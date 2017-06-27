Гастарбайтерам будут выдавать специальные удостоверения личности. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в правительстве и силовых ведомствах. Уже известно, что внешне документ будет похож на паспорт. В него занесут основные данные о человеке, впишут сведения о месте фактического проживания и вклеят фотографию. Ранее сообщалось, что правительство собирается упростить получение российского гражданства иностранными студентами-отличниками.
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Самарец продавал гражданство РФ за 160 тысяч рублей
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22 июня 2017, 10:15
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Откатают пальцы: В Думу внесен законопроект об обязательной дактилоскопии приезжих
Представители МВД внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий дактилоскопирование и фотографирование мигрантов при регистрации. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой.
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21 июня 2017, 10:03
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В Самаре водителям с иностранными правами запретят перевозить пассажиров
На сегодняшний день на территории Самарской области осуществляют свою деятельность посредством коммерческих пассажироперевозок 141 водитель с иностранными водительскими удостоверениями. С 1 июня 2017 года вступает в силу норма ФЗ, устанавливающая запрет на управление ТС на основании международных водительских удостоверений при …
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31 мая 2017, 10:53
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В Кинельском районе сотрудники ФСБ и полиции задержали 93 иностранца
Крупномасштабная спецоперация прошла сегодня в селе Красносамарское. Задержаны гражданине Узбекистана и Китая, работавшие в местном тепличном хозяйстве. По словам силовиков, узбеки в основном имеют разрешительные документы, а китайцы только паспорта. Тепличный комплекс проверяли неоднократно и каждый раз выявляли нарушения миграционного …
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4 мая 2017, 07:54
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В Красном Яру задержали десятерых рабочих-нелегалов
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26 августа 2016, 04:57
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В Самаре на Заводском шоссе дети мигрантов плескались в огромной луже, есть видео
Вчера, 23 июля, жители одного из домов на Заводском шоссе в Самаре стали очевидцами, как дети - по всей видимости, гастарбайтеров из соседних республик - резвятся в огромной грязной луже прямо на проезжей части, передает портал 63.ru
Картина …
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24 июля 2016, 08:47
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Сразу трое гастарбайтеров погибли при падении с 14 этажа на стройке в Петербурге
По данным российских информагентств, трое гастарбайтеров из Таджикистана погибли, упав в пролет 14 этажа при осуществлении строительных работ в Северной столице. Информацию подтвердили в пресс-службе городского управления СК.
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15 апреля 2016, 01:09
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В самарском Доме журналиста откроется выставка, посвящённая гастарбайтерам
21 декабря в Самаре в Доме журналиста на улице Самарской состоится открытие экспозиции «Мигранты, гастарбайтеры». На ней будут показаны работы местного фотографа, председателя фотообъединения регионального Союза журналистов, члена российского Союза фотохудожников Юрия Стрельца.
На выставке представят общественности снимки, на …
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19 декабря 2015, 03:43