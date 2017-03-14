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Самарские налоговики отчитались о рекордном увеличении сборов
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9 марта 2017, 03:58
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ФАС одобрила повышение тарифов «Почты России»
Федеральная антимонопольная служба России одобрила повышение тарифов на пересылку корреспонденции «Почты России». По результатам проведенных расчетов ведомство предложило увеличить стоимость доставки открыток, писем, бандеролей на 13 с половиной процентов. Такая информация содержится пояснительной записке к приказу, размещенному на федеральном портале …
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9 марта 2017, 01:05
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Подрядчиков самарских строек заподозрили в ценовом сговоре
УФАС Самарской области выявило картельный сговор на строительном рынке региона. Фигурантами дела стали компании: «ПСК «Волга», «Автодоринжиниринг», «Строймонтажкомплект» и «Автодорстрой». В течение двух последних лет указанные фирмы выиграли тендеры на сумму свыше 2 миллиардов рублей. При этом снижение начальной стоимости …
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3 марта 2017, 03:48
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Налог на доходы физических лиц предлагают увеличить до 15%
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1 марта 2017, 10:17
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В Самаре «притормозили» стройку новой трамвайной линии к ЧМ-2018
«ТЕРРЕ» удалось выяснить подробности борьбы за госконтракт по строительству новой трамвайной линии в Самаре. Федеральная антимонопольная служба России отменила результаты торгов, в которых ООО «Волгаинжинирингспецтранс» было признано победителем. Это произошло после обращения в ФАС проигравшей компании «ВТС-Метро». По информации источников, …
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28 февраля 2017, 05:15
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ФАС оспорит торги по строительству метро в Самаре
Федеральная антимонопольная служба России направила жалобу на решение арбитража по делу о нарушениях, допущенных Главным управлением торгов по Самарской области при заключении трех контрактов. Речь о закупках для регионального министерства строительства на общую сумму свыше миллиарда рублей. Предметом спора стали …
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9 февраля 2017, 04:32
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Каждый четвертый житель Самарской области не платит имущественные налоги
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8 февраля 2017, 03:13
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На топ-менеджеров Тольяттинской птицефабрики завели уголовные дела
В Самарской области возбуждено два уголовных дела в отношении руководителя и исполняющего обязанности гендиректора «Тольяттинской Птицефабрики». Их подозревают в неисполнении обязанностей налогового агента и сокрытии денежных средств от взыскания налогов.
По версии следствия, в 2015 году руководитель общества не перечислил в …
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8 февраля 2017, 12:14
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«Яндекс. Деньги» рассказал о самых первых покупках россиян в 2017 году
Эксперты интернет-сервиса «Яндекс. Деньги» узнали, что в новогодние праздники жители России сделали гораздо больше покупок, чем за такой же прошлогодний период. При этом суммарная стоимость приобретений оказалась гораздо меньше, а ассортимент по большей части принадлежал к «бюджетной» категории.
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17 января 2017, 01:56
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Интернет-магазины продают iPhone 7 в РФ по рекордно низкой цене
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17 октября 2016, 10:09
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Минфин рассматривает возможность увеличения в 2017 году НДС до 20%
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20 сентября 2016, 12:44
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Интернет-магазины России проведут «черную пятницу» распродаж
Этой осенью интернет-магазины России проведут «черную пятницу» распродаж, объявила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Ожидается, что в акции примут участие примерно 200 сетевых маркетов.
Онлайн-распродажа «Настоящая черная пятница» начнется 24 ноября. Сначала состоится закрытая предпродажа для пользователей, подписанных на сайт проекта. Официально …
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15 сентября 2016, 05:14
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Покупки россиян в интернет-магазинах выросли в 50 раз
По данным последнего исследования, в этом месяце, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, приобретения наших соотечественников в интернет-магазинах выросли в 50 раз. Россияне активно участвовали в многочисленных распродажах в Сети. Приоритет отдавался тем интернет-магазинам, которые осуществляли оперативную доставку в кратчайшее …
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29 декабря 2015, 10:21
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В России снизят стоимость воздушных перевозок пассажиров
В России снизят стоимость внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа. Соответствующий законопроект об уменьшении ставки НДС с 18 до 10 процентов будет рассмотрен сегодня на заседании правительства. Действовать налоговое послабление будет до 1 января 2017 года. В кабмине рассчитывают, что это будет …
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19 марта 2015, 02:19
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Самарское ОАО «Тепличный» добилось возврата 8 млн рублей у налоговиков
Открытому акционерному обществу «Тепличный» вернули около 8 миллионов рублей. Речь идет о налоге на добавленную стоимость. Предприятие, входящее в управляющую компанию «Электрощит-Самара», которая принадлежит бизнесмену Андрею Половинкину, в июле прошлого года обратилось в Управление федеральной налоговой службы по Самарской области …
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31 января 2014, 11:21