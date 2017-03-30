Сайт по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» выяснил, где сейчас могут найти работу специалисты без опыта и на какую зарплату они могут рассчитывать. Оператору кол-центра, продавцу, повару, дворнику, упаковщику, уборщику, официанту и врачу-терапевту предлагают от семи до 25 тыс. рублей. Менеджеры, торговые представители, курьеры, развозящие пиццу, замерщики окон и программисты 1С без опыта могут заработать уже более 30 тысяч.
Тем временем в России растет число безработных. Сейчас на биржах труда числится более 860 тысяч человек. Это 3-4% от всего трудоспособного населения страны.
Непростая ситуация в Самарской области. По данным статистов, с ноября 2016 года по январь 17-го почти 30 тысяч человек в нашем регионе работали по сокращенному графику. Это в 8 раз больше, чем осенью 2016-го. В простое по вине работодателя находились около 10 тысяч сотрудников. При этом разница между принятыми на работу и уволенными остаётся отрицательной.
Критическая ситуация в моногородах. Тревожная информация поступает из Центра занятости Автограда. Сейчас там официально зарегистрировано около 8000 безработных, четверть из них встали на учёт после сокращений. При этом центр занятости может предложить им чуть больше 3000 вакансий.
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