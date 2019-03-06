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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 05.03.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11

«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11

В четверг, 7 марта, самарцев просят быть особенно осторожными - после оттепели столбик термометра сразу опустится до - 11 градусов. Как сообщили в «Приволжском УГМС», в четверг ночью в регионе ожидается небольшой и умеренный снег, местами метель и сильная гололедица, 
6 марта 2019, 01:56
«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны

«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны

В Похвистнево у местного жителя полицейские изъяли полкило наркотика. Во время патрулирования сотрудники ДПС обратили внимание на пешехода, который шел по обочине в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. Во время беседы с силовиками нарушитель заметно нервничал, и 
6 марта 2019, 01:05
В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик

В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик

Во вторник, 5 марта, произошла авария в Советском районе областной столицы. В 07:40 31-летний водитель ВАЗ 213100 ехал по Заводскому шоссе в направлении улицы Авроры. Но он не рассчитал скорость и его «Нива» врезалась в стоящий на дороге грузовик «Даф». 
6 марта 2019, 12:44
В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 
6 марта 2019, 12:06
Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире

Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире

76-летняя пенсионерка из Самары чудом избежала смерти под рухнувшим потолком. Как рассказывает в соцсетях сама Лидия Ашмаркина, жительница дома № 7 по улице Загорской в Советском районе, несколько дней у нее протекал потолок. Она уверяет, что неоднократно жаловалась в управляющую 
6 марта 2019, 10:36
В Самаре 78 человек тушили растворитель в производственном помещении

В Самаре 78 человек тушили растворитель в производственном помещении

Во вторник вечером в областной столице тушили пожар в Советском районе. На улице Профильной возникло возгорание в производственном помещении. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу «1-БИС» и провели разведку, выяснилось, что в задымленном здании горит растворитель 
6 марта 2019, 08:23
Жителям дома на Чапаевской, где обрушилась крыша, предложили перебраться в маневренный фонд в Озерном

Жителям дома на Чапаевской, где обрушилась крыша, предложили перебраться в маневренный фонд в Озерном

Очередное ЧП в Самаре. В понедельник вечером возникла угроза обрушения стены двухэтажного четырехквартирного дома № 34 по улице Чапаевской. В результате происшествия пострадавших нет. Жители дома эвакуировались самостоятельно, аварийные службы отключили здание от газо- и электроснабжения. По этому поводу в 
5 марта 2019, 10:03
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено. 
 
- В 17:30 были закончены сварочные работы. Поставлены две заплатки размерами 700*450 мм и 
5 марта 2019, 09:31
В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки

В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки

Во вторник, 5 марта, стало известно о частичном обрушении металлической крыши склада ангарного типа на площади около 450 кв. м (общая площадь — 900 квадратов) на улице Курортной в Сызрани. Как сообщили в ГУ МЧС, в результате происшествия никто не 
5 марта 2019, 02:00
Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель

В Ставропольском районе в субботу, 2 марта, на Волге напротив поселка Луначарский заблудились два рыбака. Мужчины отправились на рыбалку на мотособаке, но на расстоянии около шести километров от берега мотобуксировщик увяз в снегу. Из-за сильной метели мужчины не смогли добраться 
4 марта 2019, 11:39
В Новокуйбышевске рабочий при очистке крыши от снега поскользнулся и повис на карнизе

В Новокуйбышевске рабочий при очистке крыши от снега поскользнулся и повис на карнизе

Едва не закончилась трагедией очистка крыши от снега и наледи на одном из домов в Новокуйбышевске. Там чудом не сорвался вниз сотрудник управляющей компании.
 
Как передает gorodnsk63.ru, инцидент случился вчера, 1 марта, днем на улице Зои Космодемьянской. Рабочий 
2 марта 2019, 02:45
Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

В пятницу, 1 марта, в Сызранском районе произошла крупная авария: на 905 километре федеральной трассы М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись два большегруза. От удара одна из фур была смята, водителя зажало в кабине. В 22:03 на место происшествия выехала 
2 марта 2019, 10:05
В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта 
1 марта 2019, 05:10
В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В 19:00 четверга, 21 февраля, в Самарской области был объявлен «Оранжевый уровень опасности». Как пояснили в региональном ГУ МЧС, он ассоциируется с реальной опасностью возникновения чрезвычайной ситуации. По прогнозам синоптиков, снег будет идти всю ночь, местами сильный, на дорогах возможны 
21 февраля 2019, 08:41
Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой 
18 февраля 2019, 02:15
На Волге у Рождествено столкнулись суда на воздушной подушке

На Волге у Рождествено столкнулись суда на воздушной подушке

Сотрудники Куйбышевской прокуратуры ведут проверку по факту столкновения двух судов на воздушной подушке. Оно произошло на Волге в 500 метрах от пристани в селе Рождествено. Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, суда на воздушной подушке ехали навстречу другу другу по 
13 февраля 2019, 02:34
Спасатели эвакуировали беременную женщину из Рождествено в Самару

Спасатели эвакуировали беременную женщину из Рождествено в Самару

13 августа спасателям пришлось срочно выехать на катере в Рождествено. К ним поступил сигнал о том, что у 20-летней беременной девушки начались преждевременные роды. На место отправились трое человек на катере. Они взяли роженицу на судно и перевезли на причал 

15 августа 2018, 10:26
Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено

Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено

В Самаре с понедельника, 7 мая, внесены изменения в расписание по грузопассажирскому маршруту по Волге Октябрьский спуск – Рождествено. Число рейсов увеличено. С понедельника по четверг паром будет совершать по четыре рейса в день, а по пятницам  и по воскресеньям 
7 мая 2018, 02:43
Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено

Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено

С 17 апреля возобновилась теплоходная переправа между Самарой и Рождествено. По пути между двумя конечными пунктами корабли будут заходить на остров Проран.

"Заход на остановочный пункт "Проран" осуществляется носом к берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна", - 
17 апреля 2018, 09:21
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