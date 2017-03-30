Размер пособия по безработице в 2017 году останется прежним. Минимум составит 850 рублей, а максимум - 4900. Эти цифры неизменны уже несколько лет подряд.

Как говорится в пояснительной записке к постановлению правительства, уровень выплат может поменяться, если будут приняты поправки в …