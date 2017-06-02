В Самаре начался благотворительный вечер D’Black Blues Orchestra В эти минуты в ресторане Виноград в Самаре начался благотворительный вечер с участием известной интернациональной группы D’Black Blues Orchestra и ее лидера Владимира Аветисяна. Мероприятие проходит при поддержке самарского бюро Русфонда, все собранные сегодня средства пойдут на медикаменты и перевязочные …