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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 января 2017г 
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Делегация Самарской области во главе с губернатором провела в Москве ряд важных встреч

Делегация Самарской области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным провела в Москве ряд важных встреч, которые во многом определят развитие региона в этом году.
С руководителем администрации президента России Антоном Вайно обсудили ход исполнения майских указов президента Владимира Путина, а 

23 января 2017, 11:17
Минздрав нашел способ сэкономить 4 млрд рублей

Минздрав нашел способ сэкономить 4 млрд рублей

Федеральный Минздрав предлагает сократить количество обязательных обследований, которые сейчас проходят дети перед приемом в школу и выпускники перед поступлением в ВУЗы. По мнению чиновников, это поможет сэкономить значительную часть бюджетных средств и уменьшить нагрузку на практикующих врачей. Отмена только медицинских 

20 января 2017, 09:53
Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте

Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте

По статистике, за минувший год только в Самаре было выписано 3 тысячи 288 протоколов за нарушения правил перевозки детей. В 2015-м таких фактов зафиксировано 2 тысячи 800. Сейчас во всех муниципалитетах региона проходят профилактические рейды, которые продлятся до 22 января.

19 января 2017, 12:14
В блогах: дворники используют детский труд

В блогах: дворники используют детский труд

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в одном из дворов по улице Королева дворник управляющей компании использует детский труд. Мужчина дает в месяц ребенку от 300 до 500 рублей. Мальчишка, ученик 4-го класса, сирота, живёт с бабушкой 
18 января 2017, 09:49
Ученые: первенцы в семье болеют чаще других детей

Ученые: первенцы в семье болеют чаще других детей

Ученые утверждают, что первенец в семье болеет гораздо чаще, он более подвержен ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Такой вывод сделали специалисты из Техаса в результате масштабных исследований.
По словам ученых, причиной всему могут быть завышенные требования взрослых. Именно таким 

16 января 2017, 03:50
Госдума перенесла на 2017 год обсуждение законопроекта о нестационарных объектах розничной торговли

Госдума перенесла на 2017 год обсуждение законопроекта о нестационарных объектах розничной торговли

Документ до сих пор не может пройти межведомственное согласование. У Минпромторга возникли разногласия с Федеральной антимонопольной службой и Минэкономразвития  — они касаются торгов на получение прав аренды предпринимателями. По данным Росстата, на конец 2015 года в РФ насчитывалось более 220 

19 декабря 2016, 11:56
В России разработали жесткую меру против водителей-лихачей

В России разработали жесткую меру против водителей-лихачей

В Госдуме обсудили поправки, которые предполагают лишение водительских прав за 3 серьезных нарушения ПДД.

Радикальную меру депутаты предлагают применять, например, за заметное превышение скорости, игнорирование правил проезда жд-переездов, движение на запрещающий сигнал светофора, выезд на «встречку», разворот или левый поворот в 

16 декабря 2016, 02:24
Владимир Гутенев возглавил Экспертный совет по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при Госдуме

Владимир Гутенев возглавил Экспертный совет по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при Госдуме

Владимир Гутенев займется вопросами импортозамещения в медицине. Избранный в федеральный парламент от Самарской области первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, вице-президент крупнейшей общественной организации страны «Союз машиностроителей России» возглавил созданный при Думе Экспертный совет 

6 декабря 2016, 12:36
Комитет Госдумы одобрил запрет называть детей числительными и цифрами

Комитет Госдумы одобрил запрет называть детей числительными и цифрами

Законопроект, запрещающий регистрировать в управлении ЗАГС имена, состоящие из цифр, числительных, ненормативной лексики и аббревиатур, комитет по вопросам семьи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении. Соответствующие ограничения вытекают из предложенных поправок члена Совфеда Валентины Петренко.
Так, автор негодует, 

20 октября 2016, 04:21
Ученые рассказали, как имя ребенка влияет на его судьбу

Ученые рассказали, как имя ребенка влияет на его судьбу

Ученые из США установили, что данное младенцу имя оказывает влияние на его жизнь. В частности, имя играет важную роль в выборе партнера или на собеседованиях.
Ученые из Нью-Йоркского университета говорят, что носители имен, которые с легкостью произносятся, представляются более привлекательными 

7 сентября 2016, 09:31
В Самарской области родители дали детям имена Князь и Империя

В Самарской области родители дали детям имена Князь и Империя

В самарском областном управлении ЗАГС назвали самые редкие имена, которые жители региона дали своим детям, родившимся в первой половине 2016 года.

В этом году на свет появились 8 девочек, которым дали уникальные в этом году имена – Империя, Рафаэла, 
29 июля 2016, 11:10
Учёные объяснили, почему люди путают имена друзей

Учёные объяснили, почему люди путают имена друзей

Ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине задумали проникнуть в суть проблему путаницы с именами знакомых людей. В результате проведения многочисленных тестов стало понятно, что люди путают имена лишь хорошо знакомых и друзей по причине причисления их к оной категории.

Судя 

18 мая 2016, 08:54
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