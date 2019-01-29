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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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Материалы по теме:

Скандальный эквайринг: в Самаре обещают исправить все недочеты с оплатой проезда картами

Скандальный эквайринг: в Самаре обещают исправить все недочеты с оплатой проезда картами

Самарская компания "Транспортная карта" пообещала исправить все проблемы с оплатой проезда банковскими картами. Сейчас оператор платежей обсуждает ситуацию с представителями банка-эквайера и перевозчиками, говорится в сообщении муниципального предприятия. Стороны пытаются обобщить опыт работы кондукторов 
при приеме пластика в самарском общественном транспорте. 
29 января 2019, 08:52
В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери

В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери

Перед судом в Жигулевске предстанет 26-летний парень, которого подозревают в нападении на родственников. По версии следствия, 10 августа мужчина поссорился со своими родственникам из-за торговли на рынке. Из карабина «Сайга-12 С» 12 калибра он выстрелил в бедра двух своих родственников, 
29 января 2019, 03:11
В Сызрани автомобилист сбил женщину и сбежал

В Сызрани автомобилист сбил женщину и сбежал

Полицейские ищут в Сызрани водителя, который сбил человека и скрылся, не попытавшись помочь пострадавшему. Врачи больницы, к которым пациентку привезла бригада скорой помощи, сообщили о ДТП правоохранителям. Авария произошла в девять часов утра в понедельник, 28 января. Водитель на автомобиле 
29 января 2019, 02:27
В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 рака

В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 рака

В Самарской области транспортные полицейские поймали молодого браконьера. 19-летний парень ловил раков при помощи многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова в акватории Волги напротив Октябрьска. Как рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, ему удалось выловить 263 раков, а 
29 января 2019, 12:29
В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове

В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове

В Жигулевске полицейские расследовали нападение с топором на мужчину. Причем, подозреваемой оказалась представительница слабого пола и родная сестра пострадавшего. Выяснилось, что нападение случилось в одном из домов села Бахилова Поляна. Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили со свидетелями и изъяли предполагаемое 
23 января 2019, 04:41
Эксперты рассказали, почему в Самаре собираются объединить больницы

Эксперты рассказали, почему в Самаре собираются объединить больницы

Тренд на объединение затронул не только образовательные, но и медицинские учреждения. В Самарской области будут укрупнять и реструктуризовать больницы, службы скорой помощи и СПИД-центры. Начнут с двух крупных объектов Самары - к больнице имени Пирогова присоединят ГБ № 8. Сейчас 
19 января 2019, 08:10
«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба

«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба

В четверг, 17 января, в Тольятти госинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба «Лада»-2008 Никиту Дубровина. По словам представителей «Ночного Патруля Самары», предположительно, автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.
 
- Признаки были на лицо, да и он не отказывался от этого... 
18 января 2019, 09:56
ДТП с «Окой» в Самарской области: один человек погиб, двое - пострадали

ДТП с «Окой» в Самарской области: один человек погиб, двое - пострадали

В среду, 16 января, произошла смертельная авария на трассе в Самарской области. В 10:20 водитель иномарки Hyundai ехал по 1088 километру федеральной автодороги М-5 «Урал» в направлении Уфы. По предварительным данным, автомобилист нарушил правила и выехал на встречку, где его 
16 января 2019, 02:42
6,5 млн рублей на внедрение «Электронной очереди» потратят в Самарской области

6,5 млн рублей на внедрение «Электронной очереди» потратят в Самарской области

В Самарской области потратят 6,5 миллиона рублей на внедрение «Электронной очереди» в поликлиниках, такой тендер появился на портале госзакупок. Новинка появится в пяти медицинских учреждениях региона - тольяттинской горполиклинике №1 и самарской №3, поликлинике №13 Железнодорожного района Самары и в 

8 июня 2018, 03:25
Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре

Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре

В Самаре во вторник, 29 мая, депутаты губернской думы на пленарном заседании решили направить в Госдуму инициативу по легализации больничных «курилок». Предлагается разрешить администрациям медучреждений по своему усмотрению оборудовать места для курения в вентилируемых помещениях и на улице. Сейчас такого 

29 мая 2018, 03:38
В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить

В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить

В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить - в специально отведенных для этого помещениях. На заседании комитета Самарской губдумы по здравоохранению в понедельник, 18 декабря, обсудили вопрос о разрешении курения табака в специально отведенных местах на улице или в 
20 декабря 2017, 02:21
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