Правоохранители задержали на стройке в селе Красный Яр десять мигрантов, которые нелегально трудились в качестве разнорабочих. Ни у одного из них не было необходимого патента. Кроме того, пятеро человек и на территории Российской Федерации находились незаконно. Они просрочили допустимое время …