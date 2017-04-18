Правительством принято решение повысить ежемесячные отчисления работодателей в фонд обязательного медицинского страхования. С 2019 года их размер составит 5,9%, что на 0,8% больше, чем сегодня.

Это особенно сильно отразится на бюджете крупных предприятий. Для примера АвтоВАЗу, на котором сегодня работают …