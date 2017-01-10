Россию в ближайшее время ждет серьезный скачок цен на алкоголь и табак Россию в ближайшее время ждет серьезный скачок цен на алкоголь и табак, сравнимый с концом 2014-го года, когда стоимость импортных товаров повысилась на 50 и более процентов. Это последствия изменения размеров акцизных сборов, рассчитанных на 2017 - 2019 годы.

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