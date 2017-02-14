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Более 30 школ Самарской области частично приостановили занятия

Более 30 школ Самарской области частично приостановили занятия

Заболеваемость гриппом и ОРВИ особенно высока среди детей в возрасте 7-14 лет.
По данным областного Роспотребнадзора за минувшую неделю в регионе зарегистрировано более 18 тысяч заразившихся. Из них 8 тысяч - жители Самары.
По совокупному населению недельный эпидемический порог был 

7 февраля 2017, 06:02
В Самаре началась запись детей в первые классы

В Самаре началась запись детей в первые классы

В понедельник, 30 января, в Самаре стартовала запись в школы будущих первоклассников. Прием ведется через интернет. Заявления будут принимать до 30 июня. Речь идет о детях, проживающих на территориях, которые закреплены за каждой конкретной школой. А с 1 июля по 

30 января 2017, 04:55
Минздрав нашел способ сэкономить 4 млрд рублей

Минздрав нашел способ сэкономить 4 млрд рублей

Федеральный Минздрав предлагает сократить количество обязательных обследований, которые сейчас проходят дети перед приемом в школу и выпускники перед поступлением в ВУЗы. По мнению чиновников, это поможет сэкономить значительную часть бюджетных средств и уменьшить нагрузку на практикующих врачей. Отмена только медицинских 

20 января 2017, 09:53
В самарских школах ввели экстренный карантин

В самарских школах ввели экстренный карантин

В школах Самарской области введен экстренный карантин. Учеников досрочно отправили на каникулы. В четверг, 29 декабря, они провели за партами укороченный день, а завтра в классы уже не придут. Ранее планировалось, что каникулы начнутся 31 декабря, но эпидемическая ситуация в 

29 декабря 2016, 03:45
СМИ рассказали о планах РЖД создать оператора сотовой связи

СМИ рассказали о планах РЖД создать оператора сотовой связи

«Дочка» ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), компания «Транстелеком» (ТТК), в настоящее время ведет переговоры с Tele2 о создании на их инфраструктуре виртуального оператора связи (MVNO). Об этом информируют «Известия» со ссылкой на пресс-службу ТТК.
Новый проект ставит целью появление нового 

23 декабря 2016, 12:11
В эту среду почти 13 тысяч одиннадцатиклассников Самарской области напишут итоговое сочинение

В эту среду почти 13 тысяч одиннадцатиклассников Самарской области напишут итоговое сочинение

Работа станет допуском к государственной аттестации. Выпускникам предложат темы по направлениям «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда». На работу отведено 3 часа 55 минут. Школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют право еще 

7 декабря 2016, 11:36
В РФ заработал бесплатный сотовый оператор

В РФ заработал бесплатный сотовый оператор

В России появился фактически бесплатный оператор мобильной связи «Атлас». Как сообщают сегодня отечественные информагентства, первые сим-карты предлагаются для жителей Москвы. Утверждается, что через некоторое время бесплатный тариф компании сможет дойти и до прочих российских городов.
Управляющий партнер фонда Russian Ventures 

9 ноября 2016, 10:03
В РФ всё популярнее становится услуга переноса мобильных номеров

В РФ всё популярнее становится услуга переноса мобильных номеров

В Российской Федерации в последнее время все популярнее становится услуга переноса мобильных номеров. Как сообщают в Минкомсвязи, это обусловлено поиском более выгодных тарифных планов.
За апрель-август 2016-го число россиян, поменявших сотовых операторов, превысило 800 тысяч. С момента появления этой услуги 

10 августа 2016, 10:16
В России абонентам предложат отключать рекламу за деньги

В России абонентам предложат отключать рекламу за деньги

Операторы мобильной связи сообщили о новой услуге. Теперь абоненты имеют возможность за деньги отключать рекламу на сайтах.
Об этом, в частности, сообщают "Известия". Многие абоненты пользуются таким приложением как AdBlock, имеющим небольшой размер и совершенно бесплатно отключающим большую часть рекламы. 

7 июля 2016, 11:52
Двух самарцев за шпаргалки удалили с ЕГЭ по истории

Двух самарцев за шпаргалки удалили с ЕГЭ по истории

Накануне двух одиннадцатиклассников удалили с экзамена по истории из-за шпаргалок. Пересдать предмет они смогут только в следующем году. Всего ЕГЭ по истории в четверг сдавали 1 тысяча 984 человека. 362 - в этом же день сдавали информатику. Результаты по этим 

17 июня 2016, 10:48
В Самаре разгорелся скандал вокруг экзамена по математике в девятых классах

В Самаре разгорелся скандал вокруг экзамена по математике в девятых классах

Скандал вокруг экзамена по математике среди девятых классов активно обсуждается в соцсетях. Появилась информация, что результаты тестов по этой дисциплине могут быть аннулированы. Дело в том, что произошел сбой в системе, и в Самару прислали недостоверные протоколы. Но, как пояснили 

10 июня 2016, 04:39
С ЕГЭ по русскому языку в Самарской области удалили 3 человек

С ЕГЭ по русскому языку в Самарской области удалили 3 человек

В Самарской области с госэкзамена по русскому языку, который вчера сдавали более 13 тысяч человек, удалили 3 подростков, сообщили в региональном министерстве образования. Двое самарцев не смогли сдать экзамен из-за мобильных телефонов, ещё одного школьника - жителя Чапаевска отстранили за 

31 мая 2016, 03:39
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