Накануне двух одиннадцатиклассников удалили с экзамена по истории из-за шпаргалок. Пересдать предмет они смогут только в следующем году. Всего ЕГЭ по истории в четверг сдавали 1 тысяча 984 человека. 362 - в этом же день сдавали информатику. Результаты по этим …