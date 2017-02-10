В России будет создан каталог услуг и товаров для государственных и муниципальных нужд. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном сайте кабмина. Подобная информационная система должна повысить прозрачность госзакупок и снизить риски коррупции, поскольку в реестре будут введены единообразные наименования. За счет стандартизации подходов в описании будут значительно снижаться издержки заказчиков. В настоящее время стоимость, например, одного и того же товара на тендерах в зависимости от региона может отличаться в несколько раз.
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