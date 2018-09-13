В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на приобретение огнестрельного оружия. С соответствующей инициативой в федеральный парламент намерены выйти депутаты Самарской Губернской Думы. Суть предлагаемых поправок в ФЗ «Об оружии» состоит в том, чтобы сделать невозможной его покупку для людей, которые впервые привлекались к административной ответственности за ряд правонарушений. В их числе мелкое хулиганство, употребление спиртного в запрещенных местах и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Свою позицию парламентарии подтверждают статистикой. По их словам, случаев, когда пьяные владельцы оружия применяют его против окружающих становится все больше. Один из последних громких инцидентов произошел в этом году в Казани. Житель города устроил стрельбу и ранил троих человек. Один из пострадавших, сотрудник ОМОНа, позже умер в больнице. Законодательную инициативу уже поддержали в Росгвардии
«Нередко за получением лицензии на приобретение оружия обращаются граждане, привлекавшиеся к административной ответственности. Отказать в выдаче документов оснований нет, так как протоколы уже погашены. Но видно, что человек действительно склонен к нарушениям общественного порядка. И никто не даст гарантий, что он не допустит нарушений оборота оружия», - пояснил Начальник отделения контроля за оборотом оружия ЦЛРР УФСВНГ по Самарской области Алексей Вдовин.
Депутаты единогласно поддержали предложение о внесении поправок, отметив, правда, что его еще нужно доработать. Сейчас силовики могут изъять оружие у владельца в случае совершения им двух административных правонарушений в течение календарного года. Председатель комитета Юрий Шевцов считает, что эту норму необходимо пересмотреть.
«Это неправильно. Сначала человека должны дважды, к примеру, поймать пьяным, а только потом по нему принимается решение. Одного раза уже достаточно. Нужно изменить и эти правила», считает Юрий Шевцов.
Впрочем, речи о пожизненном лишении права на приобретение оружия сейчас не идет. Если нарушитель осознает свой поступок, и в течение нескольких лет не будет иметь проблем с законом, решение о запрете выдачи ему лицензии может быть пересмотрено.
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