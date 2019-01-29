В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери Перед судом в Жигулевске предстанет 26-летний парень, которого подозревают в нападении на родственников. По версии следствия, 10 августа мужчина поссорился со своими родственникам из-за торговли на рынке. Из карабина «Сайга-12 С» 12 калибра он выстрелил в бедра двух своих родственников, …