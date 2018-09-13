11
18
50
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

«Арсенал дома»: более 30 пулеметов и ружей хранил житель Самары

«Арсенал дома»: более 30 пулеметов и ружей хранил житель Самары

Сотрудники УФСБ Самарской области изъяли у жителя областной столицы целый арсенал оружия и боеприпасов. Склад нашли дома у 54-летнего мужчины. Он хранил в своем жилище пулемет «Максим», пистолет-пулемет УЗИ, пистолет-пулемет ППС, винтовки «Маузер», мелкокалиберные револьверы иностранного производства, нарезные и гладкоствольные 
16 августа 2018, 09:28
В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров

В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров

В России могут ужесточить административную и ввести уголовную ответственность за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста. Такую вероятность не исключил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, в стране для проведения реформы необходимо создать систему гарантий по аналогии с 
11 августа 2018, 10:09
За переделку сигнального оружия в боевое тольяттинец получил условный срок

За переделку сигнального оружия в боевое тольяттинец получил условный срок

В Самарской области осудили жителя Тольятти Николая Сидорова. Мужчину задержали сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности по подозрению в том, что он занимается кустарной переделкой оружия под стрельбу боевыми патронами.

Обыск в квартире Сидорова прошел в марте. В итоге в руках 

7 августа 2018, 12:58
Депутаты рассмотрят поправки в закон

Депутаты рассмотрят поправки в закон "Об оружии"

В Государственную Думу был внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии», который направлен на развитие оружейной отрасли в России.

Как пояснил один из авторов законопроекта, Председатель Комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, Президент 

27 июля 2018, 09:27
Налетчика, который чуть не расстрелял продавщицу, осудили в Сызрани

Налетчика, который чуть не расстрелял продавщицу, осудили в Сызрани

В Сызрани завершился судебный процесс в отношении местного жителя. Он обвинялся в совершении вооруженного налета на магазин. 22 марта он пришел в торговую точку с двумя пистолетами: пневматическим и огнестрельным. Сначала злоумышленник достал пневматику, направил ее на продавщицу и потребовал 
19 июля 2018, 11:51
Новая жизнь с 1 июля: как меняется законодательство?

Новая жизнь с 1 июля: как меняется законодательство?

С 1 июля повышаются тарифы на коммунальные услуги. В Самарской области в среднем на 4%.В перспективе, по мнению экспертов регионального фонда капремонта, увеличат и эти взносы. В некоторых регионах России они уже в 2 раза выше, чем у нас.

Михаил Архипов, 

30 июня 2018, 07:22
Поправки в закон о тишине к ЧМ-2018 внесут в Самаре

Поправки в закон о тишине к ЧМ-2018 внесут в Самаре

В Самаре в региональный «закон о тишине» могут внести поправки, которые, как предполагается, будут действовать во время ЧМ-2018. Мэрия Самары предложила внести изменения в закон №7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Самарской области». Во 
15 мая 2018, 10:22
Поправку об отмене надбавки к пенсии Николая Меркушкина не приняли

Поправку об отмене надбавки к пенсии Николая Меркушкина не приняли

В Самаре во вторник, 24 апреля, депутаты губернской думы приняли закон, устанавливающий региональные надбавки из областного бюджета к пенсиям тех чиновников, которые проработали в области не меньше 10 лет. Предложенную депутатом Михаилом Матвеевым поправку об отмене региональной надбавки экс-губернатору Николаю 

24 апреля 2018, 04:55
В 2018 году в силу вступит ряд важнейших законов

В 2018 году в силу вступит ряд важнейших законов

Сегодня последний рабочий день уходящего года. Впереди 10 дней выходных, после которых жизнь россиян изменится. Не кардинальным образом, но все же. В 2018-м году в силу вступит ряд важнейших законов, которые коснутся как бизнеса, так и обычных граждан. Свыше полусотни 

29 декабря 2017, 03:20
В Самаре депутаты предложили в бюджет области рекордное число поправок

В Самаре депутаты предложили в бюджет области рекордное число поправок

Рекордное число поправок предложено внести в главный финансовый документ Самарской области на 2018 год. Для того чтобы выполнить все пожелания депутатов, необходимо найти почти 23 миллиарда рублей.

Перед рассмотрением бюджета Самарской области на 2018 год во втором чтении, к нему поступило 

29 ноября 2017, 09:17
Генпрокуратура забраковала почти 100 тысяч региональных законов

Генпрокуратура забраковала почти 100 тысяч региональных законов

Генеральная прокуратура выявила в российских регионах 94,2 тыс. законов, противоречащих федеральному законодательству. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на официальных представителей ведомства.
В частности, сообщается, что региональные власти незаконно уменьшали расходы на сферы здравоохранения и образования, лишали бюджетников льгот по 

11 октября 2017, 12:16
В кабмине вступились за авто без номеров

В кабмине вступились за авто без номеров

Правительство России не поддержало поправку в административный кодекс, которая позволяет задерживать автомобили без номеров, припаркованные на стоянках. Ранее с такой инициативой выступал Совет Федерации, мотивируя это тем, что водители нередко снимают номера или завешивают их чем-нибудь, чтобы не платить за 

13 июня 2017, 05:53
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх