|
Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре
|
28 февраля 2017, 02:50
|
Появилось фото «тонущих» машин на дороге в Сызрани
|
28 февраля 2017, 01:50
|
В блогах появилось фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику
В группе «Самара life» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото огромной очереди в Самарской городской поликлинике. Сразу 155 человек выстроились на запись к специалистам в корпусе педиатрического отделения, пишет автор. По его словам, записывали из расчета 1 прием в месяц. За …
|
28 февраля 2017, 09:01
|
В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре
Блогеры опубликовали фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре. Оригинальный снимок появился в сети в субботу, 25 февраля. Дорогу затопило в районе пересечения с Ракитовским шоссе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», на этом же месте побывал певец из …
|
27 февраля 2017, 04:52
|
Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре
В полиции сообщили подробности ДТП с участием общественного транспорта. В воскресенье, 26 февраля, в Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской столкнулись трамвай и маршрутный автобус «Пежо Боксер».
Трамваем, следовавшим по 25 маршруту, управляла 42-летняя женщина.
«По предварительной версии …
|
27 февраля 2017, 03:13
|
В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка
|
27 февраля 2017, 12:22
|
В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало
Авария случилась сегодня, 26 февраля, около 11:00 на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры.
По предварительной сотрудников полиции, 43-летняя водитель трамвая не пропустила микроавтобус, который завершал поворот. В результате вагон врезался в левый бок передка маршрутки. В аварии пострадали предполагаемая виновница …
|
26 февраля 2017, 06:14
|
На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза
|
11 января 2017, 01:38
|
Под Самарой грузовик МАЗ насмерть сбил 39-летнего мужчину
|
23 ноября 2016, 02:10
|
В блогах: в Самаре возле гостиницы "Моя" перевернулся грузовик
В ЖЖ-сообществе "Самарский край" рассказали, что сегодня при развороте на Московском шоссе завалился набок грузовичок Hyundai. Как пояснил сотрудник ГИБДД, водитель не рассчитал скорость движения. В итоге автомобиль перекрыл собой почти все направление "из города". ДТП произошло на 23-м …
|
27 октября 2016, 05:53
|
Легковушка влетела в грузовик под Самарой: пострадали двое парней
|
19 августа 2016, 03:47