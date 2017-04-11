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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Фото в блогах: «Ноу-хау» самарских коммунальщиков

Фото в блогах: «Ноу-хау» самарских коммунальщиков

Блогер Андрей Ишмуратов раскритиковал последнее "ноу-хау" самарских коммунальщиков - организовать в городе "ворошение снега". "Только один вопрос, а куда уйдёт вода? Правильно, она размоет дороги, затопит подвалы или простоит до лета в виде грязи и луж. "Ворошение" - это 
10 апреля 2017, 06:29
В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей

В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей

Чрезвычайное происшествие в частном доме семьи Солодухиных случилось 17 марта. В тот день в Октябрьске прорвало центральную трубу городского водоснабжения на улице Максима Горького. После прорыва вода хлынула в дом пенсионеров, расположенный ниже уровня дороги, и затопила буквально «по колено» 
9 апреля 2017, 03:46
Собираемость взносов на капитальный ремонт в Самарской области достигла 100%

Собираемость взносов на капитальный ремонт в Самарской области достигла 100%

Во всяком случае, такие цифры озвучивает региональный оператор. Уже отремонтировано более 2 тысяч домов.
Жильцы верхних этажей панельного дома на улице Мичурина весной всегда испытывали проблемы. Изначально крыша их 9-этажки была плоской, и во время таяния снега на ней скапливалась 

6 апреля 2017, 05:51
В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов

В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов

В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов. Пользуясь тем, что по закону граждане обязаны устанавливать приборы учета и проводить их поверку, они
делают рекламу своих услуг максимально похожей на официальные извещения коммунальных служб. Чаще всего на их 

29 марта 2017, 11:46
ФАС одобрила повышение тарифов «Почты России»

ФАС одобрила повышение тарифов «Почты России»

Федеральная антимонопольная служба России одобрила повышение тарифов на пересылку корреспонденции «Почты России». По результатам проведенных расчетов ведомство предложило увеличить стоимость доставки открыток, писем, бандеролей на 13 с половиной процентов. Такая информация содержится пояснительной записке к приказу, размещенному на федеральном портале 

9 марта 2017, 01:05
Такси в Москве за три года подешевело на треть

Такси в Москве за три года подешевело на треть

Цена поездок на такси в российской столице с 2014 года снизилась на 30%. Об этом сообщил ТАСС заммэра города Максим Ликсутов.
В 2016 году средний чек за поездку составлял около 500 рублей, в 2015 году - 650, в 2014 – 

2 февраля 2017, 03:10
В городских банях Самары введут новые тарифы

В городских банях Самары введут новые тарифы

Мэрия Самары установила новые тарифы на помывку в об­щих отделениях муниципальных бань. Действовать они начнут с 1 марта этого года. Цена билета увеличится и составит 210 рублей. Ветераны Великой Отечест­венной войны, инвалиды пер­вой и второй группы, пенсионе­ры, многодетные семьи, сироты 

1 февраля 2017, 12:05
Введен повышающий коэффициент для тех, у кого нет приборов учета

Введен повышающий коэффициент для тех, у кого нет приборов учета

Хозяева квартир, в которых не установлены приборы учета, с января начнут платить за потребляемые ресурсы наполовину больше. Теперь предусмотрен повышающий коэффициент 1,5 для тех, у кого нет приборов учета. Такое решение принято правительством России. Первоначально правительство предлагало более высокий коэффициент. 

13 января 2017, 08:58
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