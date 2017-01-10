Эксперты связывают происходящее с отказом государства понижать акцизы на горючее. Ранее такой вариант рассматривался, но теперь, в связи с необходимостью увеличить доходы бюджета, от данной идеи чиновники отказались. Пожалуй, сильнее всего рост цен на бензин ощутили на себе самарские таксисты. Дмитрий работает в этой сфере уже 20 лет. Еще в начале осени он отдавал за полный бак своего «Рено» на 170 рублей меньше.
Дмитрий, таксист:
«Рубля на 2 растет бензин за год - это минимум. А то и на 3».
По данным отчета Санкт-Петербургской топливной биржи, рост цен на бензин с октября по январь составил примерно 5 %. Прямо пропорциональной увеличились ценники на розничных заправках.
Аналитики считают, что таким образом сырьевые компании пытаются получить выпадающую прибыль от акцизов. В литре бензина стоимость самого топлива составляет лишь 15 %, остальное - налоги, акцизы и так далее. Эти сборы государство планировало снизить, но потом передумало, из-за растущего дефицита бюджета.
Алексей Ульянин, финансовый аналитик:
« В 2016-м году акцизы на бензин поднимались 2 раза. И цены на бензин выросли существенно. С учетом сложной экономической ситуации и этого, так называемого налогового маневра, 2016 года, сейчас власти говорят, что акцизы на бензин снижаться не будут. При колебании и даже существенном стоимости баррели нефти, мы не видим корректировки существенной цены топлива. Но при этом она откликается хорошо на изменения акцизов».
Дополнительным фактором, который сможет разогнать дорожающее топливо, выступит повышенный спрос зарубежных потребителей.
Евгений Ложкарев, директор сети автозаправочных станций:
«Цена оптовых закупок, выше, чем даже розничная. Нефть дорожает - этим и обусловлен рост. Спрос на экспорт готового бензина - достаточно высок. Поэтому на внутреннем рынке складывается дефицит продукта, из-за этого также поднимается стоимость. Если в зиму еще значительно не повысится - то к весне точно будет повышение. Процентов на 5-7 точно повысится».
Не исключено, что по итогам года рост цен на бензин превысит традиционные 10-12% . Как следствие вырастут расценки на все остальные товары.
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