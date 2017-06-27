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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Самарец продавал гражданство РФ за 160 тысяч рублей

Самарец продавал гражданство РФ за 160 тысяч рублей

В Самаре направлено в суд уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. Подозреваемый – безработный, ранее не судимый 45-летний мужчина. Силовики задержали его в апреле. Это произошло сразу после того, как мигрант, проживающий в Самаре по временной регистрации, передал подозреваемому 160 

22 июня 2017, 10:15
Откатают пальцы: В Думу внесен законопроект об обязательной дактилоскопии приезжих

Откатают пальцы: В Думу внесен законопроект об обязательной дактилоскопии приезжих

Представители МВД внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий дактилоскопирование и фотографирование мигрантов при регистрации. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой.
Если документ будет одобрен, то все, в том числе и граждане стран ЕврАзЭС, станут дактилоскопироваться и фотографироваться в 

21 июня 2017, 10:03
В Самаре водителям с иностранными правами запретят перевозить пассажиров

В Самаре водителям с иностранными правами запретят перевозить пассажиров

На сегодняшний день на территории Самарской области осуществляют свою деятельность посредством коммерческих пассажироперевозок 141 водитель с иностранными водительскими удостоверениями. С 1 июня 2017 года вступает в силу норма ФЗ, устанавливающая запрет на управление ТС на основании международных водительских удостоверений при 

31 мая 2017, 10:53
В Кинельском районе сотрудники ФСБ и полиции задержали 93 иностранца

В Кинельском районе сотрудники ФСБ и полиции задержали 93 иностранца

Крупномасштабная спецоперация прошла сегодня в селе Красносамарское. Задержаны гражданине Узбекистана и Китая, работавшие в местном тепличном хозяйстве. По словам силовиков, узбеки в основном имеют разрешительные документы, а китайцы только паспорта. Тепличный комплекс проверяли неоднократно и каждый раз выявляли нарушения миграционного 

4 мая 2017, 07:54
В Красном Яру задержали десятерых рабочих-нелегалов

В Красном Яру задержали десятерых рабочих-нелегалов

Правоохранители задержали на стройке в селе Красный Яр десять мигрантов, которые нелегально трудились в качестве разнорабочих. Ни у одного из них не было необходимого патента. Кроме того, пятеро человек и на территории Российской Федерации находились незаконно. Они просрочили допустимое время 

26 августа 2016, 04:57
В Самаре на Заводском шоссе дети мигрантов плескались в огромной луже, есть видео

В Самаре на Заводском шоссе дети мигрантов плескались в огромной луже, есть видео

Вчера, 23 июля, жители одного из домов на Заводском шоссе в Самаре стали очевидцами, как дети - по всей видимости, гастарбайтеров из соседних республик - резвятся в огромной грязной луже прямо на проезжей части, передает портал 63.ru

Картина 
24 июля 2016, 08:47
Сразу трое гастарбайтеров погибли при падении с 14 этажа на стройке в Петербурге

Сразу трое гастарбайтеров погибли при падении с 14 этажа на стройке в Петербурге

По данным российских информагентств, трое гастарбайтеров из Таджикистана погибли, упав в пролет 14 этажа при осуществлении строительных работ в Северной столице. Информацию подтвердили в пресс-службе городского управления СК.
Трагедия произошла на территории ЖК "Фламенго", что на проспекте Маршала Блюхера, во 

15 апреля 2016, 01:09
В самарском Доме журналиста откроется выставка, посвящённая гастарбайтерам

В самарском Доме журналиста откроется выставка, посвящённая гастарбайтерам

21 декабря в Самаре в Доме журналиста на улице Самарской состоится открытие экспозиции «Мигранты, гастарбайтеры». На ней будут показаны работы местного фотографа, председателя фотообъединения регионального Союза журналистов, члена российского Союза фотохудожников Юрия Стрельца.
 
На выставке представят общественности снимки, на 
19 декабря 2015, 03:43
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