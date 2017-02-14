В российских школах планируют установить глушители мобильной связи на время сдачи ЕГЭ, соответствующую инициативу Рособрнадзора обсудят на мартовском заседании комиссии по радиочастотам. В ведомстве считают, что подавление радиосигналов поможет в борьбе со списыванием на экзаменах. Школьники сейчас идут в ногу с техническим прогрессом: выявлены факты использования даже минивидеокамер с Wi-Fi. Между тем сотовые операторы опасаются, что из-за массового применения глушилок может сильно пострадать качество мобильной сети. Довольно трудно настроить оборудование таким образом, чтобы сигнал заглушался только в пределах здания школы.
|
Более 30 школ Самарской области частично приостановили занятия
|
7 февраля 2017, 06:02
|
В Самаре началась запись детей в первые классы
|
30 января 2017, 04:55
|
Минздрав нашел способ сэкономить 4 млрд рублей
Федеральный Минздрав предлагает сократить количество обязательных обследований, которые сейчас проходят дети перед приемом в школу и выпускники перед поступлением в ВУЗы. По мнению чиновников, это поможет сэкономить значительную часть бюджетных средств и уменьшить нагрузку на практикующих врачей. Отмена только медицинских …
|
20 января 2017, 09:53
|
В самарских школах ввели экстренный карантин
|
29 декабря 2016, 03:45
|
СМИ рассказали о планах РЖД создать оператора сотовой связи
|
23 декабря 2016, 12:11
|
В эту среду почти 13 тысяч одиннадцатиклассников Самарской области напишут итоговое сочинение
|
7 декабря 2016, 11:36
|
В РФ заработал бесплатный сотовый оператор
В России появился фактически бесплатный оператор мобильной связи «Атлас». Как сообщают сегодня отечественные информагентства, первые сим-карты предлагаются для жителей Москвы. Утверждается, что через некоторое время бесплатный тариф компании сможет дойти и до прочих российских городов.
|
9 ноября 2016, 10:03
|
В РФ всё популярнее становится услуга переноса мобильных номеров
В Российской Федерации в последнее время все популярнее становится услуга переноса мобильных номеров. Как сообщают в Минкомсвязи, это обусловлено поиском более выгодных тарифных планов.
|
10 августа 2016, 10:16
|
В России абонентам предложат отключать рекламу за деньги
Операторы мобильной связи сообщили о новой услуге. Теперь абоненты имеют возможность за деньги отключать рекламу на сайтах.
|
7 июля 2016, 11:52
|
Двух самарцев за шпаргалки удалили с ЕГЭ по истории
|
17 июня 2016, 10:48
|
В Самаре разгорелся скандал вокруг экзамена по математике в девятых классах
|
10 июня 2016, 04:39
|
С ЕГЭ по русскому языку в Самарской области удалили 3 человек
|
31 мая 2016, 03:39