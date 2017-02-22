В Самарской области зарегистрирован первый случай постановки на учет в налоговой службе самозанятого гражданина Напомню, еще в январе репетиторы, няни, сиделки и горничные получили возможность легализовать свой "домашний бизнес".

За это им положено 2-летнее освобождение от уплаты подоходного налога. Не придётся им в данный период тратиться и на медицинское страхование. За самозанятых это будет …