8
44
42
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
16 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В России изменились цены на KIA Rio и Hyundai Solaris

В России изменились цены на KIA Rio и Hyundai Solaris

В январе 2017 года в России поднялись цены на корейские автомобили KIA Rio и Hyundai Solaris. Помимо корпоративного роста цен, стоимость иномарок увеличилась дополнительно на 11 тыс. рублей в связи с установкой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Hyundai Solaris стал дороже в среднем на 

10 января 2017, 11:19
АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%

АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%

АвтоВАЗ c 1 января повысил рекомендованные розничные цены на свои автомобили. Базовые версии Lada стали дороже в среднем на 2-3 процента. Так, начальная цена самой продаваемой модели завода – Granta в кузове седан - увеличилась примерно на 6 тысяч рублей, 

9 января 2017, 11:29
В Самаре почти на 30% подорожали соки и чеснок

В Самаре почти на 30% подорожали соки и чеснок

В уходящем году в магазинах 63-го региона заметнее всего подорожал чеснок - на 28,5%. По данным Самарастата, значительно поднялась и стоимость фруктовых соков: плюс 26%. На третьем месте среди лидеров продуктовой инфляции - сливочное масло. Его цена за 12 месяцев 

30 декабря 2016, 02:36
На 10 марок автомобилей цены изменились в России во второй половине декабря

На 10 марок автомобилей цены изменились в России во второй половине декабря

Эксперты «Автостата» в результате исследования выяснили, что 10 официально представленных автомобильных марок в РФ изменили свои цены во второй половине декабря. Так, компания Volvo увеличила стоимость сразу нескольких своих моделей на 1.7% - 17.2%. Volkswagen объявил о росте цен на 

29 декабря 2016, 11:22
Россию в ближайшее время ждет серьезный скачок цен на алкоголь и табак

Россию в ближайшее время ждет серьезный скачок цен на алкоголь и табак

Россию в ближайшее время ждет серьезный скачок цен на алкоголь и табак, сравнимый с концом 2014-го года, когда стоимость импортных товаров повысилась на 50 и более процентов. Это последствия изменения размеров акцизных сборов, рассчитанных на 2017 - 2019 годы.
По 

5 декабря 2016, 06:26
У компании ЛУКОЙЛ в Самарской области 21 собственная автозаправка

У компании ЛУКОЙЛ в Самарской области 21 собственная автозаправка

В Самарской области у компании ЛУКОЙЛ 21 собственная и 23 франчайзинговые автозаправки. Еще на 13-ти пунктах, принадлежащих партнерам, продается топливо предприятия. Об этом зашла речь на рабочей встрече губернатора Николая Меркушкина и руководителей нефтяного холдинга. По результатам года организация планирует 

29 ноября 2016, 07:24
Розыгрыш призов от АЗС спровоцировал толпу и пробку в Сызрани, есть фото

Розыгрыш призов от АЗС спровоцировал толпу и пробку в Сызрани, есть фото

На халяву и уксус сладкий…

В Сызрани розыгрыш призов по акции сети АЗС «О…» спровоцировал грандиозный ажиотаж и значительно затруднил движение на улице Образцовской, пишет портал «Маленькая Сызрань». На автозаправку напротив торгового центра «Мираж» приехало несколько сотен водителей. 
27 ноября 2016, 12:10
Изменения правил взимания акцизов на топливо могут кардинально снизить поступления в бюджет Самарской области

Изменения правил взимания акцизов на топливо могут кардинально снизить поступления в бюджет Самарской области

Как сообщают источники в региональном Минфине, сейчас на федеральном уровне рассматривается предложение об изменении доли зачисления топливных акцизов с 12, как это происходило в 2016-м, до 38%  в доход федерального бюджета. Впрочем, эта новация в проекте федерального бюджета пока не 

17 ноября 2016, 04:52
Стоимость алкоголя, сигарет и бензина в 2017 году увеличится почти на треть

Стоимость алкоголя, сигарет и бензина в 2017 году увеличится почти на треть

Стоимость алкоголя, сигарет и бензина в следующем году увеличится  почти на треть. Федеральный законопроект о повышении акцизов уже принят в первом чтении.
Если говорить подробнее, сборы на содержащую никотин продукцию увеличатся на 10%, на бензин пятого класса  - на 36% 

7 ноября 2016, 12:20
Оптовые цены на бензин в последнюю неделю октября выросли

Оптовые цены на бензин в последнюю неделю октября выросли

Наиболее значительно изменилась стоимость бензина Регуляр-92, которая увеличилась на 800 с лишним рублей за тонну - до 37 тысяч восьмисот рублей. По оценкам экспертов, фактор дешевеющей нефти не отражается на стоимости автомобильного топлива. Стабильная цена черного золота на мировом рынке 

2 ноября 2016, 06:06
Минфин РФ заявил о риске роста цен на топливо при высоких акцизах

Минфин РФ заявил о риске роста цен на топливо при высоких акцизах

Как отмечают специалисты ведомства, в 2017 году акцизы на бензин и дизельное топливо собирались уменьшить до 7,43 тыс. и 5,09 тыс. руб. на тонну соответственно. На данный момент эксперты изучают возможность получения дополнительных налогов от нефтегазовой отрасли. Об этом рассказывают 

28 сентября 2016, 12:34
В России могут ввести акцизы на сладкие газированные напитки

В России могут ввести акцизы на сладкие газированные напитки

Минфин России предложил ввести акциз на напитки с сахаром и другими подсластителями или вкусоароматическими добавками. Ведомство намерено забирать в бюджет с каждого реализованного литра жидкости по 5 рублей. Чиновники считают, что такая мера поможет принести в ближайшие три года 80 

31 августа 2016, 01:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна