроют три дороги

Для проведения ремонтных работ на территории города будет перекрыто движение на нескольких улицах. Это необходимо для обеспечения безопасности. Ограничения будут действовать на следующих участках:

- до 08:00 22 сентября - по улице Средне-Садовая в районе пересечения с улицей Победы (по нечетной 

21 сентября 2018, 01:33
В Самаре перекроют дорогу из-за строительства газопровода

В Самаре перекроют дорогу из-за строительства газопровода

Работы на коммуникациях станут причиной очередного перекрытия дорог в Самаре. В связи со строительством газопровода и восстановлением благоустройства ограничения движения будут введены по улице Шестая Толевая от улицы Балаковская до переулка Ясский. Они будут действовать с 24 сентября по 3 

20 сентября 2018, 05:50
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