Россиянам могут запретить давать детям «неправильные имена». Закон, запрещающий использовать в этом случае «числительные, символы, ранги, аббревиатуру и ненормативную лексику», поступил на рассмотрение в Госдуму. По мнению депутатов, родители не всегда хорошо представляют, с какими трудностями, особенно в раннем возрасте, могут столкнуться их необычно названные сын или дочь. По данным ЗАГС, в последние годы регистрировались такие имена, как Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Апрель, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко.
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