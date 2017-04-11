Для собственников жилья вводится плата за водоотведение при содержании общедомового имущества.
Показания приборов учета хотят сделать основой для расчета платы за содержание общего имущества многоквартирных домов. Только если счетчиков нет, начнут применять региональные нормативы потребления ресурсов. 12 апреля Госдума в первом чтении рассмотрит соответствующий законопроект.
С Нового года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, которые позволили управляющим компаниям выставлять счета за содержание домов, не обращая внимания на показания счетчиков. Суммы выросли в разы. Возмущение собственников жилья привело к инициативе пересмотра законодательства. Плановый рост коммунальных тарифов в России произойдет 1 июля. Расценки не должны подняться более чем на 7%. В министерстве энергетики и ЖКХ готовят новые региональные нормативы для расчета оплаты потребления на общедомовые нужды, одновременно добавляя еще один.
Алена Гаршина, руководитель департамента регулирования тарифов министерства энергетики и ЖКХ Самарской области: «Мы должны до первого июня пересмотреть нормативы потребления ресурсов на содержание общедомового имущества. Вводится новая норма – у нас появится норматив по водоотведению. Это был пробел федерального законодательства – такая норма отсутствовала до 2017 года и водоотведение было чистым убытком управляющих компаний. Сейчас нормативы разработаны, мы приступили к процедуре общественного обсуждения».
В министерстве говорят, что тариф на водоотведение сформируют, снизив расценки на горячее и холодное водоснабжение. Между тем управляющие компании со вступлением в силу новой системы расчета платы на общедомовые нужды включили в площадь домов чердаки и подвалы, а затем, игнорируя показания приборов учета, выставили жильцам счета по нормативам потребления. В некоторых случаях суммы выросли почти в пять раз. Коммунальщикам предложено, не дожидаясь вступления в силу федерального закона, вернуться к учету показаний счетчиков и справедливо рассчитать расходы на содержание домов. Согласились не все.
Андрей Абриталин, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области – руководитель Госжилинспекции: «К сожалению, на своем уровне, на уровне региональном, мы никак не можем повлиять на ситуацию. Разослали всем письма-рекомендации от Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. Проводили несколько раз совещания и мероприятия по разъяснению позиции в муниципалитетах. Но пошли навстречу не все».
Андрей Кислов, председатель комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы: «Будем говорить, что только несколько управляющих компаний так поступают и сегодня. В основном в Тольятти. Там высчитали, что по нормам могут собирать с жителей больше, чем по счетчикам, и поэтому выставляют всем по нормам. Но хочу подчеркнуть, что жители сами выбирают или руководителей ТСЖ, или управляющие компании».
Собственники жилья вправе на общем собрании поменять управляющую компанию или руководителя ТСЖ, решивших, что можно взимать с жильцов деньги сверх потребления. Возможность перерасчета сумм, выставленных с начала года, зависит от норм федерального законодательства, которые Госдума рассмотрит в первом чтении в среду.