В стране ужесточат требования по сбору данных покупателей SIM-карт. Соответствующий законопроект подготовили в Совете Федерации. Согласно документу, операторы получат право проверять предоставленные абонентами сведения с помощью государственных информресурсов - в частности, через портал госуслуг.
Кроме того, норма обяжет руководителей организаций передавать связистам персональные данные своих сотрудников, подключенных к корпоративным пакетам услуг. Это позволит исключить передачу «симок» без заключения договоров, а также обслуживание анонимных абонентов.
По мнению сенаторов, предлагаемые меры не дадут использовать левые номера в противоправных целях. По данным из соцсетей, на самарских рынках до сих пор можно купить сим-карты у торговцев, занимающихся скупкой у населения б/у-телефонов, монет и антиквариата.
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