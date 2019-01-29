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Скандальный эквайринг: в Самаре обещают исправить все недочеты с оплатой проезда картами
Самарская компания "Транспортная карта" пообещала исправить все проблемы с оплатой проезда банковскими картами. Сейчас оператор платежей обсуждает ситуацию с представителями банка-эквайера и перевозчиками, говорится в сообщении муниципального предприятия. Стороны пытаются обобщить опыт работы кондукторов
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29 января 2019, 08:52
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В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери
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29 января 2019, 03:11
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В Сызрани автомобилист сбил женщину и сбежал
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29 января 2019, 02:27
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В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 рака
В Самарской области транспортные полицейские поймали молодого браконьера. 19-летний парень ловил раков при помощи многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова в акватории Волги напротив Октябрьска. Как рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, ему удалось выловить 263 раков, а …
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29 января 2019, 12:29
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В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове
В Жигулевске полицейские расследовали нападение с топором на мужчину. Причем, подозреваемой оказалась представительница слабого пола и родная сестра пострадавшего. Выяснилось, что нападение случилось в одном из домов села Бахилова Поляна. Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили со свидетелями и изъяли предполагаемое …
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23 января 2019, 04:41
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Эксперты рассказали, почему в Самаре собираются объединить больницы
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19 января 2019, 08:10
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«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба
В четверг, 17 января, в Тольятти госинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба «Лада»-2008 Никиту Дубровина. По словам представителей «Ночного Патруля Самары», предположительно, автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.
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18 января 2019, 09:56
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ДТП с «Окой» в Самарской области: один человек погиб, двое - пострадали
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16 января 2019, 02:42
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6,5 млн рублей на внедрение «Электронной очереди» потратят в Самарской области
В Самарской области потратят 6,5 миллиона рублей на внедрение «Электронной очереди» в поликлиниках, такой тендер появился на портале госзакупок. Новинка появится в пяти медицинских учреждениях региона - тольяттинской горполиклинике №1 и самарской №3, поликлинике №13 Железнодорожного района Самары и в …
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8 июня 2018, 03:25
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Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре
В Самаре во вторник, 29 мая, депутаты губернской думы на пленарном заседании решили направить в Госдуму инициативу по легализации больничных «курилок». Предлагается разрешить администрациям медучреждений по своему усмотрению оборудовать места для курения в вентилируемых помещениях и на улице. Сейчас такого …
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29 мая 2018, 03:38
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В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить
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20 декабря 2017, 02:21
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