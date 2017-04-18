В Самарской области аппараты установили не более 10% коммерсантов.
Напомним, с 1 июля текущего года предприниматели, использующие контрольно-кассовую технику, обязаны закупить оборудование, которое будет посредством сети интернет отправлять данные об оплате товаров и услуг в налоговую службу. В Самарской области под действие ФЗ попали около 48 тысяч организаций. Пока же, по данным региональной Ассоциации предпринимателей, купили и подключили технику порядка 2 тысяч коммерсантов.
Как уже сообщала "Терра", многие предприниматели выступили против нововведения, аргументируя свою позицию дороговизной онлайн-аппаратов. Их стоимость в нашем регионе варьируется от 16 до 70 тысяч рублей. Теперь появилась другая проблема - дефицит комплектующих. Катастрофически не хватает фискальных накопителей, предназначенных для хранения информации о сделках.
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