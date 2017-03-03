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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 марта 2017г 
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Безработные россияне трудоспособного возраста не должны получать бесплатную медицинскую помощь. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, ежегодно на эти нужды субъекты отчисляют порядка 40 млрд рублей. Предложение сенатора вызвало широкий общественный резонанс. Одни его 

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Общественная палата просит Минтруд возродить производственную гимнастику

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На поддержку безработных самарцев выделят 227 млн рублей

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Минтруд не будет запрещать россиянам пользоваться соцсетями в рабочее время

Минтруд не будет запрещать россиянам пользоваться соцсетями в рабочее время

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Безработные самарцы читают книги, смотрят сериалы и встречаются с друзьями

Безработные самарцы читают книги, смотрят сериалы и встречаются с друзьями

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85% участников ушли с предыдущего места работы, но нового пока не нашли. Чаще всего респонденты поступали так из желания сделать перерыв, отдохнуть и лишь потом 
25 ноября 2015, 11:44
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