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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре

Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре

В понедельник, 27 февраля, на дороге в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. Примерно в 18:14 на улице Промышленности 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль Lada Kalina. За рулем находилась 25-летняя девушка, получившая права всего пять месяцев 

28 февраля 2017, 02:50
Появилось фото «тонущих» машин на дороге в Сызрани

Появилось фото «тонущих» машин на дороге в Сызрани

В Сети появились снимки автомобилей, которые тонут в гигантской луже на проезжей части в Сызрани. Согласно комментариям местных жителей, на фото грунтовая дорога около ФОК «Надежда». С ее помощью местные водители пытаются срезать путь. «В прошлом году там буквально тонули 
28 февраля 2017, 01:50
В блогах появилось фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику

В блогах появилось фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику

В группе «Самара life» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото огромной очереди в Самарской городской поликлинике. Сразу 155 человек выстроились на запись к специалистам в корпусе педиатрического отделения, пишет автор. По его словам, записывали из расчета 1 прием в месяц. За 
28 февраля 2017, 09:01
В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре

В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре

Блогеры опубликовали фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре. Оригинальный снимок появился в сети в субботу, 25 февраля. Дорогу затопило в районе пересечения с Ракитовским шоссе.

Как уже сообщала «ТЕРРА», на этом же месте побывал певец из 
27 февраля 2017, 04:52
Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре

Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре

В полиции сообщили подробности ДТП с участием общественного транспорта. В воскресенье, 26 февраля, в Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской столкнулись трамвай и маршрутный автобус «Пежо Боксер».
Трамваем, следовавшим по 25 маршруту, управляла 42-летняя женщина.

«По предварительной версии 
27 февраля 2017, 03:13
В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка

В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка

В понедельник, 27 февраля, в социальных сетях появилась информация о ДТП на трамвайной линии. Опубликовано фото. Примерно в 11 часов у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка. На общественном транспорте табличка с номером маршрута – 8. Другой участник ДТП ехал 
27 февраля 2017, 12:22
В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало

В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало

Авария случилась сегодня, 26 февраля, около 11:00 на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры.

По предварительной сотрудников полиции, 43-летняя водитель трамвая не пропустила микроавтобус, который завершал поворот. В результате вагон врезался в левый бок передка маршрутки. В аварии пострадали предполагаемая виновница 
26 февраля 2017, 06:14
На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза

На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза

На 10 километре самарской обводной дороги в Красноярском районе столкнулись грузовик «МАЗ» и фура  Mercedes-Benz. ДТП случилось во вторник, 10 января в шесть часов вечера. «МАЗом» управлял 43-летний мужчина. По предварительной версии, двигаясь к федеральной трассе «М-5», водитель допустил выезд 

11 января 2017, 01:38
Под Самарой грузовик МАЗ насмерть сбил 39-летнего мужчину

Под Самарой грузовик МАЗ насмерть сбил 39-летнего мужчину

Во вторник, 22 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Под колесами грузовой машины «МАЗ» погиб мужчина 1977 года рождения.

Инцидент произошел в поселке Верхняя Подстепновка в 18 часов 30 минут на улице Дорожной. 39-летний мужчина неожиданно вышел на 

23 ноября 2016, 02:10
В блогах: в Самаре возле гостиницы

В блогах: в Самаре возле гостиницы "Моя" перевернулся грузовик

В ЖЖ-сообществе "Самарский край" рассказали, что сегодня при развороте на Московском шоссе завалился набок грузовичок Hyundai. Как пояснил сотрудник ГИБДД, водитель не рассчитал скорость движения. В итоге автомобиль перекрыл собой почти все направление "из города". ДТП произошло на 23-м 
27 октября 2016, 05:53
Легковушка влетела в грузовик под Самарой: пострадали двое парней

Легковушка влетела в грузовик под Самарой: пострадали двое парней

В Самарской области произошло ДТП с участием грузовика. 18 августа под Самарой, в Волжском районе столкнулись вазовская «двенадцатая» и «МАЗ». Авария случилась в третьем часу дня на 16 километре дороги Николаевка - Черновский – Белозерки.  

Легковушкой управлял 24-летний 
19 августа 2016, 03:47
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