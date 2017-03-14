В Самарской области возбуждено два уголовных дела в отношении руководителя и исполняющего обязанности гендиректора «Тольяттинской Птицефабрики». Их подозревают в неисполнении обязанностей налогового агента и сокрытии денежных средств от взыскания налогов.

По версии следствия, в 2015 году руководитель общества не перечислил в …