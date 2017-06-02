В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной интернациональной группы D'Black Blues Orchestra. Музыканты представят самарским меломанам свою новую программу "The Anthology Of Blues", в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия. Место проведения - самарская набережная.
А уже 25 июня в честь другого праздника - Дня молодежи - шоу покажут в Тольятти.
Об этом рассказал лидер группы Владимир Аветисян на пресс-конференции в Ереване. Напомним, завтра там пройдет концерт коллектива D'Black Blues Orchestra. Музыканты выступят на главной площади города в честь государственного праздника Дня республики. Вместе с группой на сцену выйдут музыканты из Испании, Франции, Швеции.
Концерт можно будет увидеть в режиме онлайн. Трансляция по ссылке: https://m.youtube.com/watch?v=qrVMvySdgLw
Начало в 18:00, 3 июня, суббота.
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Завтра, 3 июня, на главной площади Еревана на сцену в составе известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra выйдут 14 музыкантов во главе с лидером группы Владимиром Аветисяном, которые сыграют на 25 музыкальных инструментах. Об этом блюзмены рассказали журналистам на пресс-конференции.
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