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В Самаре на Рождество выпадет мокрый снег
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4 января 2018, 07:06
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18 декабря в Самаре автобусы вернутся на Ново-Садовую
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15 декабря 2017, 11:11
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Ученые: Египетский храм с изогнутыми камнями оказался похожим на древние постройки Перу
В настоящее время ученые ведут исследования в одном из уникальных строений Древнего Египта – храме Хефрена. Предметом изучения, в частности, являются загадочные изогнутые камни с закруглёнными углами. Сложную и не совсем понятную современным экспертам технологию обнаружили и в храмовых сооружениях …
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21 ноября 2017, 12:28
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В самарские храмы в ночь на Рождество пришло 43 тысячи человек
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7 января 2017, 04:18
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Forbes назвал самые кассовые рождественские фильмы
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28 ноября 2016, 04:02
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Эксперимент с турникетами в автобусах Тольятти: первые отзывы
Как уже сообщала "ТЕРРА", несколько дней назад в 5 автобусах города Тольятти начался эксперимент по использованию турникетов. Местные чиновники решили «попытаться найти способ минимизировать убытки АТП», посмотреть на реакцию людей, выявить возможные неудобства. Еще до начала эксперимента подавляющее большинство горожан …
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12 декабря 2015, 06:30
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В Самаре на Рождество к храмам подадут муниципальные автобусы
В Самаре на Рождество к храмам подадут муниципальные автобусы. Как сообщает мэрия, общественный транспорт будет ожидать прихожан возле Петропавловского храма, Покровского кафедрального собора, а также у храма, построенного в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Автобусы подъедут к окончанию праздничного богослужения …
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3 января 2015, 12:13
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В самарские храмы приходят «электронные звонари»
В храме Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Петра-Дубрава начат монтаж уникальной автоматизированной системы «Электронный звонарь», которая полностью имитирует движения человеческих рук и ног, регулируя силу и время ударов в колокола. Устройство предусматривает установку GSM-модуля для управления процессом с помощью смартфона. …
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3 июня 2014, 05:27
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В Тольятти пройдут гонки на пассажирских автобусах
7 мая в Автограде состоится смотр профессионального мастерства водителей общественного транспорта.
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6 мая 2014, 04:53