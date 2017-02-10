В России утвердили новую форму стандартного трудового договора Правительство утвердило новую форму стандартного трудового договора. Теперь с 1 января 2017 года контракты с работниками микропредприятий (со штатом до 15 человек и выручкой, составляющей без НДС не более 120 миллионов рублей в год) будут заключать по единому образцу. У …