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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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В Самаре на Рождество выпадет мокрый снег

В Самаре на Рождество выпадет мокрый снег

В ночь с четверга на пятницу, с 4 на 5 января, в Самаре столбик термометра опустится от -10 до -15 градусов. Местами может похолодать до -18 градусов. Возможно образование слабого тумана и изморози, передает Приволжское УГМС. Днем, 5 января, воздух 
4 января 2018, 07:06
18 декабря в Самаре автобусы вернутся на Ново-Садовую

18 декабря в Самаре автобусы вернутся на Ново-Садовую

С 18 декабря муниципальные автобусы и коммерческие маршрутки вернутся на улицу Ново-Садовую. Теперь маршруты № 23, 47, 50, 206 и 297 перестанут проходить через проспект Ленина. Об этом сообщает мэрия Самары.

Ранее участок от улицы Полевой до Первомайской был 
15 декабря 2017, 11:11
Ученые: Египетский храм с изогнутыми камнями оказался похожим на древние постройки Перу

Ученые: Египетский храм с изогнутыми камнями оказался похожим на древние постройки Перу

В настоящее время ученые ведут исследования в одном из уникальных строений Древнего Египта – храме Хефрена. Предметом изучения, в частности, являются загадочные изогнутые камни с закруглёнными углами. Сложную и не совсем понятную современным экспертам технологию обнаружили и в храмовых сооружениях 

21 ноября 2017, 12:28
В самарские храмы в ночь на Рождество пришло 43 тысячи человек

В самарские храмы в ночь на Рождество пришло 43 тысячи человек

В Самарской области в ночь с 6 на 7 января в праздничных мероприятиях, посвященным православному Рождеству, приняли участие 43 тысячи человек, информирует региональное ГУ МВД.

Охрану правопорядка обеспечивали более полутора тысяч сотрудников полиции, около 100 дружинников, а также работники ЧОП и 

7 января 2017, 04:18
Forbes назвал самые кассовые рождественские фильмы

Forbes назвал самые кассовые рождественские фильмы

По версии издания Forbes, самым кассовым рождественским фильмом всех времен в американском прокате является комедия «Один дома». Картина появилась в 1990 году и собрала порядка 286 млн долларов. В главной роли снялся Маколей Калкин.
Вторую позицию в списке наиболее популярных 

28 ноября 2016, 04:02
Эксперимент с турникетами в автобусах Тольятти: первые отзывы

Эксперимент с турникетами в автобусах Тольятти: первые отзывы

Как уже сообщала "ТЕРРА", несколько дней назад в 5 автобусах города Тольятти начался эксперимент по использованию турникетов. Местные чиновники решили «попытаться найти способ минимизировать убытки АТП», посмотреть на реакцию людей, выявить возможные неудобства. Еще до начала эксперимента подавляющее большинство горожан 
12 декабря 2015, 06:30

В Самаре на Рождество к храмам подадут муниципальные автобусы

В Самаре на Рождество к храмам подадут муниципальные автобусы

В Самаре на Рождество к храмам подадут муниципальные автобусы. Как сообщает мэрия, общественный транспорт будет ожидать прихожан возле Петропавловского храма, Покровского кафедрального собора, а также у храма, построенного в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Автобусы подъедут к окончанию праздничного богослужения 

3 января 2015, 12:13
В самарские храмы приходят «электронные звонари»

В самарские храмы приходят «электронные звонари»

В храме Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Петра-Дубрава начат монтаж уникальной автоматизированной системы «Электронный звонарь», которая полностью имитирует движения человеческих рук и ног, регулируя силу и время ударов в колокола. Устройство предусматривает установку GSM-модуля для управления процессом с помощью смартфона. 

3 июня 2014, 05:27
В Тольятти пройдут гонки на пассажирских автобусах

В Тольятти пройдут гонки на пассажирских автобусах

7 мая в Автограде состоится смотр профессионального мастерства водителей общественного транспорта.
Экзамен по скоростному маневрированию будет проходить на территории МП «ТПАТП №3» в 9:00.
Соревноваться водители будут на моделях автобусов «ЛиАЗ-5256», «МАЗ-103», «МАЗ-203» и «Форд».
Всего за победу поборются 5 

6 мая 2014, 04:53
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