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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В России запретят безымянные SIM-карты

В России запретят безымянные SIM-карты

В России скоро попадут под запрет неидентифицированные SIM-карты. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
Кабмин планирует штрафовать операторов после выделенного им срока за "безымянных” обладателей SIM-карт. Теперь при приобретении или активации SIM-карты нужно будет пройти идентификацию личности, в противном случае карта 

16 марта 2017, 12:38
В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи

В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи

Нетипичный налет на салон сотовой связи осуществили три злоумышленника в российской столице. Они отправились на преступление, вооружившись топорами, сообщает «РГ».
Попытка ограбления была совершена в юго-западном районе Москвы, на улице Азовской. Преступники с топорами ворвались в торговую точку в девять 

16 февраля 2017, 10:20
В блогах: о маскировке мачт сотовой связи в Самаре

В блогах: о маскировке мачт сотовой связи в Самаре

Блогер Дмитрий Ширяев предложил внедрить в Самаре идею замаскированных мачт сотовой связи. "За границей операторы часто прибегают к "маскировке" своих объектов под деревья, флагштоки и другие сооружения: они якобы хорошо вписываются в окружающую среду и не вызывают раздражения у 
14 октября 2016, 09:47
Ученые подтвердили, что ношение мобильного телефона в карманах брюк опасно для мужского здоровья

Ученые подтвердили, что ношение мобильного телефона в карманах брюк опасно для мужского здоровья

Ношение мобильных устройств в брюках напрямую влияет на мужское здоровье. К таким выводам пришли австралийские ученые по результатам метаанализа 27 проведенных на эту тему исследований.
Исследователи определили, что радиация от сотового напрямую воздействует на мужские половые клетки, сокращая их количество 

12 сентября 2016, 04:49
В России начались продажи SIM-карт без привязки к мобильному оператору

В России начались продажи SIM-карт без привязки к мобильному оператору

Компания ComfortWay выпустила SIM-карты CwSim, работающие без привязки к оператору связи. С помощью специального приложения можно будет подключиться к местным мобильным операторам в 140 странах мира. CwSim предназначена в первую очередь для людей, которые часто путешествуют.

О новых сим-картах CwSim рассказал глава 

25 августа 2016, 02:53
Чиновникам ограничат сотовую связь и Интернет

Чиновникам ограничат сотовую связь и Интернет

Российским госслужащим ограничат сотовую связь, Интернет и антивирусы. Кабмин намерен расширить перечень товаров, на которые установлены ценовые лимиты при закупках государственными ведомствами. Соответствующий документ действует с начала 2016 года. Например, сейчас служащим запрещено покупать за госсчет смартфоны дороже 15 тысяч 

13 июля 2016, 05:13
Россиянам могут запретить иметь более 10 SIM-карт

Россиянам могут запретить иметь более 10 SIM-карт

Установить лимит на SIM-карты хотят банкиры, чтобы исключить махинации с выводом денег через счета сотовых компаний. Для этого представители кредитных организаций предлагают создать единую систему мониторинга количества SIM-карт всех сотовых операторов у физлица.

В настоящее время наблюдается всплеск такого 
4 августа 2015, 11:15
Yota начинает выпуск SIM-карт для автомобилей Tesla

Yota начинает выпуск SIM-карт для автомобилей Tesla

Российский оператор связи Yota заявил о выпуске сим-карт для автомобилей с системой Connected Car, к которым относится и Tesla.
Благодаря мобильному Интернету в ближайшем будущем автовладелец сможет дистанционно управлять автомобилем и узнавать о состоянии машины.
Первые сим-карты появятся в продаже 
22 апреля 2015, 07:51
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