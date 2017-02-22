Такие данные в ходе опроса получили специалисты Центра соц.поддержки людей зрелого возраста. Основные причины долгой трудовой активности - нехватка средств к существованию, интерес к своей профессии и желание как можно дольше сохранять широкий круг общения. При этом во многих частных компаниях большинство сотрудников «просто не дорабатывает до пенсии». Такие организации предпочитают держать в штате 30- и 40-летних служащих, так как у них, считают наниматели, «гораздо выше КПД». Маневра для трудоустройства у пенсионеров почти нет. По словам экспертов, у них есть только 2 пути - госструктуры или места, где требуется неквалифицированный труд.
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Ученые составили список запретных тем на работе
Ученые составили список тем, нежелательных для общения на работе. В исследовании были задействованы порядка миллиона сотрудников разного профессионального уровня. Как утверждается, каждый из этих пунктов может не лучшим образом отразиться на карьерном росте.
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20 февраля 2017, 10:14
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Жители Самарской области стали активнее искать работу
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16 февраля 2017, 04:41
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В Самарской области зарегистрирован первый случай постановки на учет в налоговой службе самозанятого гражданина
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16 февраля 2017, 12:00
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Шведские ученые объяснили, почему важно работать 6 часов в день
Ученые из Швеции экспериментальным путем доказали, что шестичасовая продолжительность рабочего дня является оптимальной не только для каждого конкретного сотрудника в отдельности, но и для организации в целом. Необычные исследования, проведенные в одном из домов престарелых, продемонстрировали, что сокращенный рабочий день …
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14 февраля 2017, 08:12
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В блогах: чем для самарских пенсионеров обернётся лимит на число поездок
Блогер pravdolub_s решил посчитать, чем для самарских пенсионеров обернётся лимит на количество поездок в общественном транспорте. "С 1 февраля они могут совершать всего 50 поездок в месяц. Раньше это число было не ограничено. Итак, работает обычный самарский пенсионер не …
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3 февраля 2017, 09:39
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Самарская область получит 94 миллиона для компенсаций
В 2017 году Самарская область получит 94 миллиона рублей на компенсацию взносов за капремонт многоквартирных домов для пожилых граждан. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства России. В документе указано, что компенсацию будут предоставлять одиноко проживающим …
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1 февраля 2017, 11:55
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Треть самарских пенсионеров останется без индексации
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27 января 2017, 05:24
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Российские пенсионеры получат по 5000 рублей
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9 января 2017, 03:18