Минтруд России предложил в каждом регионе создать реестр неработающего населения. В ведомстве считают, что это поможет местным властям устанавливать тех граждан, которые могли бы отчислять взносы в социальные фонды самостоятельно. Сейчас за них это делают бюджеты субъектов, что в условиях кризиса нерационально. По оценкам экспертов, в России трудоустроены по «серым схемам» от 15 до 20 млн человек. Налоги они не платят. Потери бюджетов всех уровней при этом достигают 400 млрд рублей.
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В России социальные пенсии хотят проиндексировать с 1 апреля
Минтруд предложил проиндексировать с 1 апреля социальные пенсии на 1,5 процента. Законопроект соответствующего постановления ведомства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. В результате средний размер пособия увеличится на 129 рублей и после повышения составит 8 тысяч 774 рубля, пенсии …
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1 марта 2017, 12:24
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В России более 60 процентов жителей продолжают работать после достижения пенсионного возраста
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22 февраля 2017, 12:42
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Ученые составили список запретных тем на работе
Ученые составили список тем, нежелательных для общения на работе. В исследовании были задействованы порядка миллиона сотрудников разного профессионального уровня. Как утверждается, каждый из этих пунктов может не лучшим образом отразиться на карьерном росте.
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20 февраля 2017, 10:14
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Жители Самарской области стали активнее искать работу
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16 февраля 2017, 04:41
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В Самарской области зарегистрирован первый случай постановки на учет в налоговой службе самозанятого гражданина
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16 февраля 2017, 12:00
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Минтруд возьмет на контроль соцсети чиновников
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23 ноября 2016, 05:18
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В Самаре безработные проломили голову 46-летнему мужчине
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5 октября 2016, 09:35
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Безработных самарцев хотят лишить бесплатной медицины
Безработные россияне трудоспособного возраста не должны получать бесплатную медицинскую помощь. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, ежегодно на эти нужды субъекты отчисляют порядка 40 млрд рублей. Предложение сенатора вызвало широкий общественный резонанс. Одни его …
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9 сентября 2016, 06:53
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Общественная палата просит Минтруд возродить производственную гимнастику
Общественная палата (ОП) предложила Минтруду ввести существовавшую в советские времена практику 15-минутных занятий гимнастикой на рабочем месте. Первыми к новшеству могут приобщиться работники госучреждений.
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1 сентября 2016, 03:03
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На поддержку безработных самарцев выделят 227 млн рублей
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4 июля 2016, 04:23
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Минтруд не будет запрещать россиянам пользоваться соцсетями в рабочее время
Россиянам не будут запрещать пользоваться социальными сетями в рабочее время. Минтрудсоцразвития рассмотрел данное предложение и посчитал, что эта мера будет лишней. Так как жалоб от работодателей на сотрудников-бездельников, которые часами просиживают, например, в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук и «Твиттер», до …
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19 февраля 2016, 05:11
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Безработные самарцы читают книги, смотрят сериалы и встречаются с друзьями
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25 ноября 2015, 11:44